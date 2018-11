Amid- vagy imidkötésekből álló szintetikus lineáris

A DK lebuktatta Orbán üzelmeit

2018. november 7. 00:12

Vadai Ágnes, a DK alelnöke hozta nyilvánosságra azokat a tényeket, melyek alapján bizony kimondható: Orbán Viktor csúnyán lebukott.

Bár korábban a miniszterelnök sajtófőnöke rezzenéstelen arccal úgy nyilatkozott, a magyar adófizetőknek egy fillérjébe se kerül Orbán Viktor utazgatása, kiderült, ez nem így van.

Pintér Sándor belügyminiszter kérdésre válaszolva ugyanis bevallotta: a miniszterelnököt több útjára is elkísérte a TEK – természetesen saját költségvetésük terhére. A Terrorelhárító Központot pedig az adófizetők pénzéből tartják fenn.

A Demokratikus Koalíció szerint szánalmas, hogy a kormány úgy tálalja a miniszterelnök hobbiját, hogy ez a magyar adófizetőknek kerül semmibe. Holott azt már az óvodások is tudják, hogy Orbán Viktor még a fürdőszobába is kevlár mellényben megy, nyilvánvaló volt, hogy külföldre is viszi a speciális díszkíséretét.(...)

********

A kevlár a DuPont cég kémikusa, Stephanie Kwolek találmánya volt, 1965-ben. Kwolek lengyel bevándorló szülők gyermekeként született az amerikai Pittsburgh külvárosában.

A kevlár egy speciális polimer, az aramid egyik fajtája, teljes nevén para-feniléndiamin-ftálsavamid. (Az aramid név az „aril amid” összevonása. A kémiai leírás szerint az aramid az aromás csoportokhoz kapcsolódó, amid- vagy imidkötésekből álló szintetikus lineáris makromolekulák alkotta szál, amelyben az amid- vagy imidkötések legalább 85 százaléka a közvetlenül kapcsolódik két aromás gyűrűhöz, és az esetlegesen jelen levő imidkötések száma nem haladja meg az amidkötésekét.)

A kevlárszálak legfontosabb jellemzője, hogy azokat csak nagyon nagy erővel lehet elszakítani. Ötször olyan erősek, mint az acélszálak, és megakadályozzák a repedések terjedését. Ugyanakkor nagyon könnyűek, nem korrodálódnak, ellenállnak a lúgoknak, a savaknak és a hőnek. Kwolek nagy sikert aratott azzal a bemutatójával, amelyen nejlonszállal hasonlította össze a kevlárszálat, bizonyítva, hogy miközben a nejlon egyre kisebbre zsugorodik a felforrósított vízben, a kevlár mit sem változik. A DuPont 1966-ban szabadalmaztatta a találmányt, és a kevlár elindulhatott a világsiker útján.

