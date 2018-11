Új kriminalisztikai szemléletmódot igényel a kiberbűnözés

A számítógépes bűnözés térhódítása újfajta szemléletmódot, komoly felkészültséget és szakmai együttgondolkodást kíván a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás minden szereplőjétől – mondta Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese a XXII. Kriminálexpo hétfői megnyitóján.

2018. november 12. 13:03

A legfőbb ügyész közjogi helyettese a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott rendezvény témái közül kiemelte a kiberbiztonság kérdését. Mint mondta, a hálózatba kötött informatikai eszközök tömeges elterjedése, az online értékesítési csatornák, a banki szolgáltatások igénybevétele mindenki előtt új világot nyitott meg, ami számos lehetőséget kínál és legalább annyi veszélyt is hordoz. Hozzátette: a számítógépes bűnözés súlya és jelentősége is megnőtt az utóbbi években, a veszély globális jellegű, ezért a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos biztonsági kérdések is átfogóak.

Különösen fontos a hatékony védelem és az eredményes felderítés, ez pedig nem nélkülözheti az eljáró hatóságok teljes körű együttműködését – tette hozzá, megjegyezve, ezért is nehezen lenne elképzelhető egy olyan XXI. századi Kriminálexpó, amelyen nem szerepel ez a téma. Lajtár az esemény témái közül kiemelte az új büntetőeljárási törvénnyel kapcsolatos tapasztalatok megvitatását is. Mint mondta, régóta szükség volt a büntetőeljárási jog rendszerszintű és koncepcionális megújítására, az új jogszabály pedig új szemléletet igényel, például az eljárás minden szereplőjétől aktívabb részvételt kíván meg a teljes eljárás folyamán.

Példaként említette, hogy a Csongrád Megyei Főügyészség éppen hétfőn közölte, a megyében az új ügyészi szerepfelfogásnak köszönhetően a büntetőeljárási törvény nyári hatálybalépése óta félszáz ügyben fejeződött be jogerősen tárgyalás nélkül, az előkészítő ülésen az eljárás. Megjegyezte: a szemléletváltozás sikere az új kódex sikerének is meghatározó feltétele.

Lajtár István szólt arról is, hogy a 22. alkalommal megrendezett Kriminálexpó mára olyan hagyománnyá vált, amely szervesen illeszkedik a magyar tudomány hónapjának rendezvénysorozatába, minden résztvevő számára lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatok kiépítésére, ápolására, egymás álláspontjának megismerésére, a felmerülő kérdések megvitatására.

Emellett a nagyközönség számára is betekintést enged a rendészeti, a bűnüldözési és az igazságszolgáltatási szervek mindennapi tevékenységébe. A háromnapos rendezvény az aktualitást, a jövőbe mutatást és a sokszínűséget helyezi előtérbe – jelentette ki.

MTI