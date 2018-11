Keresztény politikusként Baranyában

Vannak, akik szerint a vagyon felelősség. A Biedermann család a századfordulón kórházat alapított és templomot épített.

2018. november 24. 13:06

A Baranya megyei Szentgáton felavatták a megújult Mária kápolnát. Ez amellett, hogy az egyetlen templom a településen, egy régi adósság törlesztése.



A szentegáti Mária kápolnát báró Biedermann Rudolf építette fel 1986-ban, a millennium évében a Biedermann-kastély kertjében. A kápolna harangján és az oltárképen is Szent Amália neve található, de a köznyelvben a bejárat feletti Szűz Mária dícséret miatt Mária kápolnaként ismerik.

A Szentegáton uradalmi központot kialakító Biedermannok olyan fellendülést hoztak a környéknek, amelyet az itt élők azóta is fénykorként emlegetnek. Vagyonukat nem pénzügyi manipulációkkal növelték, hanem valós befektetésekkel, jótékonykodásokkal munkát és jólétet hoztak az uradalmon és környékén élők életébe. A magyar országgyűlési képviselő báró Biedermann Imre és felesége, az erdélyi Kendeffy Katinka a kor legfejlettebb technikai vívmányait, eszközeit használták a mezőgazdaságban, valóságos agrárcsodát hoztak létre. Még Itáliából is eljöttek megcsodálni mintagazdaságukat. Itt volt a megyében először villanytelep, vasútvonalat építettek, földet osztottak. Iskolákat, sőt Szigetváron gimnáziumokat alapítottak és tartottak fenn. Ők segítettek a szigetvári városháza és a kórház megépítésében is. A Biedermannok kezdték először a pécsi szegények rendszeres segélyezését. Biedermann Imre többször sebesül az I. világháborúban, azonban amint járóképes állapotba jut, hazaszeretete és bajtársi érzelmei nem engedik sokáig lábadozni, és újra meg újra visszatér a frontra, ahonnan végül kitüntetett háborús hősként tér vissza.

1951-ben vád nélkül deportálják, 1953-ban pedig kihallgatás közben agyonverik. Holttestét jeltelen sírba dobják, hollétéről máig nem tudunk pontos információt. A cikk megjelenése idején Kisfaludy András forgat dokumentumfilmet, aki felismerte Biedermann Imre politikai és társadalmi jelentőségét.



A kápolna megújulása nemcsak egy régi családi kápolna újjászületése, hanem az egész környék megújulásának reménye. A kápolnát Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is megcsodálta, de az avatására hivatalosak voltak a most élő családi leszármazottak, báró Biedermann Dénes és fia, valamint Madaras Zoltán, a Baranya megyei önkormányzat elnöke is.

Pásztor Péter

