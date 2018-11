Harrach: a hajléktalanság szociális kérdés

A hajléktalanságot sokan rendészeti, közegészségügyi vagy köztisztasági ügyként kezelik, a kereszténydemokraták szociális kérdésként, az ember oldaláról közelítenek hozzá - hangsúlyozta Harrach Péter a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fórumán csütörtökön az Országházban.

2018. november 8. 16:03

A Kiút a hajléktalanságból - az új törvényi szabályozás és a civil szervezetek szerepe címmel, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) szervezésében tartott ülésen a kormánypárti politikus kiemelte: az ember alapvető igénye, hogy otthona legyen.

A hajléktalan ember segítségre szorul, számtalan problémája van, és ebből egy a hajléktalanság. Sérültségének okai az előéletében húzódnak meg, olyanokról van szó, akik mindenüket elveszítették - mutatott rá Harrach Péter.

Az MKDSZ elnöke szerint nem az ő dolguk megítélni ezen emberek saját felelősségét a kialakult helyzetükért, a hajléktalan embereknek egészségügyi, lelki, anyagi, foglakoztatásbeli segítségre van szükségük, valamint az otthont pótló szállás biztosítására. A többség ezzel él is, és meg is kapja a lehetőséget - mondta, hozzátéve: Magyarországon, ha nem is tökéletesen, de jól működik a hajléktalan-ellátó rendszer.

A KDNP-s politikus elsődleges feladatként a közterületen élők bevonását említette az ellátórendszerbe, hogy emberhez méltó körülményekhez juttassák őket.

Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy néhány hajléktalan nem működik együtt. Megjegyezte, liberális jogvédők pedig rosszul értelmezett humanizmusból változatos eszközökkel gátolják a probléma megoldását.

Szerinte az ellátórendszer és az állami felelősségvállalás hosszú távú feladata az, hogy önfenntartó életformához és önálló lakhatáshoz juttassák azokat, akik erre alkalmasak.

Harrach Péter azt kívánta, "lássuk meg a hajléktalan emberekben azt a méltóságot, amelynek mi is részesei vagyunk", és azt mondta, hogy a megsegítésük vezethet el a közterületek rendjének a megteremtéséhez is.

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke szerint elképesztő értékzavarral lehet találkozni a hajléktalansággal összefüggésben. Fontosnak tartotta, hogy őszintén beszéljenek erről a kérdésről, ne általánosítsanak, ne mondjanak gyors véleményt senkiről, mert egy összetett és bonyolult dologról van szó.

A fórumon szó volt a vidéki hajléktalanságról, a fedél nélküli emberek mentálhigiénés állapotáról, és áttekintették a területen hozott kormányzati intézkedéseket is.

MTI