Eleni a sötét szegletben

Több témában is is kérdezte az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn a parlamentben. A kormányfő mindre megfelelt, a legtöbbet talán Bangóné Borbély Ildikó gondolkodhat a kapott válaszon, de az LMP-s felszólalónak is érdemes lenne elemeznie az elhangzottakat.