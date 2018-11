A családpolitika hosszú távon is kiszámítható lesz

Nemzeti konszenzus körvonalazódik arról, hogy a gyermekekbe érdemes invesztálni, mert a gyermeket nevelő családok támogatása a nemzet jövője szempontjából is kulcsfontosságú – nyilatkozta a Magyar Időknek Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyi államtitkára. Szerinte a családok védelméről szóló konzultáció célja, hogy ezt a vélekedést ismét megerősítsék az emberek.

2018. november 17. 11:10

– Alig több mint másfél hónap van hátra az évből, a családok évéből. Intézkedéssorozatuk mennyire erős alap ahhoz, hogy kilábaljunk a demográfiai válságból?

– Meggyőződésünk, hogy a magyar jövő a magyar gyermekekben van, a népesedési problémákra pedig nem a migráció, nem a bevándorlók tömeges betelepítése a megoldás, hanem a gyermeket nevelő családok támogatása és a fiatalok gyermekvállalásának elősegítése. Hatékony, kiszámítható, következetes családpolitika szükséges ahhoz, hogy a népesedési válságból kilábaljunk. A gyermekvállalási kedv Magyarországon 2011 óta húsz százalékkal nőtt. Még mindig sok azonban a tennivalónk, hogy lebontsuk az akadályt a fiatalok előtt, és minden családban annyi gyermek szülessen, ahányat szeretnének.

– Minden évben bővültek a családok támogatásai az elmúlt nyolc esztendőben. Megértik a kormány törekvéseit az emberek?

– 2010 óta az Orbán-kormány a gyermeket tekinti az egyik legfontosabb értéknek. Míg 2010-ben mindössze ezermilliárd forint körül volt a családtámogatásokra fordított költségvetési összeg, jövőre már meghaladja a kétezermilliárdot. A magyar emberek nem csupán értik a családpolitikánkat, hanem igénylik és támogatják is. Abban nemzeti konszenzus látszik kirajzolódni, hogy a gyermekekbe érdemes invesztálnunk, a családok támogatása a nemzet jövője szempontjából is kulcsfontosságú.

Reméljük, erről bizonyosodunk meg a nemzeti konzultációt követően is. Inkább azt látom problémának, hogy nem mindig ismerik a családtámogatási rendszer elemeit részleteiben. Közkeletű hiedelem például, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye (csok) csak a nagycsaládosoknak jár. Ez nem igaz, hiszen jár a csok az egy- és kétgyermekes családoknak, mint ahogyan jár az egyszülős családoknak is, ráadásul nemcsak az új építésű, hanem a használt lakások után is igénybe vehető. Nem tudnak elegen a babakötvényről, amit bárki igénybe vehet. Dolgozunk azon, hogy nagyobb legyen a tudatosság a családtámogatások igénybevételét illetően.

– Akár idén meglehet a százezredik csokos család. Hogyan erősödik tovább az otthonteremtési program?

– Egyre többen élnek a 2015-ben bevezetett otthonteremtési program adta lehetőségekkel. Eddig kilencvenezer család, összesen mintegy 250 milliárd forint értékben vette igénybe a kedvezményt, így körülbelül 360 ezer ember lakhatását segítette már a konstrukció, amely igényelhető meglévő és előre vállalt gyermekek után is. Örömteli tény, hogy közel 30 ezer gyermek megszületését vállalták azok a családok, amelyek igénybe vették a csokot. Azt gondolom, hogy további eredmények várhatók, hiszen már idén decemberben bevezetjük a kétgyerekeseknek a csokhoz járó tízmillió forintos kedvezményes kamattámogatott hitelt, amit a nagycsaládosok esetében egyúttal 15 millió forintra emelünk.

A népesedési problémákra nem a tömeges betelepítés a megoldás Fotó: Havran Zoltán

– A falusi csok az ötezernél kisebb lélekszámú településeken biztosítana nagyobb támogatást. Mire számítanak, az igazán kicsi, néhány száz, ezer fő alatti lélekszámú települések is kaphatnak így esélyt?

– A részletek kidolgozása még tart. Az elmúlt egy évszázadban soha ilyen kiemelten nem foglalkozott kormány a falusi lét támogatásával. Jól mutatja elkötelezettségünket a vidék megtartóerejének fokozása iránt, hogy létrejött egy kifejezetten erre szakosodott kormánybiztosság. Az egyik legfontosabb kérdés ugyanis, hogy miként tudjuk a falusi létformát vonzóvá tenni a fiataloknak. Ehhez bővíteni kell a munkalehetőségeket és a helyben elérhető szolgáltatások körét is, legyen szó egészségügyi ellátásról, boltról, postáról vagy épp a közlekedésről. Mi éltünk kint Németországban három gyermekkel egy pici faluban, egy erdőben. Megtapasztaltuk, hogy kijött a postás, volt óvoda, miközben csodaszép helyen laktunk. A magyar vidék gyönyörű, ha például Szabolcsban vagy Borsodban tudjuk biztosítani azt, hogy legyen megfelelő munkalehetőség, és a jó minőségű szolgáltatásokhoz is gondtalanul hozzá lehessen jutni, akkor a kistelepülések életében új korszak kezdődhet, amely előmozdítja a vidék megerősödését. Jó példa, hogy az új típusú bölcsődék létrehozásának lehetőségével az egészen kis önkormányzatok is éltek. Nyolcvan olyan település van, ahol régen egyáltalán nem volt bölcsőde, most pedig már van. Ahol lesz bölcsőde, ott lehet, hogy újabb vegyesbolt nyílik, a csok lehetőségével is többen fognak élni, majd a növekvő lakosságszám és javuló infrastruktúra eredményeként egy-egy vállalat is megcélozza ezeket a településeket, ami újabb munkahelyeket teremt.

– Jelentős őszi intézkedés volt az otthongondozási díj megemelése, amely leginkább a tartósan fogyatékosan gyermekeiket ápoló szülőket illeti meg.

– Ezúttal azok a családok vannak a kormány fókuszában, akik váratlan élethelyzetbe kerültek akkor, amikor gyermekük betegen született, és egyik napról a másikra megváltozott az életük. Tizenhétezer család jogosult a gyermekek otthongondozási díjára, amely jövőre egységesen havi bruttó százezer forint lesz.

– A nem gyermeket otthon ápoló hozzátartozók esetében is emelkedik a díj összege. Ez utóbbi arányát igencsak kevesellte az ellenzék. Mint ahogyan a csokot is kritizálták. Hogyan viseli a valós alapokat nélkülöző politikai ellen­drukkerséget?

– Azoknál a családoknál, ahol más, közeli hozzátartozót gondoznak, megmarad a jelenlegi háromkategóriás ápolási díj, de ennek is emelkedik az összege. Január 1-jétől 15, a következő három évben pedig évente öt százalékkal, tehát összesen harminc százalékkal. Ami a kritikákat illeti, szerencsére nem az ellenzéknek kell megfelelnünk. Mindent elárul, hogy rárepülnek egy-egy ügyre úgy, hogy érdemben semmit nem tettek akkor, amikor lehetőségük lett volna rá. Kétféle ellenzékünk van. Az egyik, amelyik már megtehette volna, mégse tette meg, a másik pedig, amelyik üres ígéreteket tesz, mert soha nem volt lehetősége – és jó eséllyel nem is lesz módja – azokat teljesíteni. Nagyokat mondani bárki tud, és még lehetne mondani annál is nagyobbat, és még lehet minden számnál tízszer nagyobbat mondani. Azt, hogy a lakosság nem hisz nekik, tükrözte a választás eredménye. Az ennél sokkal fontosabb, hogy az érintettek véleményét ismerjük. Az otthonápolási díj bevezetése kapcsán rengeteg pozitív visszajelzést kaptam azoktól, akik beteg gyermekeiket ápolják.

– Már nagyon sok család megkapta a konzultációs íveket. Mikorra és hogyan értékelik ki a válaszokat?

– December 21-ig küldhetik vissza a magyar emberek a konzultációs íveket, ezután természetesen értékelni fogjuk a válaszokat, és nem kizárt, hogy a családügyi és stratégiai kabinet elé kerülnek a már konkrét szakpolitikai intézkedésjavaslatok. A fiatalok önálló életkezdését segítő új támogatásról a nemzeti konzultációban is kikérjük az emberek véleményét. Kutatások szerint a magyarok családban szeretnének élni, ám a fiatalok általában eggyel több gyermeket terveznek, mint amennyi megszületik. Ennek oka egyaránt lehet az életkor vagy az anyagi helyzet, a kormány viszont szeretné lebontani ezeket az akadályokat. A fiatalok gyermekvállalását segíti a családi adókedvezmény, a gyermekétkeztetés, a tankönyvek költségeinek átvállalása, az otthonteremtési kedvezmény, a diákhitel elengedése gyermekvállalás esetén, és ezt szolgálná a fiatalok életkezdési támogatása is. Eddig is számos olyan döntést hoztunk, amely gyakorlatilag állampolgári kezdeményezésből született, sokszor kapunk értékes jelzéseket, amelyeket beépítünk a szabályozásunkba. Az biztos, hogy most, a konzultáció kapcsán sem lesz ez másképp.

Az államtitkár szerint döntéseiknél az állampolgári kezdeményezéseket is figyelembe veszik Fotó: Havran Zoltán

– Felmerült egy olyan elképzelés is, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesülnek az szja fizetése alól. Ez hány embert érintene?

– Sok elképzelésünk van, de valójában akkor szeretnénk róla érdemben beszélni, ha a nemzeti konzultáció során megerősítést kapunk. Szeretnénk tudni, hogy a magyar embereknek mi a véleményük arról, hogy azokat az édesanyákat, akik dolgoztak vagy tanultak, és biztosítotti jogviszonyra tettek szert, majd vállaltak legalább négy gyermeket, a főállású anyasággal kiemelten elismerjük-e, és akik a három gyermek mellett dolgoznak is, élethosszig támogassuk-e őket valamilyen formában. Valóban van erről gondolkodás, de először meg kell ismernünk, hogy az emberek mit gondolnak minderről.

– Ez így nagyon nagy ívű elképzelés, hiszen pár évtizede, s ezt társadalmi kutatások igazolják, a nagycsaládosokat lenézték Magyarországon, most pedig a társadalom elismerését kérik velük kapcsolatban a konzultációban.

– Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az édesanyák tiszteletet érdemelnek, s kiemelten azok, akik munkájukat, tanulmányai-kat megszakították. Vállalom és kimondom, hogy mi azokat támogatjuk, akik a gyermekeikért élnek, munka mellett nevelik a gyermekeiket, s nem azokat, akik a gyermekeikből akarnak élni. Aki felelős módon vállal 3-4-5 gyermeket, és felelős módon neveli fel őket, az csúnya gazdasági szóval élve számunkra is hasznos, bennünket is gazdagít, hiszen ők lesznek később az adófizetők s tartják el az idősebb generációt. Azt szeretnénk, hogy aki ezt vállalná, ne az tántorítsa el, hogy rossz a megítélése annak, aki nagycsaládot alapít, s ne az, hogy nem fog tudni megélni.

– Mi értendő azalatt, hogy olyan stratégiát szükséges meghatározni, amely a kormányzati ciklusokon is túlmutat?

– Kiemelten fontos, hogy a családtámogatások hosszú távon is kiszámítható megoldást nyújtsanak, és ne lehessen eltörölni őket, ahogy azt korábban a szocia-­lista-baloldali kormány tette például a gyes harmadik évének eltörlésével, az otthonteremtési támogatás és a családi adókedvezmény megszüntetésével. Sőt, még a választási kampányban is hallhatók voltak azok a hangok, amelyek eltörölték volna a csokot vagy épp a családi adórendszert. A mostani nemzeti konzultációt is zsigerből támadják, látványosan széttépik a kérdőíveket és erre buzdítják az embereket is. Szerintem ezen velem együtt sokan megdöbbennek.

– Meglepődtem azon – egy Facebook-bejegyzésből derült ki –, hogy ön tudja, ki az a Luis Suarez. Mennyire lehet világszerte ismert személyeket – mint például a Barcelona csatárát – a családközpontúság terén példaképül állítani?

– Szükség van erre. Nagyon fontos, hogy a két dolog ne különüljön el egymástól, azaz aki sikeres a szakmájában, nevezzük példaképnek, az mutassa meg azt is, hogy amellett családanya vagy családapa is. Luis Suarez egy fontos labdarúgó-mérkőzésen rúgott három gólt, s felhúzta a mezét, alatta a három gyermekének fényképe volt látható, s a gólokat nekik ajánlotta. Rengetegszer van olyan, hogy a világhírű futballisták beviszik a gyermekeiket a focipályára, és büszkén mutatják meg azt, hogy ők édesapák is. Jó és követendő, ha egy gyermek vagy fiatal azt látja, hogy akinek a képével ékesített ágyhuzattal takarózik, egyébként nemcsak jó focista, hanem a családja is fontos neki. Azt is meg kell mutatni, hogy a sikeres nők, akik nem keveset tettek le az asztalra, édesanyák is és gyermeket nevelnek. Mindez igazán ösztönző lehet egy fiatalnak.

– Olaszországban nagyon megértik a magyar családpolitikát. Jobban, mint az EU-n belül máshol?

– A katolikus Olaszországban a keresztény kulturális értékek és a gyermekes családok megbecsülése, amelyeket mi is fontosnak vallunk, erősen élnek, még akkor is, ha az elmúlt időszakban sok válságot éltek meg az olaszok, és a gyermekvállalási kedvet kifejező termékenységi mutató is aggasztóan csökkent, jelenleg 1,34. Olaszországban az új kormány határozott fordulatot hajt végre, nemet mond az illegális migrációra és igent a családok, a gyermekvállalás támogatására. Az is felmerült, hogy az állam földterületet ad a gyermeket vállalóknak. Lorenzo Fontanával, az új olasz családügyi miniszterrel egyetértünk abban, hogy európai szinten is erősíteni kell a közös fellépést a családok támogatásáért, és e tekintetben a magyar modellt egyre többen példaértékűnek tartják, Olaszország mellett többek között Lettországban, Csehországban, Lengyelországban, Horvátországban és Ausztriában is. A családpolitikában nemzetközileg hivatkozási alapnak számítunk.

magyaridok.hu