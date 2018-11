Pistike szerint feltörölték

2018. november 10. 00:23

Hiába próbálja a fideszes propaganda-gépezet sikerként beállítani az Európai Néppárt kongresszusán történteket: a valóság az, hogy Orbánékkal szabályosan feltörölték a padlót Helsinkiben. Elég csak Donald Tusk, az Európai Tanács jobboldali elnökének rendkívül kemény szavaira hivatkozni, amiben világossá tette: a Fidesznek semmi köze a valódi kereszténydemokráciához.

A NER-delegáció teljesen nevetségessé tette magát azzal, hogy az itthoni kuruckodó szövegeléssel szemben most bólogatva megszavazta az Európai Néppárt határozatait. Ezek ugyanis kimondják például, hogy a tagállamoknak befogadóbbnak kell lenniük az uniós intézményektől érkező tanácsokra. De kimondták azt is, hogy a Néppárt ösztönzi a nemzeti menekültügyi rendszerek harmonizációját az EU tagállamaiban, mert szerintük ezzel lehet biztosítani a menekültekkel szembeni egyenlő bánásmódot az egész unióban.

De történt ennél súlyosabb is: az Európai Néppárt ugyanis elfogadta a jobboldal Sargentini-jelentését, a Fidesz pedig zavarodottan megszavazta azt. Elég a narancsos kamuzásból, ideje van az igaz beszédnek! Bármit hazudik is a Fidesz, a Néppárt kongresszusa által elfogadott határozat értékként hivatkozik a „liberális demokráciára” és egyértelművé teszi, hogy a populizmus és nacionalizmus összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, illetve a demokráciával.

(...) A Fidesz teljes zavarodottságát az is jól mutatja, hogy a magyar miniszterelnök maga ismerte be kongresszusi beszédében: az Európában zajló negatív folyamatokért az uniós intézmények jobboldali vezetőit, a Néppárt prominenseit terheli a felelősség. Eddig is nevetséges volt, amikor Orbán a „bukott brüsszeli elit” elkergetéséről szónokolt a magyar választóknak, hiszen ő maga is tagja ennek a körnek, de most már egyenesen szánalmassá vált, ahogyan egymás után tapsolta meg az általa bukott elitnek nevezett elvbarátait. Velük szemben mi, a legnagyobb Európa-párti erőként azon dolgozunk, hogy megreformáljuk az uniót és megteremtsük a szociális Európát.

Ujhelyi István

EP-képviselő

