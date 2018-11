Kereszténydemokrata irányba mozdul el az EPP

Az Európai Néppárt (EPP) egyértelműen és markánsan kereszténydemokrata irányba, a Fidesz-KDNP által is képviselt irányba mozdul el - mondta Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a közmédiának az EPP kongresszusa előtt, szerdán Helsinkiben.

2018. november 7. 14:36

A politikus közölte: a délután kezdődő tanácskozáson döntenek a kongresszus elé kerülő indítványokról, határozatokról, állásfoglalás-tervezetekről.

Kiemelte: a magyar sajtóban is nagy érdeklődést kiváltó, a jogállamiság kérdésével foglalkozó határozattervezet is szerepelt annak a délelőtti tanácskozásnak a napirendjén, ahol a néppárthoz tartozó pártok képviselői tekintették át a benyújtott módosító javaslatokat. Elfogadták azt a Fidesz által is képviselt módosító javaslatot, amelynek eredményeként kikerült a liberális demokrácia értékeire való hivatkozás a dokumentumból, és a kereszténydemokrácia értékei szerepel a szövegben - magyarázta.

A képviselő úgy vélte, ez jelentős elmozdulás a néppárton belül a kereszténydemokrata értékek érvényesülése tekintetében. Emellett jó eséllyel "igen nagy többséggel Manfred Weber" lesz az EPP csúcsjelöltje, vagyis a néppárt kereszténydemokrata irányzatához tartozó jelölt fogja valószínűleg a küldöttek nagy többségének támogatását megkapni Alexander Stubb-bal, az EPP "szélsőliberális irányzatát képviselő jelölttel" szemben - mondta.

Hangsúlyozta: ez a két esemény a kongresszuson azt mutatja, hogy "talán elindult az a kereszténydemokrata fordulat, kereszténydemokrata irányba történő elmozdulás, amit hosszú idő óta képvisel a Fidesz-KDNP az Európai Néppárton belül".

A csúcselnöki posztra pályázó német Manfred Weber (k) az Európai Néppárt kongresszusa előtt Helsinkiben, a Messukeskus kongresszusi központban 2018. november 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Deutsch Tamás szerint a kereszténydemokrata irányzat és az EPP liberális irányzatának "belső versenyében egyértelmű, hogy a Fidesz által is képviselt kereszténydemokrata értékek támogatottsága nagyobb". "Tömegével hullajtottak a Fideszért krokodilkönnyeket a magyar nyilvánosságban: milyen nehéz napok elé nézünk itt Helsinkiben a néppárti kongresszuson", de "ki-ki letörölheti ezeket a könnyeket", az EPP egyértelműen és markánsan kereszténydemokrata irányba, a Fidesz-KDNP által is képviselt irányba mozdul el - fogalmazott.

A politikus arra is kitért, hogy az EPP kongresszusán a Fidesz-KDNP pártszövetség 34 küldöttel van jelen, ami az EPP-hez tartozó pártok sorában az ötödik legnagyobb küldöttcsoport, és a kormányzati pozícióban lévő tagpártok tekintetében a német CDU-CSU mögött a második helyen áll.

A néppárt kongresszusa a kereszténydemokrácia győzelmével érhet véget

A Fidesz bízik abban, hogy a kereszténydemokrácia győzelmével ér véget az Európai Néppárt kétnapos, helsinki kongresszusa - közölte a nagyobbik kormánypárt külügyi kabinetjének a vezetője szerdán az MTI-vel.

Németh Zsolt telefonon nyilatkozva az MTI-nek azt mondta, ahogy Európa, úgy az Európai Néppárt is nagyon fontos választás előtt áll.

Jövő májusban az európai parlamenti (EP-) választáson Európa jövőjéről lesz döntés, mostani kongresszuson pedig megválasztják a néppárt jelöltjét az Európai Bizottság elnöki posztjára - magyarázta.

Közölte, az egyik aspiráns a néppárt liberális szárnyának a jelöltje, Alexander Stubb volt finn miniszterelnök, aki olyan bevándorláspolitikát képvisel, amelyet Magyarország nem fogad el, mert nem akar bevándorlóországgá válni.

Alexander Stubb volt finn miniszterelnök az Európai Néppárt kongresszusa előtt Helsinkiben, a Messukeskus kongresszusi központban 2018. november 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Alexander Stubb és csapata MTI/Koszticsák Szilárd

Hozzátette: a másik jelölt Manfred Weber, aki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa, a néppárt európai parlamenti frakcióvezetője. Weber a kereszténydemokrata szárny jelöltje és a néppárt magyar tagjai elkötelezték magukat a támogatása mellett - emlékeztetett.

Németh Zsolt azt mondta, bíznak abban, hogy Manfred Weber jelöltté választása nemcsak a bajor politikus sikere lesz, hanem a kereszténydemokrácia győzelme is lesz egyben.

Kitért arra is, hogy a magyar képviselők támogatása nem jelentéktelen, mert a Fidesz az ötödik legnagyobb "választói blokkal" rendelkezik és a második legnagyobb kormánypárt a néppárti kongresszuson.

Ez egy olyan erő, amely fontos támogatást jelent Manfred Webernek - értékelt.

A csúcselnöki posztra pályázó német Manfred Weber jelvényei az Európai Néppárt kongresszusa előtt Helsinkiben, a Messukeskus kongresszusi központban 2018. november 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Németh Zsolt beszámolt arról, hogy a szerdán kezdődő kongresszuson a magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti és tagja a többi között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke és Novák Katalin államtitkár, a Fidesz alelnöke, valamint a Fidesz EP-képviselői.

MTI