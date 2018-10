Demeter Márta ügye precedenst teremthet

Demeter Mártát, a honvédelmi és rendészeti bizottság alelnökét az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági szempontból újra átvilágítja Kövér László házelnök kérésére – értesült a Magyar Idők. Az ellenzéki politikussal szemben a főügyészség is nyomozásba kezdhet, mivel nem nyilvános katonai adatokat fedett fel, mindezt azért, hogy lejárassa a miniszterelnököt és családját.

2018. október 27. 12:35

Demeter Márta, az LMP társelnöke lehet az első olyan politikus, akit megfoszthatnak ország­gyűlési bizottsági tagságától, amennyiben a vizsgálat nemzetbiztonsági kockázatot tár fel. Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken levélben kezdeményezte Demeter nemzetbiztonsági felülvizsgálatát az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójánál. Kósa Lajosnak, a parlamenti bizottság fideszes elnökének felülvizsgálati kérelme csütörtökön került a házelnök asztalára.

Amennyiben a polgári elhárítás kockázatot állapít meg a vizsgált személy kapcsán, a házelnök saját hatáskörben kezdeményezheti a bizottsági tag felmentését, amiről az Ország­gyűlés szavaz egyszerű többséggel. Ha pedig a képviselők támogatják a felmentést, úgy a bizottsági tagsága és a viselt posztja azonnal megszűnik. A vizsgálat és a parlamenti szavazás egy hónapot vehet igénybe. Demeter kizárása precedens nélküli lenne, mivel bizottsági tagságától még senkit sem fosztottak meg 1990 óta.

– Demeter Márta – aki a honvédelmi bizottság alelnöke – nem nyilvános adatot hozott nyilvánosságra, ez törvénysértés – fogalmazott kérelme kapcsán Kósa Lajos az M1 aktuális csatorna tegnap reggeli műsorában. Hozzátette: a honvédelmi és rendészeti bizottságnak nem lehet olyan tagja, aki „szánalmas politikai okokból” visszaél adatokkal, és nem nyilvános adatot nyilvánosságra hoz.

– Márpedig a katonai repülésre vonatkozó adatok nem nyilvánosak – jegyezte meg a politikus. Kósa Lajos Demetert kizárná a bizottságból, mivel szerinte bármikor megismétlődhetnek a történtek. Hiteltelennek tartja az LMP-t is, miután a történtek ellenére nemrégiben társelnöknek választotta a parlamenti képviselőt.

– Demeter Márta ügyében a személyes adattal való visszaélés vétség gyanúja miatt tett feljelentés megérkezett Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF), és annak elbírálása folyamatban van – tájékoztatott Kovács Katalin, a KNYF helyettes szóvivője pénteken . Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának LMP-s alelnöke ellen először Tényi István tett feljelentést.

Az LMP társelnökét megfoszthatják az országgyulési bizottsági tagságától Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Magyar Idők úgy tudja, napokon belül a Fidesz-frakció is az ügyészséghez fordul, mivel a kormánypárti képviselőcsoport szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet az ellenzéki politikussal szemben. A KNYF dönthet a nyomozás vagy a feljelentéskiegészítés elrendeléséről, adott esetben a feljelentés elutasításáról.

Demeter Márta október 16-án fordult írásbeli kérdésekkel a belügyminiszterhez és a honvédelmi miniszterhez annak kapcsán, hogy a honvédség A319-es Airbusával miért utaztatták Ciprusról Magyarországra Orbán Viktor miniszterelnök lányát. Ezt minden érintett cáfolta, sőt kiderült, hogy egy Orbán vezetéknevű magyar katona és családja utazott engedéllyel a gépen.

Ezt követően egy másik írásbeli kérdésben egy kiképzési repülésen részt vevő gépről állította Demeter, hogy azon indokolatlanul és jogtalanul szállították Maróth Gáspárt. Ismét kiderült, hogy a Magyar Honvédség nemzeti fegyverzeti igazgatója, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért felelős kormánybiztos nem utazott a gépen. Ezek az információk később megjelentek a sajtóban, és az ügy nagy politikai vihart kavart.

Hiába derült ki, hogy súlyosan tévedett a képviselőnő, semmit sem von vissza a nyilatkozataiból Fotó: Katona Vanda

A kormánypártok szerint súlyosan sértette a magyar nemzetbiztonsági, valamint a NATO-érdekeket az, hogy a képviselőnő minősített, 30 évre titkosított adatok nyilvánosságra hozásával kezdett politikai kampányba, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezért lemondásra szólította fel.

Demeter Márta úgy reagált: nem mond le, áll elébe az újabb, öt év alatt már a harmadik nemzetbiztonsági átvilágításának. Október 20-án, az LMP társelnökévé választása után azt is megerősítette, hogy semmit sem von vissza az elmúlt napok nyilatkozataiból, illetve azt üzente a honvédelmi tárcának, hogy készül a következő háromszáz kérdésével.

Bezuhant az LMP támogatottsága

A Publicus Intézet tegnap publikált mérése alapján a belső harcoktól tépázott LMP nem jutna be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások. Az LMP az összes megkérdezett körében két százalékon, a biztos szavazó pártválasztók között négy százalékon áll. A biztos szavazó pártválasztók között a Fidesz 52 százalékon, az MSZP 15, a Jobbik 14, a DK öt százalékon áll. A felmérés szerint a többi ellenzéki párt – Kétfarkú Kutya párt, Momentum, Mi Hazánk – nem jutna be a parlamentbe.

magyaridok.hu