I. Zengzetes üzenetek űzték el a csendet!

Az ellenzék bőszen ostorozta a kormányt, a kabinet, s pártjaik jelesei viszont a múlt sötét árnyaira emlékeztetve a jelen reménykeltő lépéseivel, és az egyre fényesebb távoli jövővel kecsegtetettek.

2018. november 5. 10:56

MOTTÓ: Fölöttébb harcos műfaj az interpelláció. Madárnyelven szólva szabad megítélés kérdése, hogy ki a varjú és ki a fülemüle. Az viszont biztos: énekes madár mindkettő.

Milyen intézkedések várhatók a nevelőszülői hivatás népszerűsítése és megerősítése érdekében?

SOLTÉSZ MIKLÓS, (KDNP): - Államtitkár Úr! A 2010-es kormányváltás után a Fidesz-KDNP-pártszövetség fontos célja volt, hogy a sokszor kissé elavult gyermekotthonok helyett minél nagyobb mértékben nevelőszülőknél helyezzük el az érintett gyerekeket, fiatalokat. Az elmúlt években jelentős előrelépés történt ezen a téren, ma már a gyermekvédelemben részesülő gyerekek, fiatalok kétharmada nevelőszülőknél él. Amikor erről vitáztunk itt az Országgyűlésben, az MSZP részéről még az is elhangzott, azért akarjuk gyermekotthonok helyett nevelőszülőknél elhelyezni az érintetteket, hogy értékesíteni tudjuk a felszabaduló ingatlanokat. Mondták ezt azok, akik annak idején kórházi intézményeket és mást is bezárattak csak azért, hogy rátehessék a kezüket szociális intézmények, kórházak vagyonára.

- Hála Istennek, azóta az élet bizonyította jobbító szándék helyességét! A nevelőszülők komoly szolgálatot vállaltak nemcsak a gyerekek, a fiatalok nevelésével, hanem a nemzet, a társadalom egész közössége részére is. Sok örömmel, de sok nehézséggel járó munkájuk valójában 24 órás szolgálat. Nagy elkötelezettséggel, szeretettel és hivatástudattal végzett munkájukért köszönet és tisztelet illeti őket. Köszönet mindazoknak az intézményeknek, közösségeknek és magánszemélyeknek is, akik hozzájárulnak a nevelőszülők szellemi és lelki gyarapításához, oktatási intézmények, egyházi közösségek, a gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek munkatársainak egyaránt. Természetesen azt is tudjuk, hogy a szellemi, lelki alapon kívül szükséges a nevelőszülők anyagi megbecsülése, támogatása is. Ezt az ellenzéki képviselők is előszeretettel hangoztatják ugyan, pedig az MSZP-SZDSZ-kormány érdemben nem tett érte semmit az elmúlt nyolc évet megelőző időszakban. A nevelőszülői rendszer egységes szellemű rendbetételéig 5500 nevelőszülő közül csak 300 kaphatott foglalkoztatási jogviszonyban lehetőséget, most pedig több mint 5200-an. Kérdezem államtitkár urat:

- Az eddig bevezetett intézkedések után milyen további intézkedéseket tesznek azért, hogy a nevelőszülői hálózatokat, magát ezt a hivatást népszerűsítsük?

***

FÜLÖP ATTILA, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A magyar kormány valóban 2014-ben vezette be azt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, amely innentől kezdve a nevelőszülők anyagi stabilitását is biztosította. Ez szám szerint azt jelenti, hogy korábban az egy gyermekről gondoskodó nevelőszülő 15 ezer forintot kapott havonta a munkájáért, ma már ez az összeg 60 ezer forint, hogyha három gyermekről beszélünk, akkor ez 45 ezerről 120 ezer forintra nőtt. Ezentúl jogosultak a gyermekek ellátását fedező különböző juttatásra, családi pótlékra és egyéb kedvezményekre, például ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvre. A nevelőszülői ellátásra a fordított központi költségvetési forrás idén 20,5 milliárd forint, 2019-ben ez tovább fog emelkedni. A nevelőszülők díjazására 850 millió forint többletet tartalmaz, erre a célra a minimálbér várható emelkedéséből következően jut több forrás. Egyéb pályázatok kapcsán 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésére, amelynek célja a területi ellátottság, a lefedettség növelése.

- Képviselő Úr! Országos kampányt indított a minisztérium, amely minden megyére kiterjed. Az első állomása Debrecenben volt most a hétvégén. Ennek kettős célja van. Egyrészt szeretnénk ezt a társadalmi felelősségvállalást mindenki számára minél inkább elmondani, és az információkat elvinni, hogy a nevelőszülők a társadalmiháló-szövésnek egy fontos része, másrészt pedig szeretnénk minél több ember figyelmét felhívni, aki hivatást érez ez iránt, hogy nevelőszülőként jelentkezzen vagy lehetőség szerint vegyen részt ezen a foglalkozáson. Ennek kapcsán történt a„Lehetetlen nincs” címen futó, országos rajzpályázat meghirdetése. Örömmel tudom mondani, hogy mintegy háromezer pályázat érkezett be, minden megyéből aktívan részt vettek a fiatalok. A következő hely és a következő toborzókampány-állomása 2018. november 24-én Szegeden lesz.

- A cél azonban ennél távlatibb: a teljes társadalmi háló felelősségének a megerősítését szeretnénk elérni. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy mindannyiunk közös felelőssége azoknak a hagyományos értékeknek a középpontba állítása, amelyek biztos támpontot jelentenek családjainknak, és nemcsak ezeknek a családoknak, nemcsak ezeknek a gyermekeknek, hanem az egész közösségnek is. A gyermek megóvása, nevelőszülői gondozása szorosan összekapcsolódik azzal, hogy a nehéz helyzetbe került családokat visszasegítsük, megpróbáljuk visszasegíteni a társadalom pereméről úgy, hogy újra egészséges családot, egységes családot alkossanak. A nevelőszülő híd, hogy a gyerek visszakerüljön a családba, ezt a hidat szeretnénk a jövőben is építeni és megtámasztani. A nevelőszülők erősítésével ugyanis a magyar családokat is erősítjük, ezzel pedig a nemzetet is erősíteni tudjuk!

***

SOLTÉSZ MIKLÓS: - Államtitkár Úr! Ismerve és tudva azt az élethelyzetet, amivel a gyermekek bekerülnek a nevelőszülői hálózatba és nevelőszülőkhöz, hatalmas nagy felelősség és feladat. Köszönöm azt a sok munkát, amit egyrészt a területen végző munkatársak tesznek, másrészt pedig köszönöm mindazoknak, akik ezt a feladatot vállalják! Éppen ezért - visszautalva egy kicsit egy korábbi időszakra, amit az MSZP-SZDSZ-es, ma, ha jól látom, európai magyaroknak nevezett ellenzék tett, amikor is szavakban mindenhez értettek, de cselekedetekben semmit nem tettek - kérem önt, hogy nemcsak ezt a területet, hanem a mai interpellációkban megjelenő, akár hajléktalanügyet, akár a nevelőszülők mellett az ápolási díj kérdését is ugyanilyen következetesen vigyék végig! Ettől kezdve teljesen mindegy, hogy mit sír, mit kiabál az ellenzék, amit önök megvalósítanak, a tárca megvalósít, az lesz az eredmény!

Meddig büntetik a szegényebb országrészek munkavállalóit?

JAKAB PÉTER, (Jobbik): - Kormánypárti Képviselőtársaim! 2003-ban önök azzal kampányoltak az uniós csatlakozás mellett, hogy ha Magyarország tagja lesz az Európai Uniónak, akkor nálunk is eljön a nyugati életszínvonal. A csatlakozás óta eltelt 14 év, napi szinten átlagosan 2,2 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, úgyhogy talán nem tartanak türelmetlennek, ha felteszem a kérdést: tessék mondani, ez már a nyugati életszínvonal, ami most van? Vagy csak a saját életszínvonalukra gondoltak 2003-ban? Mert azt kétségkívül sikerült felzárkóztatni a nyugat-európai szintre! Eközben viszont az átlagmagyarnak, mondjuk, Kelet-Magyarországon nemhogy a nyugat-európai, de még a nyugat-magyarországi bérszínvonal is csak egy vágyálom! A legfrissebb adatok szerint egy szabolcsi munkavállaló ma ugyanazért a munkáért 123 ezer forinttal kap kevesebbet, mint egy fővárosi. Egy borsodi egészségügyi dolgozó nagyjából feleannyit keres, mint a győri kollégája, holott sokkal rosszabb munkakörülmények között dolgozik az, akinek mondjuk, a borsodi cigánytelepeken kell életet mentenie, életveszélyes fenyegetések közepette, mint az, aki Győrben végzi ugyanezt a munkát, jóval magasabb fizetésért. Önök szerint ez így igazságos? Mert szerintünk nem!

- Higgye el, államtitkár úr: a leszakadó országrészekben élő munkavállalók abszolút nem akarnak sokat, de annyit igen, amennyit az átlagmagyar megkeres! Borsodból és Szabolcsból négy év alatt 24 ezren vándoroltak el. Ők nem külföldre mentek, hanem Magyarország fejlettebb régióiba, jellemzően Pest megyébe és Győr-Moson-Sopronba. Ők már a nyugat-magyarországi bérekkel is beérnék, de ezt még a magyar állam sem adja meg a számukra, hiszen az állami cégek is hátrányosan megkülönböztetik a leszakadó országrészekben dolgozó munkavállalókat akkor, amikor ugyanazért a munkáért jóval kevesebbet fizetnek, mondjuk, egy miskolci dolgozónak, mint egy győrinek. Sőt, ha a munkaerőhiány miatt a piac logikájának megfelelően végre valahol elindulna az érdemi béremelkedés, akkor önök mit csinálnak? 450 millió forintért beszerveznek 5 ezer olcsó ukrán vendégmunkást, hogy a lehető leggyorsabban gátját szabják a béremelkedésnek. Úgy gondoljuk, hogy ez szégyen, ez szégyen! Ha önök ezt a gazdaságpolitikát folytatják, ha önök továbbra is azt mondják, hogy nem nyugati bérekre van szükség, hanem keleti vendégmunkásokra, ha önök továbbra is azt mondják, hogy a minőségi munkaerő helyett az olcsó munkaerő jelenti Magyarország versenyelőnyét, akkor ebbe a gazdaságpolitikába nagyon sok régió szó szerint bele fog dögleni! Arra kérem államtitkár urat: fontolják meg az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének gyakorlati átültetését, legalább azoknál az állami cégeknél, ahol a kormány ezt közvetlenül is megtehetné. Ezt várják el önöktől a magyarok, meg a választ a kérdésemre:

- Meddig akarják még ezt a gazdaságpolitikát folytatni?

- Meddig akarják még alacsonyabb bérekkel büntetni azokat a munkavállalókat, akiknek egyetlenegy bűnük, hogy szegényebb országrészbe születtek?

***

BODÓ SÁNDOR, (pénzügyminisztériumi államtitkár):- Képviselő Úr! A magyar kormány az ország minden egyes földrajzi térségére egyformán figyel, és a kérdésében megfogalmazott sugallatot én igazából vissza is utasítom, mert ilyenről szó sincs! A területi különbségek mérséklése évtizedek óta a kormányzat egyik fontos feladata, és ennek próbál minél inkább meg is felelni. Engedelmével néhány konkrét példát is ajánlok az ön figyelmébe. Az egyik nevezetesen a szabad vállalkozási zónák kialakítása, ami nyilvánvalóan ezekben a térségekben leginkább hatékony tud lenni. A másik pedig, ami szintén nagyon nagy segítség volt ezeknek a települési önkormányzatoknak is: 2010-ben sikerült rendezni az önkormányzatok adósságát, illetve elindult a „Magyar falvak”, illetve a „Modern városok” program, ami szintén nagyon nagy segítség. Nőtt a foglalkoztatottság, drasztikusan csökkent a munkanélküliség, és ez azt a térséget is érinti leginkább, amiről ön beszél. Az adatok egyértelműen jól mutatják, hogy a képviselő úrnak nincs igaza, hiszen a jelenleg is futó támogatási időszakban hazánk Dunától keletre fekvő területe nagyobb támogatásban részesült, mint a nyugati rész. A keleti országrészben több mint 16 ezer projektet támogattunk mintegy 3000 milliárd forint értékben, amíg a nyugati országrészben 11 ezer projekt kap támogatást 2400 milliárd forint értékben. Ebből egyértelműen látszik tehát az a kormányzati szándék, hogy a keleti részeken is nyilvánvalóan nagyon jól jön a segítség, és minden gazdasági intézkedés abba az irányba is mutat, hogy ez célba érjen és megvalósuljon.

- Képviselő Úr! Engedelmével még néhány konkrét dolog, amellyel remélem tudok segíteni abban, hogy meggyőzzem önt arról, hogy a kérdésfeltevése csak részben felel meg, az ön által megfogalmazottak, hiszen az elmúlt években a bruttó és nettó, valamint a reálbérek is folyamatosan emelkedtek, és ez egyaránt érinti azt a régiót is, amiről ön beszél. A bruttó béreket tekintve az észak-magyarországi, valamint a dél-alföldi régióban az országos átlagot meghaladó növekedés volt tapasztalható - mindemellett azt nyilván el kell ismerjük, hogy ott alacsonyabb volt az a szám, ahonnan sikerült indulni -, és az észak-alföldi régió bérnövekedése sem maradt el érdemben az országos átlagtól. Itt a növekedés arányáról adok most tájékoztatást önnek. Ebből tehát egyértelműnek tűnik, hogy a kormányzat egyértelműen odafigyel az ország keleti területeire is. Az pedig, hogy egy országon belül bizony vannak földrajzi gazdasági eltérések, és ez nemcsak magyar sajátosság, hanem ez akár Olaszországban vagy akár Németországban is megvan. Az a fontos, hogy a kormányzat odafigyelése meglegyen ebben a kérdésben. És ez nem hiányzik! Ebben a munkában most már egyértelmű értékteremtő tevékenység zajlik és hiszem, hogy ez is felkészíti az állampolgárokat arra, hogy majd a későbbiekben a versenyszférában a munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni.

***

JAKAB PÉTER: - Államtitkár Úr! Nem mond igazat. Ha igazat mondana, akkor ma ott tartanánk, hogy a sajóbábonyi meg a kőszegi bolti eladó bére között nem lenne különbség. Ehhez képest a valóság az, hogy az elmúlt két évben a borsodi és a magyar átlagbérek közötti különbség 20 százalékkal nőtt! Ez köszönhető többek között annak, hogy önök beavatkoznak a piaci viszonyokba. A probléma, ott van, hogy rossz oldalon teszik ezt! Beavatkoznak a piaci viszonyokba akkor, amikor olcsó ukránokat hoznak Magyarországra! Beavatkoznak a piaci viszonyokba akkor, amikor a rabszolgabérekért dolgoztató multikat hozzák versenyelőnybe a hazai vállalkozásokkal szemben! Beavatkoznak a piaci viszonyokba akkor, amikor a vállalkozók arra kényszerülnek, hogy pénzeket osszanak vissza a korrupt politikusoknak, olyan pénzeket, amiből például béreket lehetne emelni! Ennek az eredménye az, hogy nem érvényesül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, én pedig azt szeretném, ha érvényesülne. Azt szeretném, ha egy borsodi dolgozó nem feleannyiért dolgozna, mint egy győri! Vagy önök szerint egy borsodi melós feleannyit ér, mint egy fővárosi? Igen vagy nem? Szavazzanak!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 115 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 2 tartózkodás kíséretében az államtitkári választ elfogadta.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is úgy megvédik, ahogyan a magánnyugdíj-pénztári befizetéseket?

SZABÓ SÁNDOR, (MSZP): - Államtitkár Úr! Nagyjából 24 óra alatt véreztették ki a 22 éve jól működő lakás-takarékpénztárakat. Olyan bagatell indoklást fogalmaztak meg, hogy tulajdonképpen a lakás-takarékpénztárak nem igazán felelnek meg az otthonteremtési céloknak, egyébként ezek a lakás-takarékpénztárak extraprofitot termeltek, és olyan gyorsan kellett ezt mind végigvinniük, hogy nehogy esetleg még valaki új szerződéseket kössön. Most viszont az a helyzet, hogy már tudjuk és látjuk, hogy nem lehet ilyen új szerződéseket kötni, a meglévőket sem lehet meghosszabbítani, innentől már tulajdonképpen csak egy tollvonás, hogy a meglévő támogatásokat is visszaveszik.

- Azóta persze mindenféle hírek jelentek meg az önkéntes nyugdíjpénztárakról is. Nézzük, hogy kikről is és miről is van szó! Ma Magyarországon több mint 1,1 millió ember van, akinek van önkéntes nyugdíjpénztári befizetése, és csak a 2017. évben az egyéni számlán jóváírt önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbevétel 101 milliárd forint volt. Egyébként ez több mint 10 százalékkal több, mint a korábbi évben volt. Ha az összes szaldót nézem, azt látjuk, hogy a nyugdíjpénztárak teljes kezelt vagyona nagyjából 1400 milliárd forintra rúg, amelynek egyébként 59 százalékát az egyéni befizetések teszik ki. De ott vannak még egyébként az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak is. Itt is a taglétszám meghaladja az egymillió főt. A pénztári szolgáltatások meghaladják az évi 50 milliárd forintot, aminek egyébként nagyobb része gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának támogatására megy el.

- Államtitkár Úr! Az önkéntes nyugdíjpénztárak, ahogy a nevük is jelzi, az egyének, az emberek saját elhatározásból indított, kezdeményezett megtakarítása, spórolása. Láthatjuk, hogy nagyon sok pénzről van szó. Érthető tehát az emberek félelme a nyugdíjpénztári befizetések lenyúlása, valamint a lakás-takarékpénztárak beszántása után, hogy erre is esetleg szemet vet-e a kormány. Úgyhogy egyértelmű válaszokat várok:

- Változtatni akarják-e vagy fogják-e az önkéntes pénztárakat érintő szabályozásokat vagy sem, rá akarják-e tenni a kezüket?

- Békén hagyják-e az emberek saját akaratukból létrehozott megtakarításait?

- Rá akarják-e tenni a kezüket az önkéntes nyugdíjbefizetésekre is?

- Mi lesz a lakásfelújítások támogatásával?

- Mi lesz a társasházak felújítási alapjaival?

- A jövőben tényleg csak az kaphat állami támogatást lakásvásárláshoz, aki gyereket is vállal?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Az interpellációja lényege, hogy riogatni akarja az embereket a tekintetben, hogy az önkéntes magánnyugdíjpénztárat az állam el akarja tőlük venni és saját céljaira fordítani. Ezt természetesen a kormány nevében visszautasítom. Szeretném megnyugtatni azt a több mint egymillió embert, akinek ilyen megtakarítása van, hogy ennek a szabályozása nyilvánvalóan nem fog változni, és semmi köze nincs a lakás-takarékpénztári állami támogatás megvonásának az önkéntes nyugdíjpénztárak rendszerének változtatásához. Az 1281. számú, 2010-es kormányhatározat 1/b. pontja félreérthetetlenül kimondja, hogy fenntartja és erősíti az önkéntes befizetésen alapuló önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárakat. Tehát a kormány megalakulásakor 2010-ben teljesen egyértelművé tette, hogy nem kíván változtatni, sőt erősíteni szeretné az emberek öngondoskodási hajlamát, ezért van az, hogy ezen befizetésekre 20 százalékos adójóváírás vonatkozik. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak és az egészség- és önsegélyező pénztáraknak összesen több mint kétmillió tagja van, és jelentős vagyonnal rendelkeznek, amely az emberek számára megnyugtató hozamot hoz, és a pénzük, miután saját maguk gazdálkodnak vele és felügyelik ezen alapokat, rendszereket, ezért nyilvánvalóan ezek a pénzek biztonságban vannak.

- Képviselő Úr! Több kérdést tett föl interpellációja végén. Ha megengedi, akkor én ugyanebben a stílusban, ahogy ezt ön felteszi, válaszolnék mindegyikre. Tehát: mikor teszik rá a kezüket az önkéntes nyugdíjbefizetésekre? Válaszoltam, nem teszik rá, a kérdés is értelmezhetetlen. Békén hagyja-e az állam az emberek saját akaratukból létrehozott megtakarításait? A válaszom: békén hagyja, mindig is egyébként békén hagyta, a Fidesz-kormány az emberek saját megtakarítását sosem bántotta. Változtatni akarják-e, fogják-e az önkéntes pénztárakat érintő szabályozást, rá akarják-e tenni a kezüket? Nem akarjuk, nem fogjuk! Ahogy mondtam: 2010-ben a kormány kimondta, nemhogy nem akarja változtatni, hanem erősíteni szeretné az öngondoskodást. Mi lesz a lakásfelújítások támogatásával, mi lesz a társasházak felújítási alapjaival? Ez a szabályozás nem változik, a lakás-takarékpénztári rendszernek az állami támogatási része változott, a társasházi szabályozás nem fog változni. Az utolsó kérdése: a jövőben tényleg csak az kaphat állami támogatást lakásvásárláshoz, aki gyereket is vállal? Azt tudom mondani önnek, hogy tényleg. Mindez azért van, mert a kormány számára elsők a családok, a magyar családok!

***

SZABÓ SÁNDOR: Államtitkár Úr! Akkor én is mondom: lenyúlták a magánnyugdíjpénztári befizetéseket, 3000 milliárd forintot. Megzsarolták utána az embereket, hogy menjenek vissza az állami rendszerbe, mert ha nem mennek vissza, akkor nem fognak kapni nyugdíjat. És ha arról szól a történet, hogy önök meg akarják védeni a lakás-takarékpénztárakat, akár a magánnyugdíjakat, akár az önkéntes befizetéseket, akkor erre sajnos azt kell mondjuk, hogy ez nincs így! Látjuk, hogy hogyan nyúlták le a 3000 milliárdot, láttuk, hogy hogy szántották be a lakás-takarékpénztárakat! Miért gondolja azt, államtitkár úr, hogy önöknek bármit is elhisznek ezek után az emberek? Nem tudom elfogadni a választ!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 106 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkári választ elfogadta.

Nem inkább segíteni kellene, mint megosztani az otthonápolókon?

VARJU LÁSZLÓ, (DK): - Államtitkár Úr! Úgy látom, önök végre rájöttek arra, hogy az otthonápolók nemhiába küzdöttek velünk együtt azért, hogy ezen a helyzeten változtassanak. Ha jól látom, akkor új államtitkárt jelöltek ki erre a területre. Éppen ideje volt itt az emberváltásnak, mert az új állásponthoz valóban új képviselő kell. Ezzel együtt az önök döntése elég népmeseire sikerült, azaz hoztak is, meg nem is! Emeltek azoknak, akik a beteg gyermekeiket ápolják, és nem emeltek azoknak, akiknek a beteg hozzátartozójuk már nagykorú. Önök most is azt csinálták, amit a történelmi elődök: az „oszd meg és uralkodj” elv alapján azt akarták elérni, hogy az otthonápolók érintettjeit megosszák. Hát, jelzem önnek: ez nem sikerült! Önök azt gondolják, hogy elhallgattathatják az otthonápolók egy részét, akkor el tudják hallgattatni az egészet is. Súlyos tévedésben vannak! De ahelyett, hogy most belemennék, milyen alapon tesznek önök különbséget beteg ember és beteg ember ápolása között az életkor alapján, inkább feltennék önnek egy kérdést. Mondják: mennyi nyugdíja lesz annak, aki a gyerekét ápolja a hét minden napján, reggeltől estig? És mennyi nyugdíja lesz annak, akinek nem kiskorú az ápolt embere? Megmondom én önnek, államtitkár úr: semmi! Éppen ezért ezen a helyzeten változtatni kell!

- Államtitkár Úr! Nem véletlen, hogy mi, európai magyarok kezdettől fogva követeljük, hogy az otthonápolást mint foglalkoztatási jogviszonyt a munka törvénykönyvében rögzítsék, mert a munka törvénykönyve nem tesz különbséget ember és ember, élet és élet között. Csak a munka törvénykönyvének módosítása garantálja azt, hogy önök ne hagyják a kiszolgáltatott embereket az út szélén, ne hagyjanak ott 33 ezer embert!

- Tisztelt uraim: ha telik a Várba költözésre, akkor jusson az otthonápolókra is! De önök pillanatnyilag az Orbán-csomagba gyűjtött megszorításaik eredményeként, úgy tűnik, hogy még ettől is ódzkodnak, még az otthonápolóktól is sajnálják!

***

FÜLÖP ATTILA, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Azt gondolom, hogy annak az 50 ezer családnak az ügye, akiről most szó van, méltó vitát és méltó hangnemet érdemel! Én a népmesei motívumok, a rengeteg tárgyi tévedés és az egyébként politikai hangulatkeltésre használt ügy kapcsán mégiscsak maradnék az objektivitás talaján. A kétezres években a magyar költségvetésben három év volt, amikor nem emelkedett az ápolási díj összege, egy forinttal sem: ez az a három év volt, amikor ön államtitkárként működött a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban. Miután 2010 előtt a fejlesztések összehangolásáért ön felelt, abban az időszakban az ápolási díjon otthon lévők számára semmilyen koherens koncepció nem készült, hogy mivel lehetne az ő helyzetükön valóban javítani. Bizonyságként mondom: 2005-től a legmagasabb mindenkori ápolási díj összegének a növekedése 2010-ig 15 százalék volt, 2010-től pedig a mostani kormánydöntéssel együtt 270 százalék. Tehát 15 százalék és 270 százalék a különbség! Az ápolási díj összege 2011 óta valóban többször emelkedett, az ellátott hozzátartozók állapotától függően eltérő mértékben. Idén januártól pedig a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50 ezer forint kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is szereznek. A családtagjaikat gondozó, ápoló hozzátartozók támogatása érdekében is döntött a kormány egy új ellátási forma, nevezetesen a gyermekek otthongondozási díjának bevezetéséről, és emellett az ápolási díj további emeléséről.

- Képviselő Úr! Az ön által hangzottakkal ellentétben, volt együttműködés és volt tárgyalás civil szervezetekkel. Én magam is augusztustól kezdődően mind a MEOSZ-szal, mind a többi öt nagy fogyatékosügyi szervezettel tárgyaltam, és amit ők javasoltak, az részben beépítésre került. Legutoljára az elmúlt hét péntekén az Országos Fogyatékosságügyi Tanács keretében volt szó erről a témáról. A gyermekek otthongondozási díja bruttó 100 ezer forint lesz. Azoknál a családoknál viszont, amelyeknél több önellátásra képtelen gyermek van, ennek a másfélszerese, 150 ezer forint lesz. Képviselő úr is említi, hogy a nagykorú gyermekek ápolása milyen megterhelést jelent a család életében. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy kortól függetlenül, nagykorúságában is jár a megemelt díj. Úgy látszik, ez elkerülte eddig a figyelmét. S hogy egy népi bölcsességhez visszatérjek, az ismétlés és a tudás között mégiscsak van összefüggés, úgyhogy ezt a két számot hadd mondjam még egyszer: 2010 óta 270 százalékkal emelkedett a legkiemeltebb ápolási díj, ez az előző öt évben 15 százalék volt!

***

VARJU LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Az a lényeg, hogy a 15 százalékos emelésük annál a 33 ezer embernél, akiket magukra hagynak, egy csomag pelenka árát sem éri el! Önök újra és újra a 33 ezer emberről beszélnek, és őket hagyják ott az út szélén! Mi éppen ezért állunk ki a 33 ezer ember mellett! Felhívom figyelmüket arra, hogy Európában az otthonápolás az munka! Az a kérdés, hogy önök hol vannak? Önök nem Európában ezzel a döntéssel!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 109 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkári választ elfogadta.

Milyen intézkedéseket tesznek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további drasztikus leépülésének megállítása érdekében?

HOHN KRISZTINA, (LMP): - Tisztelt Ház! A hulladékgazdálkodás országszerte egyre komolyabb, napi szintű működési problémákkal küzd. Jól látható, hogy a családok, ingatlanhasználók színvonalas, jól szervezett és pontos közszolgáltatás mellett hajlandóak lennének részt venni ebben a tevékenységben. Nem elfogadható, hogy hazánkban ez az ágazat is folyamatosan leépülőben van. 2012-es szinten éppen akkor, amikor a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kerültek beüzemelésre, befagyasztották a közszolgáltatási díjakat, elvették az önkormányzatok díjmegállapítási jogát. Nincs fedezet az amortizációra, a nemzeti hulladékgazdálkodási vagyon folyamatos felélése folyik. Több lépcsőben, a hulladéktörvény módosításának révén elvonták az ágazattól a termékdíjbevételeket, ezeket egyébként emelték is. Új adókat, járulékokat, díjakat vezettek be. A közszolgáltatást ellátó járművek e-útdíjat, energiaszolgáltatókra kirótt jövedelemadót, hulladéklerakási járulékot, felügyeleti díjat fizetnek.

- Államtitkár Úr! A szigorú és következetes ellenőrzés és észszerű szabályozás helyett megszüntették a versenyt a hulladékpiacon, állami lett a hulladék is. Megbukott az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség az újonnan létrehozott NHKV Zrt. gazdasági társasági formában. Mégis hatóságként viselkedik, újraelosztási központként működik, de a valódi szakmai koordinációt, amire szükség lenne, azt nem látja el. A hulladékgazdálkodás új szereplői több mint évi 2 milliárd forint pénzt emésztenek fel, miközben hizlalják a bürokráciát a közszolgáltatók szintjén is. Az NHKV Zrt. képtelen megoldani a pontos számlázást, de ha ezt meg is oldaná, a lakosságtól már régen nem folyik be közszolgáltatási díjakon keresztül a működéshez, felújításokhoz, fejlesztésekhez szükséges bevétel. Nem alakult ki a hulladékudvarok, újrahasználati központok, lombhulladékbontók, komposztálók jól működő hálózata. Megoldatlan az építési hulladékok, a háztartási veszélyes hulladékok kezelése. A központosítás és az önkormányzatok kiszorítása révén a helyi közösségekre épülő hulladékkezelés lehetőségétől csak távolodunk.

- Államtitkár Úr! A kormányzat nem ismeri el az átgondolatlan beavatkozásokkal kapcsolatos felelősségét, nem biztosítja folyamatosan az ágazat hiányzó pénzügyi forrását, amely a közszolgáltatók és a koordináló szervezet szintjén is eladósodott. Magyarország a „Te szedd!” mozgalom ellenére drámai módon illegális hulladéklerakás révén válik egy nagy szeméttárolóvá, mert az ellátórendszer önhibáján kívül képtelen megbirkózni a kötelező közfeladattal. Nincs megfelelő, a hatáskörrel rendelkezők által rendszeresen megtartásra kerülő, összehangolt ellenőrzés, a tetten ért elkövetők szankcionálása is rendkívül csekély.

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Ön nem mond igazat, valótlanul állítja, hogy egy teljes gazdasági szektor működésképtelenné vált! Ezt a kijelentését vissza kell utasítanom, ugyanis szemben önökkel, a kormány a hulladékgazdálkodás kérdését is abból a szempontból közelíti meg, hogy mi szolgálja az emberek érdekeit a legmegfelelőbb módon. Lehet, hogy képviselő asszony nem ért egyet ezzel, de a magam részéről úgy gondolom, hogy az emberek közterheit csökkenteni hasznos és szükséges kormányzati intézkedés. Ez történt 2012-ben több lépcsőben.

- Képviselő Asszony! Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységesítése, az önfenntartó országos hulladékgazdálkodás kialakítása, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása érdekében jött létre. Ma az NHKV Zrt. a közszolgáltatók számára befolyó közszolgáltatási díjból fizet szolgáltatási díjat. Az ön által kifogásolt egyéb intézkedések, a környezetvédelmi termékdíj átalakítása, a lerakási járulék, az EKÁER-rendszer a minden piaci szereplőre érvényes gazdaságfehérítő intézkedések közé tartoznak, illetve azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon minél nagyobb legyen a hasznosított és minél kisebb a lerakással ártalmatlanított hulladék aránya. Nem mi mondjuk, hanem az OECD vonatkozó jelentése állapítja meg, hogy 2015-re a lerakással ártalmatlanított hulladék aránya 81 százalékról 54 százalékra csökkent, az újrahasznosított hulladék aránya pedig 2016-ra közel megháromszorozódott, elérte a 35 százalékot.

- A kormány, ahogy eddig, úgy a jövőben is, a hazai mutatók további javításán és a közszolgáltatás szervezettsége színvonalának emelésén dolgozik. Ennek jegyében kiemelt figyelmet fordított az NHKV Zrt., a Zöld Híd Kft. finanszírozási felvetéseinek vizsgálatára is. A Zöld Híd Kft. azonban információim szerint a felülvizsgálat során semmilyen módon, semmilyen dokumentummal, jogi vagy gazdasági bizonyítékkal nem tudta alátámasztani a többletforrásigényét. Ehelyett inkább úgy döntött, hogy a lakosság rovására felfüggeszti a szolgáltatást! Az ilyen esetekre is rendelkezésre állnak azonban a jogszabályban rögzített eszközök és eljárások. Amennyiben egy közszolgáltató a gazdálkodásának nehézségei miatt nem tudja ellátni vállalt feladatát, akkor, ha az érintett önkormányzatok kérik, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közérdekű közszolgáltató kijelölésével gondoskodik a hulladék elszállításáról. Ennek szükségessége egyedül a Zöld Híd esetében merült fel most. Nem először fordul elő, hogy a kormánynak meg kell oldania egy ellátórendszer működési problémáit, azonban ön is tudja, az emberek is tudják, hogy az ilyen helyzetekre eddig is minden esetben megtaláltuk a megfelelő megoldást, és a következő időszakban is meg fogjuk találni a megfelelő megoldást.

***

HOHN KRISZTINA: - Államtitkár Úr! Azt szerettem volna hallani öntől, hogy felülvizsgálják-e ezeknek a cégeknek a működését, és amennyiben forráshiánnyal küzdenek, önök segítenek nekik. Nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy a katasztrófavédelem fogja megszervezni a szemétszállítást, és szót sem ejtettem a Zöld Híd Kft.-ről. De mondhattam volna őket is, mert ahogy most először ők, később majd mások lesznek azok, akik nem fogják tudni megoldani ezt a helyzetet.

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont 108 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkári választ elfogadta.

Miért szántották be a lakástakarékokat anélkül, hogy lenne helyette valami más?

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Az Országgyűlés múlt heti ülésén rekordgyorsasággal szüntette meg a lakástakarékok állami támogatásának rendszerét. A piacon hasonló megtakarítási termék nincs, a CSOK és a Rogán Antal fémjelezte lakáslottó nem nyújt alternatívát azoknak a fiataloknak és időseknek, akik nemcsak új lakások vásárlására, hanem lakások felújítására is használhatnák a megtakarított összeget. Az Országgyűlés többségi döntése azért is felelőtlen, mert a magyar lakások minősége rendkívül aggasztó. Sőt, egy nemrégiben publikált jelentés szerint ma Magyarországon 1,5 millióban élnek olyan lakásban, amellyel súlyos lakásminőségi problémák vannak. A 4,4 millió magyarországi lakóingatlan nagyjából 80 százaléka - ismétlem, 80 százaléka - nem felel meg a korszerű műszaki és energetikai szempontoknak.

– A lakástakarékok állami támogatásának megszüntetése helyett tehát szükség lenne egy olyan alternatívára, amely segíti a fiatalok lakhatáshoz jutását és a lakások felújítását is. Új konstrukció bevezetését követeli a Bankszövetség is. Azt kérik, hogy szakmai egyeztetés alapján legyen lehetőség olyan új konstrukció mihamarabbi közös kialakítására, amelyben a magyar családok, a gazdaság és az állami költségvetés közös érdekeit szolgálva, az állami támogatás a legjobb hatásfokkal működhetne hosszú távon is. Erre most, úgy tűnik, nincs lehetőség. De talán államtitkár úr a válaszában meg tud nyugtatni bennünket, hogy valamiben azért gondolkodnak. Kérdezem tehát:

- Miért szántották be a lakáskasszarendszert anélkül, hogy másik lakástámogatási rendszerrel támogatnák azokat a fiatalokat, akik nem képesek vállalni a CSOK-ot, vagy nem akarnak részt venni a Rogán-féle zavaros lakáslottóban, illetve azokat, akik szerették volna felújítani lakásukat?

- Mivel készül a kormány ezeknek a rétegeknek, ezeknek az embereknek a támogatására, megsegítésére?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Talán érdekesnek, furcsának, de leginkább hiteltelennek nevezném az ön interpellációját a tekintetben, hogy ön a lakáshelyzet miatt aggódik, hiszen, ha megengedi, válaszomban visszatérnék arra az időre, amikor ön államtitkár volt, miniszter volt, hogy mit tettek akkor önök a lakáshelyzet ”javítása” érdekében. 2003-tól a szocialista kormány a lakáshitelek jogosultsági feltételeit jelentősen megszigorította; szigorította a kedvezményes kamattámogatás igénybevételét; először szigorította az szja-kedvezményt, majd 2007-ben teljes egészében meg is szüntette. Aztán mi lett ennek a következménye? Az lett a következménye, hogy nem tudott államilag támogatott, forintalapú hitelhez jutni a magyar család, aki szeretett volna lakáshelyzetén javítani. Ehelyett viszont több millióan választották a devizahitel-rendszert. Önök beletolták az embereket egy államilag támogatott, forintalapú lakáshitelrendszerből a devizahitelezés rendszerébe, amelynek az lett a következménye, hogy 25-szörösére nőtt a devizahitel-állomány az önök kormányzása alatt. De nem elég, hogy az embereket ilyen reménytelen helyzetbe taszították, még megszüntették a lakáscélú támogatási rendszert és az úgynevezett szocpolt is, hogy végleg ne legyen állam által semmilyen támogatás az emberek számára.

- Képviselő Úr! 2010-től kezdődően olyan otthonteremtési programot kellett a Fidesznek kidolgoznia, amely nem termeli újra a fizetésképtelen hiteladósok körét, és valóban minőségi javulást hoz a lakhatás terén. Ezt természetesen nem lehet egyszerre bevezetni, ezt több lépcsőben szükséges. Mindenesetre az első eredmények már érezhetőek, hiszen 90 ezer család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, az államnak ez 250 milliárd forintjába került. Az ön által annyira visszasírt lakástámogatási rendszer, amely nem volt hatékony és nem volt eredményes, és nem segített valóságban az embereknek, ehelyett a CSOK és az új otthonteremtési program már ezt teszi, és ezt bizonyította is. És az is valós, hogy a lakástámogatási rendszer megszűnésével felszabaduló forrásokat a CSOK-ra fogja áthelyezni, hiszen a kormány már döntött abban, hogy a kétgyermekes családok is igénybe vehetik 10 millió forint értékig a kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyermekeseknek pedig 15 millióra emelkedik ez az összeg. Ez az első lépés, ezt követni fogják következő lépések. Egyetlen cél van: a magyar családok lakhatási nehézségein hatékonyan javítani!

***

BURÁNY SÁNDOR: - Tállai Úr! Amikor én államtitkár voltam, akkor volt lakás-takarékpénztár, most, amikor ön az államtitkár, most nincs! Amikor én miniszter és államtitkár voltam, akkor 160 forint volt a svájci frank, most több mint 200 forint, amikor ön államtitkár. Mert valóban, önök jöttek 2010-ben, és tönkretették a forintot, és aztán volt képük úgy segíteni a devizahiteleseken, hogy piaci alapon forintosították ezeket a hiteleket, ahelyett, hogy a felvételkori, amikor én államtitkár voltam, azon az árfolyamon kárpótolták volna a devizahiteleseket! Az önök családtámogatási rendszere azért torz, mert egyetlenegy modellben gondolkodnak. Azt én nem kifogásolom, hogy önök ezt a rendszert támogatják. Azt kifogásolom, hogy a többit meg megszüntetik. Ez szégyen, államtitkár úr!

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 106 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkári választ elfogadta.

Hogyan fejlődött egy év alatt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér?

PESTI IMRE, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Korábban a hétköznapi életben, ha egy páciensnek olyan betegsége volt, amivel többször több intézményben kellett megjelennie, akkor az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér - továbbiakban EESZT - hiányában kizárólag az ő felelőssége volt, hogy tájékoztassa orvosát a kórelőzményeiről. Vinnie kellett az összes zárójelentést, beutalót, leletet, ha ezek egyáltalán megvoltak. Előfordult, hogy ezeknek az egyébként fontos dokumentumoknak a hiányában később lehetett elkezdeni a hatékony ellátást. Ma már ez az EESZT-vel kiküszöbölhető, hiszen minden egy helyen áll rendelkezésre. Ugyanez vonatkozik az elektronikus receptekre: ezután e-személyivel, tajkártyával, hagyományos személyi igazolvánnyal is ki tudják váltani. Viszont fontos tudni, hogy amikor már nem lesz kötelező papíralapú vényt adni, a betegnek lehetősége lesz kérni papíralapú vényt. Nemrég került élesítésre egy értesítési rendszer a betegek számára, amely lehetővé teszi, hogy ha megadják e-mail-címüket a lakossági portálon - eeszt.gov.hu -, akkor be tudják állítani úgy, hogy értesítést kapjanak egy lelet, zárójelentés, elektronikus beutaló vagy recept megérkezéséről. Amióta ez elindult, ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma, napi szinten eléri a 800-1200 felhasználót. A rendszer kimondottan felhasználóbarát, azok is könnyen boldogulnak vele, akik az átlagnál kevésbé értenek az informatikához. A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy még egy elektronikus fizetési vagy levelezőrendszernél is egyszerűbb a használata. Mindezekből jól látszik, hogy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatást vezetett be, valósított meg a kormányzat, amely az egész ország számára kiterjedő integrált információs rendszert biztosít, amely hozzájárulhat a gyors és hatékony orvosi ellátáshoz. Ezért is kérdezem:

- Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér mennyiben segítette az egészségügyben dolgozók munkáját, és mennyiben segítette a hatékony egészségügyi ellátást?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban, némi fáziskéséssel, de a digitális korszak az egészségügybe is elérkezett tavaly november 1-jén Létrejött ez a nagy felhő, amelybe minden adatunkat feltöltik, amely az egészségügyi kezelésünkkel kapcsolatos. Ugyanakkor ez az óriási adatbázis, amely létrejön kinek-kinek az egyéni betegútjával, kezelésével kapcsolatban, az abból a szempontból is fontos, hogy az állami és a magánegészségügy elválasztásához egy nagyon fontos adatbázis fog rendelkezésünkre állni, ahol pontosan látjuk a betegutakat, pontosan látjuk azt, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek a beteg gyógyításával teljes mértékben indokolhatók, és melyek azok, ahol valamilyen más szempont is belekeveredhetett a rendszerbe.

- Az állami és magánegészségügy szétválasztásánál egyik fontos szempontunk, hogy ne történjen meg az, ami sokak szerint ma is olykor-olykor gyakorlat, hogy a díjfizetés a magánegészségügyben történik, akár nagy cégek tulajdonában álló rendelőkben vagy máshol, amíg a tényleges kezelés, a tényleges vizsgálat az állami egészségügyben. Vagy ha szövődmény történik, akkor annak a meggyógyítása is az állami egészségügyben közpénzből történik, miközben a különböző díjakat a magánegészségügyben fizették ki. Sok ilyen példa van, ezért is fontos, hogy november 1-jétől, tehát a jövő héttől kezdve a magánszolgáltatók is folyamatosan csatlakoznak a digitális egészségügyhöz. Eddig a fekvőbeteg-ellátó intézményekből 110-en, járóbeteg-ellátó különböző szakrendelőkből 260, patikákból 3055, házi orvosokból pedig 6759 praxis regisztráltak.

- Képviselő Úr! A magánszolgáltatók csatlakozása - itt körülbelül 30 ezer szolgáltatóról beszélhetünk összesen - különböző időfázisokban történik. Az első szakaszban 700 magánszolgáltatónak kell a jogszabályok alapján csatlakoznia. A 700 magánszolgáltatóból 448 volt, aki legalább elindított valamit ennél az adminisztratív folyamatnál. Mindösszesen 63 intézmény volt, aki véghez is vitte úgy, hogy jövő héten indul a rendszer elvileg élesben, és bár 40 intézmény rendelkezik akkreditált rendszerrel, amelyben tölthetné fel az adatokat, csak 19-en forgalmaztak eddig adatot. Márpedig az állami rendszerben óriási az adatforgalom, erre képviselő úr is célzott. Naponta 800 ezer és egymillió közötti az elektronikus receptfelírás, és eddig 500 millió, azaz félmilliárd adatforgalom történt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, amely tehát jól működött, és ezt a gigantikus mennyiségi egészségügyi adatot, leleteket, különböző vizsgálati eredményeket, zárójelentéseket, recepteket tartalmazza. De úgy látszik, hogy a magánszolgáltatók, bár a jogszabály előírná nekik a jövő héttől, nem igazán együttműködőek. Reméljük, nem azért, mert el szeretnék titkolni, hogy valójában, amikor a betegek náluk járnak, milyen kezelésben részesülnek, vagy abból mi az, ami hiányzik és az állami szolgáltatónál történik meg.

- A betegek abban érdekeltek, hogy akár magánegészségügyi intézménybe, akár állami egészségügyi intézménybe mennek, az egészségükkel, a gyógyításukkal kapcsolatos, a betegségük pillanatnyi fázisával kapcsolatos legfontosabb adatok mindig rendelkezésére álljanak annak a következő kezelő orvosnak, aki majd őket adott esetben egy kórházban meg fogja vizsgálni. Ezért lényeges, ezért fontos, hogy a magánszolgáltatók is tartsák ezt be. S ezért rendkívül veszélyes, hogy ők ebben a folyamatban nem haladtak kellően. Az állami intézményeknek viszont sikerült, és 10 ezer intézmény nagyjából 100 ezer felhasználói személlyel működteti ezt a teret. Abban bízunk, hogy a jövőben átláthatóbbá válik az egészségügy azáltal is, hogy a digitális térben jobban látható, hogy a betegek kezelését milyen úton és módon valósítják meg.

***

PESTI IMRE:- 2010-2014 között egy tönkrement országot örököltünk, hiszen adósságspirálba került az ország, és mintegy 500 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből. 2014-től elindult az informatikai rendszernek a fejlesztése, és mostanra eljutottunk oda, hogy valóban bevezetésre került. Ritka, hogy dicsekedhetünk, de egy olyan informatikai rendszerről van szó, amely elnyerte az Európai Unióban az egészségügyi informatikai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek elismerését is, és a magyar rendszer példaként szolgál az Európai Unióban olyan országoknak, amelyek ezt az informatikai rendszert még nem vezették be. Mindez azt jelzi, hogy ez a kormányzat jó úton jár, és ez lehetőséget ad arra, hogy az egészségügyi ellátás költséghatékonysága javuljon. Államtitkár Úr! Elfogadom a választ, köszönöm.

Bartha Szabó József