Ki futott itt lukra?

Trükkök százai, kreatív jogászkodás és lehengerlő kommunikációs offenzíva: ez Soros embereinek módszere, amellyel megpróbálják elfedni a nyilvánvalót.

2018. november 9. 17:52

Mindenki tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a CEU néven elhíresült egyetemnek nincs székhelye és nem folytat ott ténylegesen felsőoktatási képzést. Azaz mostanában folytat valamit, de az olyan, mint amikor a szintén Soros hálózatához sorolható Migration Aid úgy akarja elkerülni az adózási kötelezettséget, hogy párttá alakul.

Indítottak valami tanfolyamot egy takaros kis kulipintyó egyik helyiségében, amelyben eredendően a Bard College működik, még a Soros-egyetem nevét is felragasztották az ajtó mellé, de ezt ott sem veszi senki komolyan. Maga a mesterképzésért felelős tanulmányi osztály vezetője mondja, hogy ez csak egy laza, jelentéktelennek mondható együttműködés, a tanítás javarészt Budapesten történik, szó szerint azt mondta: itt nincsen semmi. Vagyis a vonatkozó törvény alapján Magyarországon nem adhatnának ki amerikai diplomát.

Trükkök százai, kreatív jogászkodás és lehengerlő kommunikációs offenzíva: ez Soros embereinek módszere, amellyel megpróbálják elfedni a nyilvánvalót. Ja, és még valami: gőgös felsőbbrendűséggel előadott pökhendi vádaskodás azok ellen, akik próbálnak átlátni a szitán.

Hallgassuk csak Enyedi Zsoltot, a CEU rektorhelyettesét! „Teljes inkompetencia, súlyos félreértés, csúsztatások sorozata, méretes lukra futás.” Ilyen és ehhez hasonló szavakkal minősítette közösségi oldalán azt az írásunkat, ami szó szerint idézte őt és amerikai kollégáját. Közölte, hogy nem is a megfelelő embert kérdezte a birtokunkba került felvétel készítője. Bennünket és a tanulmányi osztály vezetőjét is tudatlannak nyilvánítva ezzel. Majd terjengősen magyarázott valamit, ami csak a lényeget nem érintette.

Vagyis azt, hogy két intézményről beszélünk. A Közép-európai Egyetemnek Budapesten van a székhelye. Ennek az egyetemnek vannak akkreditált képzései New York államban is. Az angolul hasonló nevű CEU New Yorknak csak egy semmire sem jó kurzusa van a faházban. Budapesten mégis amerikai diploma ígéretével csábítja a hallgatókat a világ minden tájáról. Vagyis a master képzést nem a külföldi egyetem végzi a székhelye szerinti országban, ahogy a törvény megkövetelné, hanem a magyar egyetem egy külországban. Ennyit a csúsztatásról.

De a legfelháborítóbb a javarészt szintén Soros tenyeréből evő balliberális propagandasajtó viselkedése az Indextől kezdve a HVG-n keresztül a 168 Óráig. Úgy vették át Enyedi eszmefuttatását, mint az orákulum megfellebbezhetetlen kinyilatkoztatását. Kattintásvadász címeikben pedig írástudatlan idiótának, de még inkább sötétben bujkáló manipulátoroknak próbáltak beállítani bennünket.

A HVG végső, megsemmisítő érvként hivatkozik Filippov Gábor politológus „levezetésére”, amit ő maga is érthetetlennek tart, persze azért, mert szerinte mi sem értjük, amiről írtunk. De el kell keserítsük a Közép-európai Egyetem lelkes doktori hallgatóját: ha valaki itt valamit nem ért, az nem azért van, mert mi nem érünk föl az ő szellemi nagyságához, hanem azért, mert a hozzá hasonlók igyekeznek mindent félremagyarázni.

Filippov lobogtat egy levelet is New York állam oktatási hivatalától, amelyet hatósági igazolásnak nevez, valamint bizonyítéknak arra vonatkozólag, hogy a CEU tényleges felsőoktatási képzést végez Amerikában. A baj csak az, hogy ebből a levélből sem derül ki, melyik CEU-ról van szó.

Úgyhogy kedves álhírgyártó ellenzéki propagandisták, hátrább az agarakkal! A Soros-egyetem ügyében nem mi vezetjük félre az olvasókat, hanem azok, akik oly sokadszor csodálkoznak el, amikor szembejön velük a valóság, és gyors hablatyolással, érthetetlen magyarázkodással próbálják meg a szemünk elől eltakarni azt.

Gajdics Ottó

magyaridok.hu