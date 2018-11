Merkel nem tartozik Németországhoz

Fontosabb a PC, mint a megtámadott zsidók és a leszúrt nők.

Egy német képviselő döbbenetes gondolatai az iszlám és Németország kapcsolatáról.

2018. november 13. 14:26

Kiverte a biztosítékot a német migránspárti képviselőknél dr. Gottfried Curio október 11-ei felszólalása a Bundestagban. Az AfD politikusa az egyre inkább teret nyerő iszlámmal kapcsolatban mutatott rá súlyos összefüggésekre. A szövetségi kormányt arra szólították fel, hogy intézkedjen a Koránban fellelhető tiltott tartalmak jogellenes terjesztése ellen.

Curio arra figyelmeztetett, hogy a téma kapcsán felmerülő szélsőséges magatartási formák nem veleszületett hajlam következményei, hanem „ez a gyűlölet, megvetés, az erőszak ezen formája tanulás útján jön létre”, a „ez a fajta bűnözés ideológiailag törvényesített tanításokon, vallási parancsokon keresztül” tör utat magának.

„Aki úgy gondolja, hogy az iszlám csupán egy vallás, az téved. Az iszlám egy társadalmi rendszer is, egy erőszakra hajlamosító ideológia, mely a világot két részre osztja: vannak magasabb értékű (iszlám) hívők, és az alacsonyabb értékű hitetlenek, akik ellen harcolni kell” – mondta a képviselő, aki idézett a Koránból.

„És harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé fitna (viszály) és csak Allahot dicsőítik. Allah elküldte küldöttét az igaz vallással, hogy minden más vallást legyőzzön. Öld meg őket, bárhol is lelsz rájuk.„ (Korán 8:39)

Szólt a nők elleni erőszak témájáról is: „’A lázadó nőket … üssétek meg’. Ez a családon belüli erőszakot is magában foglalja: ‘ … a nők szántőföldek számotokra, menjetek a földekre, amikor és ahogyan akartok’. Hallani a vallási hátrányos megkülönböztetésről is: ‘Allah megátkozza a hitetleneket és előkészíti számukra a (pokol) lángjait.’ Gyűlöletbeszéd: ‘…a hitetlenek a föld legrosszabb teremtményei, rosszabbak, mint a haszonállatok’” – idézte a képviselő.

Curio szerint az alapvető muszlim törvények és büntetések szembe helyezkednek az alkotmánnyal és a büntetőjoggal, elsőként pedig rá kell mutatni az ilyen típusú szövegek büntethetőségére.

„Vagy iskolai tananyag része lesz az ehhez hasonló felbujtás? Engedélyezni fogjuk a teljes testet eltakaró fátylat az alkotmányban” – tette fel a provokatív, de jogosnak tűnő kérdéseket. Innentől kezdve a felszólalását állandó jelleggel bekiabálásokkal próbálták megszakítani a szólásszabadság németországi bajnokai, ami persze az ő szempontjukból érthető, hiszen húsba vágó témák merültek fel.

„Több millió muszlimmal Németországban, köztük több tízezer szalafistával, potenciális iszlamistával, olyan támadókkal, akik gyermekkorukban radikalizálódtak, ezek a szövegek veszélyeztetik a békét, és az annyira óhajtott társadalmi kohéziót. Az európai muszlimok kétharmada sokkal fontosabbnak tartja a Korán utasításait, mint a nemzeti törvényeket. Korlátozatlan formájában az iszlám elválaszthatatlan a saríától, és nem tartozik a német jogállamhoz.”

„Többnejűség, gyerekházasság, kényszerházasság, becsületgyilkosság, homofóbia, a nők alacsonyabb rendűsége, az antiszemitizmus, keresztényüldözés, megkövezés, lefejezés, szent háború (dzsihád) mind igazolást nyer az iszlám tanításaiban és azokon alapszik. (…) Lehet, hogy a muszlim egyén kiszabadíthatja magát az alkotmányellenesség bilincséből, de az iszlám, mint társadalmi rendszer alapjaiban ássa alá az alkotmányunkat és az emberi jogi törvényeket. Az iszlám nem integrálható értékrendszerünkbe.”

„A Korán szavai Isten szavai, ezért abszolútak és megváltoztathatatlanok, és nem relativizálják a magyarázatok. A Korán szerint senki sem változtathatja meg Allah szavait. Az egyszerű muszlim pedig szó szerint értelmezi a hallottakat.(…) A toleráns iszlám csupán egy nyugati vágyálom. Az euróiszlám, a német iszlám, demokratikus iszlám olyan, mint a négyzet alakú kör és a kör alakú négyzet, fantazmagória.”

Curio doktor megdöbbentő adatokat sorolt egy Alsó-Szászországban végzett kutatás eredményeit ismertetve, ezek szerint a muszlim tanulók 27 százaléka úgy gondolja, hogy a saría jobb, mint a német alkotmány, 19 százalékuk szerint pedig kötelességük harcolni a hitetlenek ellen, és az egész világon elterjeszteni az iszlámot. 8 százalékuk támogatja az Iszlám Állam térnyerését, négy százalékuk pedig támogatja a terrortámadásokat.

„Vannak emberek, akik azt akarják sugallni, hogy az iszlám nevében elkövetett erőszaknak semmi köze az iszlámhoz. Persze. Ha valaki egy gyilkosság elkövetése közben ‘Allahu akbar’-t üvölt, az igazából nem is Allahot érti ez alatt?„ – mondta a civilben fizikus képviselő, majd levonta a következtetést:

„Fontosabb, hogy eltitkolják a kiváltó okokat, mint maguk az áldozatok, a megfenyegetett homoszexuálisok, a megtámadott zsidók és a leszúrt nők. Ezek az iszlám szövegek nem ártalmatlanok, ahogy azt a hatásuk mutatja. Merkel bevándorlókat meghívó politikája óriási méretű zsidógyűlöletet importált (…) Napi szintű késelések, területek, ahol a nők és a zsidók félnek, német gyerekek megfélemlítése, egyre több no-go zóna, mindezek Merkel előtt nem léteztek. Ha Merkel úgy gondolja, hogy az iszlám Németország az alkotmányos német állam része, akkor erre mi ezt mondjuk: az iszlám Merkelhez tartozik, de Merkel nem tartozik Németországhoz” – zárta mondandóját a képviselő.

Az ominózus parlamenti ülés összefoglalóját a Deutscher Bundestag hivatalos oldalán tekinthetik meg.

magyaridok.hu - Deutscher Bundestag