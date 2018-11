1 millió 200 ezer honfitársunkat érint...

Stratégiai együttműködési megállapodás a cukorbetegek érdekképviseleti szervezeteivel.

2018. november 19. 14:12

Ritkaságnak számított: volt olyan napirend előtti felszólalás , amelyeket nem szakított félbe bekiabálás, dörömbölés, s egyéb zakatolás.

Szövetségben a cukorbetegségekkel nemcsak a diabétesz világnapján!

NYITRAI ZSOLT, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! November 14 a diabétesz világnapja. Ebből az alkalomból is fontosnak tartom, hogy itt, a Magyar Országgyűlés nyilvánossága előtt beszéljünk erről a rendkívül komoly kérdésről. Hazánkban több mint 700 ezer ember szenved ismert cukorbetegségben. Szakértői számítások szerint azonban a cukorbetegek tényleges száma ennél jóval nagyobb, 1 millió 200 ezer, hiszen sokan nem vesznek részt rendszeres kezelésen, vagy pedig nem is tudnak róla, hogy cukorbetegek. Hazánkban tehát 1 millió 200 ezer honfitársunkat érinti a cukorbetegség. Tudnunk kell, hogy a diabétesz, a cukorbetegség esetében két típusról beszélhetünk. Míg az 1-es típus magától alakul ki, addig a 2-es típus az ember életvitele, a rossz táplálkozás és a mozgáshiány miatt kerül előtérbe.

- Tisztelt Országgyűlés! Ezekből a számokból, ezekből az adatokból mindannyian jól láthatjuk, hogy Magyarországon milyen komoly társadalmi kérdés, társadalmi nehézség a cukorbetegség. Mindemellett azt is látnunk kell, hogy milyen fontos és komoly társadalmi csoportot alkot hazánkban a cukorbetegek több mint 1 millió 200 ezres közössége. Ismernünk és értenünk kell az ő életüket, mindennapjaikat. Én örülök, hogy a cukorbetegekre ma jóval nagyobb figyelem, komolyabb odafigyelés jut, mint korábban. Ebben a kérdésben nagyon nagy szerepe van az oktatásnak és a megelőzésnek. Ma a mindennapos testnevelésnek köszönhetően 1 millió 200 ezer gyermek sportol mindennap, ezzel jelentős mértékben csökken majd a következő nemzedékek cukorbetegsége. 2015-től az új közétkeztetési rendeletnek köszönhetően az iskolai menzákon csökkent a só-, a zsír- és a cukorhasználat.

- Tisztelt Országgyűlés! Magyarország Kormánya fontos partnerként tekint a cukorbetegekre, és komoly szövetségesként a diabéteszeseket képviselő szervezetekre. Mutatja ezt az is, hogy még idén márciusban Magyarország Kormánya stratégiai együttműködési megállapodást kötött a cukorbetegek érdekképviseleti szervezeteivel. A megállapodások több fontos pontra is fókuszáltak, amelyek végrehajtását folyamatosan nyomon követjük, egyrészt a korszerű diabéteszes megelőzés megteremtésére, másrészt a vércukor ellenőrzésére szolgáló eszközök, például tesztcsíkok támogatásának áttekintésére a betegterhek csökkentése érdekében. Az egyik szervezet felvetése szerint meg kell vizsgálnunk, hogy a telemedicina mely formái vezethetők be a cukorbeteg-gondozásban, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel mind a beteg, mind pedig az orvos munkáját. Fontos és nagy feladatunk van továbbá a pedagógusképzés területén, a pedagógusoknak ismerniük kell, hogy mi a cukorbetegség, és hogyan kell vele együtt élni a mindennapokban és ne féljenek a pedagógusok a cukorbeteg gyermekek ellátásától.

- Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja arra kéri Magyarország Kormányát, hogy újítsa meg ezen stratégiai partnerséget a cukorbeteg-érdekképviseletekkel, az egészségügyi és oktatási kormányzat pedig nagy lépésekkel haladjon előre például a Magyar Diabétesz Társaság által javasolt pontok megvalósításában, hogy mind az 1 millió 200 ezer cukorbeteg honfitársunk mindennapját meg tudjuk könnyíteni! Köszönetet azoknak a szervezeteknek, amelyek sokat tettek, tesznek a cukorbetegekért: Magyar Diabétesz Társaság, Egy Csepp Figyelem Alapítvány, Szurikáta Alapítvány, Sportos Cukorbetegekért Egyesület, MentaPRO Alapítvány, ELTE Tanító és Óvóképző Kar, Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Innen, a Magyar Országgyűlésből üzenjük a cukorbetegeknek: a Fideszre, a kormánypártokra és Magyarország Kormányára mindig számíthatnak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József