Az üzenetek Junckerékhez és Macronhoz is eljutnak majd

Az Európa jövőjéről lefolytatott fórumokon megfogalmazott legfontosabb üzeneteket a kormány el fogja juttatni az Európai Bizottságnak és Emmanuel Macron francia elnöknek is. Utóbbi korábban maga javasolta, hogy minden tagállamban legyen állami konzultáció Európa jövőjéről – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a közmédiával.

2018. november 14. 22:21

Dömötör Csaba elmondta: a több városban és a fővárosban tartott fórumokon telt ház volt. A fórumok megerősítették a kormányt abban, hogy a magyarok a biztonságot tartják a legfontosabbnak – közölte. Dömötör Csaba hozzátette: az is világossá vált, hogy a magyarok nemzetek együttműködésén alapuló Európát szeretnének, nem pedig nyílt társadalmat. Szóba került továbbá, hogy a magyarok nem szeretnék, ha kivennék a kezünkből a legfontosabb döntéseket, és az is, hogyan lehetne továbbra is magyar kézben tartani a magyar földeket – mondta.

A rendezvényeken minden olyan téma terítékre került, amelyekben Magyarországnak vitája van Brüsszellel, mint például az adózás, az energiaárak meghatározásának és a bevándorlásnak a kérdése – közölte. Sok kritika érte a Sargentini-jelentést, és azokat a magyar ellenzéki képviselőket is, akik a jelentést megszavazták – fejtette ki Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba leszögezte: a kormány kiáll eddigi politikája mellett. A legfontosabb döntéseket, a stratégiai jelentőségű jogköröket saját kézben kell tartani, „mert ha kiveszik ezt a kezünkből”, a bevándorlás, az adózás, az energiaárak kérdésében, akkor később nem lesz lehetőség korrekcióra – mondta.

Kitért arra is, hogy az elmúlt napok történései a bevándorlási vitában azt erősítik, hogy „elhúzódó küzdelem” várható. A magyar kormány szerint, úgy ahogy azt az unió alapítói elképzelték, kereszténydemokrata alapokon, a nemzetek Európájára van szükség, ami ellentétben áll a nyílt társadalom Európájával – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

MTI