Jönnek a Jobbik piszkos ügyei?

Hamarosan nyilvánosságra kerülnek olyan információk a Jobbik piszkos ügyeiről, amelyek kiszivárgását eddig igyekeztek visszatartani – nyilatkozta a Magyar Időknek Volner János.

2018. október 29. 09:24

Sneider Tamás csupán a Jobbik ideiglenes elnökeként funkcionál, de már meg is van az utódja: Stummer Jánosnak nagyon jó a kapcsolata Vona Gáborral, és Vona maga is egy rendkívül tehetséges és ígéretes politikusként gondol Stummerre, aki ráadásul erősen bírja Szabó Gábor pártigazgató támogatását is - hívta fel a figyelmet a lapnak adott interjújában Volner János. A volt jobbikos képvislelő szerint a Jobbik vezetése és kommunikációja is összeomlott. Most már kellemesebb érzés számukra, hogy inkább nem mennek el valahova szerepelni, nem válaszolnak a sajtó kérdéseire - jegyezte meg Volner, aki nem ért egyet a média bojkottálásával egy politikai párt, így a Jobbik részéről sem.

A Jobbik-Soros kapcsolatról szólva azt mondta, korábban már Vona Gábor is többször beszélt arról, hogy nemzetközi segítséget kaphatnak az úgynevezett civil szervezetek révén. Ez a kódnyelv meg is maradt mai napig, noha ez Soros-szervezeteket jelentett - fűzte hozzá. Mint folytatta, minderről csak az elnökség és azok tudtak erről, akik a külföldi kapcsolattartást végezték. "Folyamatosan olyan jellegű közleményeket, kiáltványokat fogadott el a párt országos választmánya, ami az ellenkező irányról tanúskodik. Ilyen volt az MSZP-vel való együttműködés kizárása, noha ennek pont az ellenkezőjét láttuk. Amikor szembesültem azzal, hogy a brüsszeli konferencián egyszerre három, közvetlenül Soros Györgyhöz, illetve az ő hálózatához kapcsolódó személy is részt vett, elhűlve tapasztaltam, milyen mélységekig jutott a pártvezetés" - tette hozzá.

Szabó Gábor pártigazgató ténykedéséről is szólt Volner. Mint mondta, a Jobbik életében én soha nem látott cashflow-t, azaz a pénzforgalomra vonatkozó jelentést. Márpedig így tervezni egy párt költségvetését nem lehet, a rendszer teljesen áttekinthetetlen. "Általános frakcióvezető-helyettesként próbáltam ezen változtatni, de Vona Gábor és Szabó Gábor nem engedte. Most már látom, hogy ennek oka volt, hiszen mostanában elég zavarosnak tűnő pénzügyekről beszélnek a sajtóban is, márpedig ezeket a zavarosban a legkönnyebb eltüntetni" - mondta. A politikus emlékeztetett arra is, hogy 2012-ben, amikor általános frakcióvezetője volt a pártnak, a frakció hivatala kapott egy átfogó ellenőrzést, ennek alapján a vezetésem alatt hibátlan volt a működésük. Akkor felajánlottam a pártvezetésnek, hogy a párt és az alapítvány pénzügyeit is rendbe teszem, de erre soha nem kaptam lehetőséget, és a pénzügyekre sem láttam rá soha - mondta.

Az interjú során szóba került Simicska Lajos is. A politikus szerint a Simicska-ügyben az volt a különbség a Fidesz és a Jobbik között, hogy a Fidesz őszintén elmondta mindig, hogy szükség van nagyvállalkozókra, ezért tudta jobban megőrizni a hitelességét, mint a Jobbik, ahol az volt a kommunikáció, hogy semmi közünk hozzá, nem kaptunk tőle semmilyen kedvezményt. "Az ilyen nyílt színi, ostoba, rosszul kivitelezett hazugságokra rá is megy egy párt hitelessége. Tartósan a valósággal ellentétes információkat állítani nem lehet. Eltagadni, hogy rossz állapotban van a párt, feloszlik a tagság és elvándorol a Mi Hazánk Mozgalomba, nem lehet, hiszen látható az eredmény." - fűzte hozzá. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy bár eddig vigyázott arra, hogy a Jobbikról piszkos ügyek ne derüljenek ki, de már nem teszi: ezek az információk hamarosan felszínre kerülnek.

Volner végül kitért arra is, hogy egy nemzeti gondolkodású pártban politizálna szívesen a jövőben, és a Mi hazánk mozgalom szellemiéeg megfelel ennek.

