"Hidegzuhanyként ért mi folyik a Jobbikban"

Összeállt a négy fős ex-jobbikos csapat a parlamentben is. Miután a Jobbik tavasszal megszabadult a radikális szavazóitól, most egykori vezetőitől is szépen lassan megválik. Dúró Dóra, Volner János, Fülöp Erik, Apáti István is már a Mi Hazánk Mozgalom tagja. Az ECHO TV Echo-mérleg című műsorában Apáti István azt mondta: hidegzuhanyként érte, ami az elmúlt két évben a Jobbikban zajlik. A független országgyűlési képviselő hozzátette, egy éven belül lesznek még olyanok, akik otthagyják Sneider Tamásékat. Véleménye szerint az európai parlamenti választás lesz a vízválasztó.

2018. november 12. 10:56