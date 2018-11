Vadul támadnak a liberálisok

Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint Guy Verhofstadt legújabb „performansza” nem szól másról, mint arról, hogy a belga politikus és liberális kebelbarátai a bevándorláspolitikája miatt támadják Magyarországot.

A kormányszóvivő a Facebookon azt írta: „Európát bevándorlókontinenssé, Magyarországot pedig bevándorlóországgá szeretnék változtatni”.

Kijelentette: a magyar kormány folytatja azt a kampányt és politikát, amelyet elkezdett, mert a magyar emberek több alkalommal – legutóbb épp az áprilisi országgyűlési választáson – kinyilvánították véleményüket és akaratukat: nem akarnak bevándorlóországban élni.

Kovács Zoltán Twitter-üzenetében úgy folytatta: Guy Verhofstadték „ármánykodása” Magyarországot és az Európai Uniót is a bevándorlók földjévé tenné. Hangsúlyozta: a kormány kitart álláspontja mellett, mert a magyarok többször is egyértelművé tették, hogy nem akarnak bevándorlóországban élni.

A kormányszóvivő keddi Twitter és Facebbok-üzenetében arra reagált, hogy mobil óriásplakáton üzennek Orbán Viktor miniszterelnöknek az európai liberálisok, teherautóra szerelt hirdetőtáblájuk a kedden útjára indított akció keretében Brüsszel kiemelt pontjain fog feltűnni. A hirdetőtáblán Orbán Viktor fényképe látható, valamint a következő angol nyelvű felirat: „Először elteszi a pénzünket, majd le akarja rombolni Európát”.

