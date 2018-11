Felelet a Mondolatra

Ma az ellenzéki politikusok, miközben diktatúrát emlegetnek, úgy politizálnak, mintha konszolidált demokráciában versenyeznének – s ez már önmagában leleplezi az általuk hangoztatott vád alaptalanságát.

Sokat bírált értelmiségünk időről-időre mégis leteszi az asztalra a véleményét közügyeinkben. A 2010. évi politikai fordulat előtt ilyen volt „A történeti alkotmány” két kiadása és a „Magyar nemzetstratégia” két kötete; majd a nemzeti együttműködés rendszerének addigi politikájára próbált válaszolni a 2018. évi választást megelőzően a „Hegymenet” tanulmánysorozata.

A műfaj nem azonos, de a jelenségek elrendezésére, az értelmezésre való törekvés igénye e kezdeményezésekhez teszi hasonlóvá Filippov Gábor immár összefoglaló írásban megjelent tanulmányát. Ezzel országunk állapotáról átgondolást érdemlő ellenzéki elemzés született.

„A hibrid ellenforradalom kora” c. írása (24.hu; 2018.07.31.) abból indul ki, hogy a jogállamiság leépülése világjelenség. Ennek keretében kívánja vizsgálni a magyar helyzetet. Ám nem veszi tekintetbe, hogy a magyar rendszerváltozás lényeges vonása az, hogy a jogállamiság intézményei csupán formailag épültek fel, s az előző önkényuralom gyakorlata, szellemi és anyagi túlsúlya, kádereinek előnyhelyzete a jogállami paraván mögött a nagyon is tapintható, de elsőre mégis láthatatlan hatalommal való visszaélést valósította meg.

A világban viszont a két világrend szembeszegülésének a végével nemcsak az önkényuralmak rendültek meg, hanem a liberális demokrácia is elvesztette legfőbb támasztékát: az ellenségét – és ezzel maga is válságba került. A szerző értékelése szerint „az emberiség elsöprő többsége demokráciában szeretne élni”: de lehet, hogy egyszerűbb a valóság: a tömegek a győzteshez pártoltak, amíg az vitathatatlanul uralta a terepet.

Maga is leszögezi, hogy a nyugati világ győzelme után eleinte működtető ereje volt annak az elvnek, hogy ha egy ország pénzügyi segítséget kívánt kapni, akkor annak demokratikus reformokkal kellett előrukkolnia. S ekkor Fukuyama híres megállapítását értelmezi. Fukuyama szerint ugyanis a liberális demokráciával „a társadalmi eszmék, illetve rendszerek fejlődése ért tetőpontjára”. S a tetőpont után mi jön? Az, hogy a győztesek elérvén a csúcsot, elindultak a lejtőn… hiszen a Szovjetunió kimúltával kiesett a fejlett világban működő demokráciák vetélytársa.

Ezzel pedig kérdésessé vált a foggal-körömmel fenntartandó hitvallás, hogy „a liberális demokrácia a legjobb keretet biztosítja az egyéni és nemzeti önmegvalósításhoz”.

Ezért van az, amit a szerző meg is állapít, hogy az „autoriter járvány fertőzése” felüthette fejét az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is. S mivel a fősodorbeli tömegközlés továbbra is igyekszik fenntartani a világos-sötét ellentétet; a saját rendszert továbbra is liberális demokráciának beállítva és vele szembeállítva az ellenséges oldalt, mint autoriter, sőt önkényuralommal jellemezhető rendszereket – ez a torzítás vezet ahhoz a „szubjektív zavarodottsághoz”, ami fenntartja az összevisszaságot a történések megítélésében.

Az értékelő írás felvázolója azonban egy ideáltipikus demokráciát állít szembe gyakorlati tapasztalatokkal. S ilyenkor persze a ragyogó tisztaságú gondolati rendszer könnyen felülkerekedik a sáros valóságon.

Egyrészt kétségkívül határozottan leszögezi, hogy a fejüket felütő nem-szabadelvű rendszerekre nem illik a diktatúra, az önkényuralom címkéje. Nem, mert az a megfélemlítés durva módszereit gátlástalanul használja, de ezzel viszont szándéktalanul is elzárja magát a társadalomból származó hiteles ismeretektől. Ezzel szemben az új típusú nem-liberális rendszerekben a nyílt erőszak helyett az akaratérvényesítés társadalmi támogatásának megszerzése és megtartása a gyakorlat, s a kormányzási döccenők kijavítására fenntartanak csatornákat (ellenzéki szervezetek, hírközlés fennmarad).

Ezért beszél „vegyülék”-nek jellemzett hibrid rendszerekről. Ezek tehát nem önkényuralmi rendszerek. És mégis, amikor a demokrácia sérülésének példáit sorolja, akkor már autokraták csoportjáról beszél, s ebben már egy kalapba kerül Venezuela, Botswana és Magyarország is (!) Így viszont megnyílik a kérdés, hogy egy másfajta kormányzási rendszerről van-e szó, avagy egy billentyűsoron fut az ujjunk végig az egyént túlszabályozó társadalomtól a szabadosság szélsőségeit lehetővé tevőig. Ugyanis ha közelebbről vesszük szemügyre, valószínűleg a legtöbb rendszer köztesnek, hibridnek mondható, mert mindegyikben van mód a közösség törekvéseinek terelésére: a manipulációra. Ezt látjuk most szerte Európában a nagy feszültséget kiváltó el- és bevándorlási válság kezelésében és a róla szóló vitákban; avagy a kisebbségi akarat sikeres előretörésében az LMBTQ-val jelzett személyekre vonatkozó intézkedésekben. Ezekben ugyanis nem a többségi vélemény kap fő hangsúlyt.

Filippov Gábor szerint a demokráciát meg lehet hekkelni: ennek okán a többpárti választásokat nem tekinti a demokrácia döntő ismérvének.

Külpolitikai olvasmányaim arra sarkallnak, hogy sorra vegyem, hogy állunk a liberális demokrácia jellemzőivel a fejlett világban!

Ha az elmarasztalásokra hallgatva feltételezzük, hogy a rendszeres választások, a többségi elv érvényesülése, a személyt illető jogok biztosítása, a hatalmi ágak elválasztása önmagában nem elegendő(ek) ennek megállapításához, akkor – mi mást tehetnénk? – vegyük a kifogásokat sorra.

Elvileg fontos az államhatalom önkorlátozása , az ellenőrző működés zavartalansága. Ám nem épp az amerikai demokráciában beszélnek „deep state”-ről? Arról a „mély államról”, amely irányítja a láthatót? És micsoda hatalmi önkorlátozásnak kedvez az a helyzet, hogy az elnök főbírójelölésének sikere meghatározhatja a politika jövőjét? (L. a Brett Kavannaugh kinevezése körüli gátlástalan viaskodást…)

A diktatúrából jövőknek le kell építeniük az egypárti szerkezeteket . Igen, ez érthető. Ám a hatalom-összpontosításon kívül milyen egyéb ok magyarázhatja/hatta a világnézetileg összeférhetetlen jobb+bal koalíciók hosszú életű fenntartását pl. Németországban és Ausztriában? S ennek keretében az állam és társadalom különválasztásának igényét semmibe vevő gyakorlatot: az elvileg semleges állami intézmények pártos megszállását egy teljesen liberálisnak tételezett rendszeren belül?

A választási előnybiztosítás változatos formáira (a választókerületek kialakításától a rejtett párttámogatásokig) szinte mindenütt látunk példát. Versenyhelyzetben ez sajnos általánosnak mondható. És itt érdekes a magyar rendszerben a választások második fordulójának eltörlésével kapcsolatos panaszt is végig gondolni: miért követné jobban a népakaratot az olyan eredmény, amely a második fordulóban legyőzi az elsőben legjobb eredményt elérőt? Hiszen itt már a legerősebb résztvevő által meghirdetett, tehát a választók számára legelfogadottabb pártprogram bizonyára sérülni, ha nem veszíteni fog. Azután felróják a Fidesznek a győztes-kompenzálás bevezetését; arra nem gondolván, hogy az angol választásokon „a győztes mindent visz” elve ennél sokkal keményebben érvényesül.

Az osztrák tapasztalat kapcsán már említettem a jog uralmának és a független alkotmányos intézmények helyzetét a fejlett demokráciákban. A megkülönböztető (diszkriminatív) jogalkalmazás szemléletes példája legutóbb, hogy a francia kormány közvetlenül belelépett az ügyészkinevezésbe (Le Figaro, szept. 24). Az történt, hogy a köztársaság elnöki irodájából érkezett nyomásra az igazságügyminiszter nem terjesztette fel jelöltjét, sőt további jelöltjeit sem, hanem új pályázatot volt kénytelen meghirdetni az állásra.

Hogy ez kivételes jelenség? Inkább általános, csak nem mindig ennyire látható. Hiszen az is ide tartozik, hogy az osztrák Belügyminisztérium most szeptember közepén „útmutatást” küldött a sajtószolgálatoknak. Ebben a híradás korlátozását igényelte 3 lap ellen: ezek a Der Standard, a Kurier és a Falter, s nem nehéz ebben felfedezni a nyomásgyakorlást, hogy ezen szerkesztőségeknek ajánlatos jobban megfontolniuk bíráló megállapításaik további közlését.

Az (országos vagy éppen azon kívül álló nemzetközi) intézményi környezet előnye a hatalmasokat támogatja a fejlett országokban is: láttunk nem választás útján, intézményi nyomásra kinevezett görög, olasz, macedón, spanyol miniszterelnököket.

Háttérhatalom előre!

Lássuk a példákat kicsit jobban kifejtve:

1. Ugye, emlékszünk még a görög válság legélesebb időszakára? Akkor egy nemzetközi bankárt bízott meg – na, ki? Hát nem a nép – az átmeneti egységkormányzással.Lukász Papadímosz Dimítriosz előéletének amerikai szakmai részét most nem is számítva, ő 2010-ig az Európai Központi Bank alelnöke volt. 2011. novemberében pedig már nagykoalíciós kormányt alakított a hitelválság okozta politikai válság közepette. Miért? Mert köztudott volt, hogy az ország veszélybe került euró-övezeti tagságának elkötelezettje. Az EU akkori feje, Barroso pedig megüzente a görögöknek, hogy az újabb választásokon az ország jövőjéről döntenek, de minden esetre „természetesen teljes mértékben tiszteletben fogjuk tartani a görög nép döntését”. S mintha nem így történt volna…

2. Hasonlít erre a színházra Berlusconi lemondatása 2011-ben. Az Olaszországra nehezedő nyomás (ebben Merkel vállalt főszerepet) hatására Mario Monti bankár ugyancsak kinevezéssel került kormányra.

3. Macedónia is hajlott a szófogadatlanságra. Sőt a migrációs krízis Magyarország felé sodorta. Az addig uralmon levő és a belviszályok következtében két évvel előbbre hozott választásokat megnyerő Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO–DPMNE) azonban nem tudott kormányt alakítani; a szociáldemokrata Zajevet pedig összeboronálták az albán kisebbség politikai képviseletével, így ők vehették kézbe az országot. Nesze neked többségi akarat!..

4. Valamint választás nélkül jutott hatalomra előde megbuktatásával a spanyol szocialista Pedro Sánchez és alakította át az ország bevándorlás-politikáját Soros személyes látogatását is élvezvén.

Hasonló helyzetkezelés az igazi nagy halaknál is megtörténik. Láthattuk Merkel kancellár gyászos kormányalakítási huzavonáját: erre azért volt szükség, hogy tovább lehessen vinni a megbukott politikát. Mi volt az az erő, amely kisajtolta az érintett politikusokból, hogy sorra meghazudtolják magukat? Pl. miért vállalták a szociáldemokraták mégis a kormányban való részvételt, holott hosszabb távú érdeküket felismerve eredetileg az ellenzékben akartak maradni? Miért hagyta magát félretolni az uniós múltú Martin Schulz? Az ország érdekében, mondhatnánk. Igen, de a népakarattal szemben politizálva: kiket képviselve?

Azután tulajdonképpen ide sorolható az egyértelműen banki hátterű Macron manipulált választási győzelme is.

Azt is megemlíthetem, hogy az ügyészi, bírói szervezet megszállása is eléggé el nem ítélhető hatalmi visszaélés a liberális elvek szerint. Itt már utaltam rá, hogy pontosan ezt tette Trump, s erre hajtott rá Macron.

A civil szervezetek szabad működése is sokszor hangoztatott elv. Hiszen ezek segítenek bekapcsolni az állam működésébe a társadalom energiáit. Ám mi a helyzet a fedett tevékenységekkel, a külső beavatkozás lehetőségével? Több NGO kevésbé tekinthető polgári egyesülésnek, mintsem lobbi-erőnek. Tudomásom szerint az USA lobbytörvénye (FARA) is szemmel kívánja követni a külföldről irányított szervezetek esetlegesen káros tevékenységét.

S a forró krumpli: a szabad sajtó . A magyar társadalom a rendszerváltáskor média nélkül maradt, megtörtént a kiárusítás (pl a megyei lapok esetében érintetlen szerkesztőséggel). Elsöprő volt a hatalom tömegközlésbeli túlsúlya; a Filippov Gábor is említi írásában „az ellenzék-ellenes közmédia hagyományát”. Arról pedig immár könyvtárnyi a nyugati irodalom, hogy manapság hogyan zárják el a nem kívánt tudnivalót a nagyközönségtől (lásd csak Ulfkotte könyveit), s naponta kaphatunk híreket arról, hogy a nyugati közösségi média egy irányban cenzúrázza a politikai közléseket; láthatjuk hogyan ostromolják az álhírek, a „fake news” hullámai még az amerikai elnöki irodát is. Többek között épp az szoktatja a tájékozódni vágyókat az alternatív forrásokra; vagy éppen tereli az orosz RT, kínai CCTV, iráni Press TV felé, hogy kiderült a fősodratúak legnagyobbjainak is – legyen az akár az állami BBC, avagy a CNN – hamis a kártyája. Szerzőnk felveti, hogy a legutóbbi választási kampányban a kormányoldal a hirdetések szabályozását is bevetette legnagyobbnak ítélt ellenfelével szemben. Ezzel szemben a tökéletesen liberális francia tömegközlés a legutóbbi elnökválasztási kampányban a legesélyesebb elnökjelöltet tette taccsra. François Fillonról, a 2016-ban esélyes konzervatív jelöltről hirtelen kiderítették, hogy jóval korábban ellenértéket nem adó tevékenységért fizetett ki közpénzt. Ő pedig a sajtó pergőtüzének hatására kénytelen volt szavazóit hörögve kérni arra, hogy ugyan szavazzanak helyette inkább Emmanuel Macronra.

Magyar tapasztalat pedig az, hogy a liberális politikusok és sajtó száján a mi határkerítésünk maga a barna borzalom, miközben csak tágabb térségünket véve számba, elmondhatjuk, hogy Spanyolországtól Bulgáriáig már megtették másutt is ezt a lépést. Ha nem akarják felfújni botránnyá a hatalom ellen, akkor következmények nélkül megtehető. Az ilyesmit nevezzük kettős mércének.

Elvi szinten pedig mindenképpen újra kell gondolni a szabad sajtó jelszavával meghirdetett híráramlást. Ha nem ragadunk le múlt századi jelszavaknál, akkor tekintetbe kell vennünk, hogy az ú.n. applikációk révén az okostelefonok gyártói adott szolgáltatásokra irányítanak minket: egyirányú vélemények csatornáiba. Sőt az utóbbi idők botrányai arra is rávilágítottak, hogy a közösségi médiában ma már nem is a kapcsolatok, hanem a kinyerhető információ a lényeg: adatgyűjtés, irányított szolgáltatás folyik. A közvélemény egy irányú befolyásolására pedig mi sem alkalmasabb, mint hogy az online reklámpiac néhány kézben összpontosul. Itt is felmerült a kérdés: kit képvisel, avagy kiknek a keze alá dolgozik a média?

Vegyük végül a talán legfontosabb szempontot: ez a politika társadalmasítása; a polgár részvétele a közéletben . Itt többek között a megvesztegetés, a korrupció kérdése szorulna tisztázásra. Világos szabályozással, egyenlő mércével. Mert a gyakorlatban amiképpen álhírnek azt nevezzük, amit ellenfelünk terjeszt rólunk, akként a korrupció pedig az, amit ti csináltok. S hogy ez eltaszítja az egyszerű embereket a politikától, az igaz. De az is igaz, hogy ha fegyverként használják, lejáratják a tisztaság fogalmát is. Legjobb példa erre a romániai korrupció-ellenes ügyészség politika-csináló szerepe háttérhatalmi támogatással.

Mindezek fényében ideáltipikus megközelítésnek tartom azt is, hogy Filippov Gábor szerint a hibrid államok segély- és kölcsönpolitikája elvszerűtlenebb a nagy demokráciák gyakorlatánál: kevesebb politikai beleszólást, viszont nagyobb gazdasági befolyást várnak cserébe. Ez is csak álom. Gondoljunk az IMF (mondjunk argentínai) történetére, vagy arra a pénzkapcsolatra, ami összeköti az Egyesült Államokat Szaud-Arábiával (épp az imént láthattuk, hogy ez még az arab újságíró isztanbuli eltűntetésének tisztázását is mennyire akadályozza).

A „keleti nyitás” lényege pedig szerzőnk szerint antidemokratikus rendszerek közötti kapcsolatépítés; fel sem merül benne, hogy Eurázsia összekapcsolása lehet ennél sokkalta több: geopolitikai érdek. S ha a német kormány épít keleti kapcsolatot, a pusztán gazdasági szempontokra le nem soványítható Északi Áramlat esetén? A liberális demokrata német kormányról beszélek…

Összegzőnek vélem a következő megállapítást. „A valóságban nem arról van szó, hogy a demokrácia hívei feladnák vagy lekicsinyelnék a nemzeti önrendelkezés elvét” – márpedig egyre-másra ezt tapasztaljuk „a demokrácia híveitől”. Legutóbbi jókora példája ennek a Frontex tervezett átalakítása.

Szerzőnk a liberális demokrácia fogyatékosságait – legalábbis idézett írásában – a személytelen intézmények uralmában és a képviseleti rendszer elitjellegében látja. Svájc viszont példa arra, hogy a közvetlen demokrácia intézményeivel – népszavazással – mindig vissza lehet térni a többségi akarat érvényesüléséhez. A kis hegyi ország már rég az EU tagjai volna, ha e kérdésben nem kéri ki népe véleményét.

A határvonal viszont tényleg ott húzható meg az önkényuralmak és a népfelség rendszerei között, hogy az előbbiekben a hatalom a tényleges erőszak szervesült használatán alapul. Tehát nem az önmagában vett erőszak használatának elvetése jelent demokráciát. Ha Párizsban tömegtüntetésen rombolnak és vér folyik, a rendőrség erőszakot alkalmaz. Ez ilyen esetben járulékos jelensége a közéletnek; s a kényszer-oszlatás nagyjából azonos szintű válasz az elszabaduló indulatok megfékezése végett. Az önkényuralom viszont kezdeményezi az erőszakot: a szóban megjelenő polgári ellenkezésre is ezzel válaszol. A „hibrid ellenforradalmat” láttató írás hangsúlyozza, hogy 2016 elején a „kopaszok” csoportakciója a testi erőszak alkalmazásának lehetőségét éreztetve gátolta meg az MSZP népszavazási kezdeményezését az üzletek vasárnapi nyitva tartásáról, s ennek nem volt következménye. De folytatása sem! A magukat „beadványozóknak” valók odasereglése az NVI helyiségébe kétségtelenül manipuláció, sőt túlkapás volt; erőszakig azonban nem jutott el, és többé nem ismétlődött. Viszont 2014-ben, amikor az ú.n. internet-adó miatti tüntetés Fidesz székház megrongálásával járt, akkor sem vetett be karhatalmat a kormány. A fegyveres testületek az Orbán-kormányok idején nem kezdeményezhetnek erőszakot. Ezért azután különösen nevetséges torzítás – s ebben egy véleményen vagyok a szerzővel – az antidemokratikusnak ítélt jelenségeket összemosni a 20. századi véres diktatúrákkal. Rá is világít a lényegi ellentmondásra: „Ma az ellenzéki politikusok, miközben diktatúrát emlegetnek, úgy politizálnak, mintha konszolidált demokráciában versenyeznének” – s ez már önmagában leleplezi az általuk hangoztatott vád alaptalanságát.

Végezetül pedig saját szavaim helyett hadd idézzek néhány gondolatot a magát büszkén függetlennek való, nagy olvasottságú dán lapból, a Jyllands-Postenből. Ebben 2018. szeptember 26-án Kasper Støvringstől egy rövid elemzést közölt: „Magyarország Európa jövője” címmel. A szerző az Európai unióban uralkodó Magyarország-ellenes hangulat okát keresi, mert szerinte Brüsszel folyamatosan országunkat támadja, arra hivatkozva, hogy a „közös klub” szabályai ellen vét és totalitárius a rendszere. Ugyanakkor a cikk írója szerint számos tagállam sorra megszegi az Európai Uniós jogszabályokat, s az is előfordul, hogy nem demokratikus eszközöket vet be. Sőt szerinte maga az Európai Unió is bírálható antidemokratizmussal. S ha az uniós bürokráciának a szabályok betartatására való törekvése indokolt, saját szervezetének demokrácia-hiányosságait kéne mindenekelőtt kezelnie. A közép-európai országcsoportról, a V4-ről azt írja, hogy „Európa jövőjének” tekinti, mert politikájukat a nemzeti szuverenitás és a kulturális egyöntetűség vezérli.

Vagyis látható, hogy Nyugat-Európában is egyre jobban előtűnnek a szembenállás igazi frontvonalai.

Kelemen András

