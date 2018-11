Álcivilek képzik ki a migránsokat

Még mindig tömegével juttatják Európába az illegális bevándorlókat.

2018. november 14. 10:10

Újabb migrációt támogató szervezet bukott le azzal, hogy jogosulatlan bevándorlókat juttatnak nagy tömegben Európába, mindezt a hatóságok megtévesztésével. Az Advocates Abroad elnevezésű NGO vezetője egy hangfelvétel szerint színészkedésre buzdítja a migránsokat, akiknek azt is tanácsolja, hogy üldözött kereszténynek adják ki magukat. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerül az ügy kapcsán.

Hangfelvételek tanúbizonysága szerint az Advocates Abroad (AA) nevű migránssegítő civil szervezet önkéntesei arra tanítják és képezik ki az illegális bevándorlók tömegeit, hogy miként tudják kicselezni az európai uniós menekültügyi eljárást és félrevezetni a hatóságokat – írta tegnap a 888.hu.

A Greek Helsinki Monitorral és többek között egy nemzetközi jogi kamarával is együttműködő, valamint számos európai és tengerentúli egyetemről önkénteseket toborzó NGO, amely migránsok számára ad jogi tanácsokat, saját bevallása szerint csak Görögországon keresztül eddig 15 ezer migránst segített az Európai Unióba.

Imádkozó muszlimok a számoszi táborban. Nemcsak segélyezik, hazugságokra is tanítgatják őket Fotó: Reuters

Színészkedéssel próbálkoznak

A kanadai jobboldali aktivista, Lauren Southern viszont most egy olyan dokumentumfilmet tett ki az internetre, amely bemutatja, hogyan működik valójában a migránsüzlet a kontinens egyik legérzékenyebb pontján.

A felvételen hallható, ahogy Ariel Ricket a 2016-ban, a migrációs válság idején alapított szervezet vezetője arról beszél egy illegális bevándorlóval, hogy az mit hazudjon a tisztviselőknek ahhoz, hogy kedvező elbírálást kapjon. Ricket a videóban elmondja: sok múlik azon, melyik migráns hogyan szerepel, s miként tudja elhitetni a hatósággal, hogy ő csak egy menekült.

Később az NGO-vezér az EASO (European Asylum Support Office) munkatársait balféknek, hülyének titulálta, akiket nagyon könnyű becsapni. Az is elhangzik a felvételen: annak érdekében, hogy elnyerjék az ortodox egyház szimpátiáját, az illegális bevándorlók adják ki magukat üldözött keresztényeknek. S hogy ez a színjáték hiteles legyen, Ariel Ricket még azt is megmutatja, hogyan imádkoznak hitelesen a keresztények.

A migránssegítő szervezet vezetője a felvételen hangsúlyozza, hogy minden egyes bevándorlót át akarnak juttatni a határon, függetlenül attól, hogy menekültekről van szó vagy sem. Az AA Twitter-oldalán jobboldali politikai támadásnak minősítette a felvételek nyilvánosságra hozatalát.

Siewert András, a Migration Aid operatív vezetője lapunknak kijelentette: amit a felvétel tanúsága szerint az Advocates Abroad vezetője mondott, az a hatóság megtévesztésére történő buzdításnak tűnik. Szavai szerint az általa irányított szervezet kizárólag a menekültügyi eljáráson átesett, menekültstátussal rendelkező bevándorlóknak nyújt segítséget.

Pénz, térképek, szótár

Több példa is volt már arra, hogy a migránssegítő szervezetek a hatóságok megtévesztésére, a menekültügyi eljárás kiskapuinak kijátszására buzdították a bevándorlókat. A Magyar Idők az év elején számolt be arról, hogy a Soros György támogatását élvező Open Knowledge Foundation Deutschland által kiadott Refugee Phrasebook nevű kifejezésgyűjtemény tele van súlyos testi és mentális betegségek neveivel, amelyekre hivatkozva könnyen meg lehetett akasztani a menekültügyi eljárást, hiszen akár a depresszió is elegendő hivatkozás lehetett ahhoz, hogy egyeseket beengedjenek az unió területére.

A német szervezet által készített, az interneten elérhető fotók szerint térképeket is osztogattak az illegális bevándorlók körében, a biztonságos útvonalak megjelölésével. Korábban röpiratokon hívták fel a migránssegítő szervezetek a Görögországban tartózkodó bevándorlócsoportok figyelmét arra, hogy rések vannak a macedón határzáron, egyes szakaszokon nem állt kerítés, és a Vardar folyó egyik mellékágán át lehetett jutni a balkáni országba.

A táborban maradókat azzal riogatták: lehet, hogy visszaküldik őket Törökországba, egyúttal a brosúra elrejtését kérték a migránsoktól, arra hivatkozva, hogy a rendőrségnek vagy az újságíróknak nem szabad látniuk a füzetkéket.

Legutóbb anonim bankkártyákkal segítették az illegális migránsokat a Soros-szervezetek. Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „nagy a sumákolás” a kártyák körül.

– Sem az Európai Bizottság, sem az ENSZ, sem a Soros-hálózat nem ad egyenes választ arra, hogy pontosan hányféle bankkártyával, összesen mennyi és milyen pénzzel látták el a migránsokat – mondta, hozzátéve: most kifejezetten a Soros-hálózathoz fordulnak és várják a válaszukat, hány fizetőeszközt töltöttek már fel a milliárdos spekulánstól származó pénzekkel.

A jövevényeket arra oktatják, hogy miként csapják be a menekültügyi hatóságokat Fotó: Reuters

Több bűncselekmény gyanúja merül fel

– Nem meglepő, hogy a migrációs útvonalak mindegyikén tevékenykednek olyan szervezetek, amelyek hivatalosan csak jogi segítséget nyújtanak a bevándorlóknak, ugyanakkor többször lebuktak már azzal, hogy szabálytalan eszközökkel is segítik a migrá­ciót, most erre láthattunk újabb bizonyítékot – mondta a Magyar Időknek Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Szavai szerint a magyar jogban, ha valaki a felvételen láthatóhoz hasonló dolgot követ el, akkor az többfajta bűncselekmény gyanúját is felveti. – Elsősorban a hatóság félrevezetése merülhet fel – fogalmazott Kovács István.

– Az AA működésével kapcsolatos hírek is azt mutatják: a hátországban ellenséges ügynökök működnek, akiket valamilyen eszközzel, akár eszmei-ideológiai alapon, akár pénzzel rávettek, hogy saját hazájuk ellen tevékenykedjenek – jelentette ki lapunknak Horváth József.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet: a jogosulatlanul belépni szándékozók Euró­pába segítésével szervezett bűnözői csoportok és terroristasejtek is bejuthatnak földrészünkre, ez pedig messzemenő jogi következményeket igényelne. Mint mondta, ha nem történnek szank­ciók és megelőző intézkedések, az sokat árul el arról, hogy az adott ország miként gondolkodik az illegális bevándorlásról.

magyaridok.hu