Brüsszel legújabb elképesztő "termékei"

Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat, legújabb elképesztő "termékei" a migránskártya és a migránsvízum - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

2018. november 14. 17:35

Hidvéghi Balázs hozzátette, hogy a migránsvízumnak és migránskártyának is ugyanaz a célja: minél több bevándorlót minél gyorsabban bejuttatni az Európai Unió területére.

A migránsvízumról - amelyet brüsszeli bürokrata körökben humanitárius vízumnak neveznek - jelen pillanatban tárgyal az Európai Parlament - tette hozzá. Mint mondta, a javaslat lényege, hogy európai unión kívüli külképviseleteken gyorsított és egyszerűsített eljárásban kapnának vízumot azok a bevándorlók, akik az Európai Unióba kívánnak utazni.

Anélkül kapnák meg ezt a beutazási engedélyt, hogy megvizsgálnák, kik ők valójában, mind a személyazonosságukat tekintve, mind azt a tényt, hogy vajon felmerülhet-e a jogosultságuk menekültstátuszra - mondta.

Hozzátette: az EU így gyakorlatilag feladná az előzetes ellenőrzés jogát és gyakorlatát, és tömegeket utaztatna be könnyített formában az Európai Unió területére.

Ezzel a lépéssel gyakorlatilag kikerülnék a határvédelmet és a nemzeti hatóságoknak azt a jogát, hogy bevándorlási, menekültügyi kérdésekben döntést hozzanak - fogalmazott.

A politikus szavai szerint az is tudható, hogy "pénzt is osztogatnak a migránsoknak", és "bevándorlók tízezrei kapnak migránskártyákat, név nélküli bankkártyákat, amivel aztán pénzhez tudnak jutni".

A migránskártyákra az eddigi információk alapján mind az EU, mind az ENSZ egy intézménye és Soros György körei is utalnak pénzt. Az, hogy pontosan mennyi pénzt utalnak, pontosan hányféle ilyen migránskártya létezik, ezt nem tudhatjuk pontosan - mondta.

Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat - szögezte le Hidvéghi Balázs. Ezek közé sorolta a migránskártyát, a migránsvízumot, de, mint mondta ide tartozik az a törekvés is, hogy a migrációt ember jogként ismerjék el. Hangsúlyozta: ilyen az a javaslat is, amely a Soros György által finanszírozott bevándorlást segítő szervezeteknek nagyobb szerepet és nagyobb pénzügyi támogatást szán.

Hidvéghi Balázs kiemelte: a tavaszi európai parlamenti választáson "meg kell állítani a bevándorláspárti, önsorsrontó brüsszeli elitet". "Ha ők maradnak domináns pozícióban, akkor az egész Európai Uniót gyakorlatilag bevándorló-övezetté tennék" - fűzte hozzá.

Arra a felvetésre, hogy felvételek szerint színészkedésre oktatják a menekülteket egyes szervezetek aktivistái, Hidvéghi Balázs azt mondta, köztudott, hogy az illegális bevándorlást segítő szervezetek, köztük kiemelten a Soros-szervezetek, "sportot űznek abból, hogy kijátsszák a törvényi kereteket", és ebbe "beleillik", hogy hazugságra, szerepjátszásra oktatják őket. Kérdezték azzal kapcsolatban is, hogy Magyarországon tartózkodik és menedékjogot kért a magyar hatóságoktól a hazájában hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök.

A kommunikációs igazgató leszögezte: Magyarországnak töretlen joggyakorlata, hogy a valóban üldözötteknek Magyarország menedéket ad, és ennek eldöntése az erre hivatott hatóságnak a feladata.

Magyarországon egy olyan politikus kért menedéket, akit egy baloldali kormány - amely mögött Soros György befolyása nyilvánvalóan kimutatható - e pillanatban üldöz és fenyeget - tette hozzá.

Vannak olyan, szintén szocialisták vezette országok az Európai Unióban, például Málta, ahol újságírókat gyilkolnak meg. Más országokban "csak" fenyegetőznek és politikai riválisokat üldöznek - mondta Hidvéghi Balázs.



Jelezte ugyanakkor, hogy , nincs információja arról, milyen módon érkezett Gruevszki az országba és hol van jelenleg.

A politikust kérdezték arról is, hogy ebben az évben 2400 embert lakoltattak ki eddig. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a Fidesz-kormány mindent megtett, hogy a nehéz helyzetbe került embereken segítsen, például körülbelül ezermilliárd forint került vissza az adósokhoz a devizahitelek kivezetésével, akiknek pedig ezek az intézkedések nem segítettek, létrehozták a Nemzeti Eszközkezelőt, és a családi csődvédelmet is.

Hidvéghi Balázs arra a kérdésre, mit üzen a tanszabadságért jelenleg is tüntető egyetemi diákoknak, azt válaszolta, azt, hogy Magyarországon tanszabadság van.

A Demeter Márta (LMP) ellen indult ügyészségi nyomozásról pedig azt mondta, az ellenzéki politikus alkalmatlan és méltatlan arra, hogy honvédelmi és nemzetbiztonsági ügyekben aktív legyen, mivel "szűklátókörű politikai haszonszerzés" miatt minősített adattal élt vissza és veszélybe sodort magyar katonákat.

MTI