Merkel a béna kacsa

Németország nagy terhet cipel a vállán. A terhet úgy hívják: Angela Merkel. Ma azonban mintha egy lépéssel közelebb jutottak volna a németek ahhoz, hogy megszabaduljanak terhüktől.

2018. október 30. 10:04

Merkel a mai napon bejelentette, hogy decemberben lemond a pártelnöki tisztségéről, 2021-ben pedig nem indul a kancellári székért. Ezzel egyértelműen bukott politikussá vált, amolyan béna kacsa lett, aki már nem indulhat jövőre az Európai Bizottság elnöki posztjáért.

Merkel távozásáig azonban még hosszú, és rögös út vezet. Legkésőbb jövő szeptemberben vonják meg a berlini nagykoalíció félidős mérlegét, amit a szocialisták szakítópontnak is használhatnak. 2017 előtt ugyanis nem léptek ki a nagykoalícióból, azóta is csökken a támogatottságuk és nem akarnak az FDP sorsára jutni, akik szintén nem ugrottak ki Merkel mellől, és 2013-ban kiestek a Bundestagból. Merkel most időt nyert, az utódlási harc leköti párton belüli riválisait. A szakpolitikai vita pedig eltereli a figyelmet a migrációról, ami bűncselekmények és terrortámadások képeivel tér vissza a hírekbe.

A német belpolitikában a migráció helyett más problémákat vesznek elő (megfizethető lakhatás, oktatás, közlekedés, egészségbiztosítás, időskori szegénység, öregek ápolása, dízelautók jövője, adócsökkentés: több nettó a bruttóból, stb.), amitől a nagykoalíciós pártok támogatottságának növekedését várják. A németek többsége azonban nem hiszi, hogy a 13 éve kormányzó Merkel pont leszálló ágában fog megtáltosodni és most fogja az évtizedes problémákat megoldani.

A tartományi választások azt mutatják, hogy a német pártrendszer végletesen fragmentálódott, már 3-4 párt kell egy kormányalakításhoz, ami finoman szólva sem életbiztosítás. A politikai vezetés hiánya és a romló szociális helyzet csak a szélsőségeket erősíti. A Berlini köztársaság Weimar nyomdokába lép.

Az EU legerősebb országa tovább sodródik, és ma még nem látjuk, mi – pontosabban ki – következik Merkel után. A kancellárasszony ugyanis a hatalmon töltött évek alatt módszeresen leszámolt esetleges riválisaival, így ma csupa pehelysúlyú politikust láthatunk Merkel körül. Németország sorsa bizonytalan, és könnyen lehet, hogy elhúzódó német politikai, gazdasági válságra kell számítanunk Európában.

Lánczi Tamás

politikai tanácsadó

mozgasterblog.hu