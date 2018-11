Kérdések-válaszok napja…

Rövid hetet köszöntve, csak hétfőn ülésezik a Tisztelt Ház. Bízva a hagyományokban, feltehetően ezúttal sem okoznak csalódást.

2018. november 19. 09:33

Napirend előtti felszólalásokkal üdvözlik egymást. Témájuk még titok, ami viszont biztos: unalom száműzve, híven a hagyományokhoz a szónokok pártállástól függően ugyanazt egészen másként látják! A folytatás sem ígérkezik csendesebbnek.

”MEZÍTLÁBAS” KÉRDÉSEK

Fölöttébb kedvelt műfaj. Hangzatos üzenetek váltják egymást. Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, s vége van a menetnek. Mégis fontos szereplésnek számít. A mentelmi jog birtokában szabad lesz keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad lesz hazudni, sértegetni, vádaskodni. Minden párt győztesként ünnepli és hálásan megtapsolja a szószólóját. Íme, a „főszereplést” kínáló egyszerű, ”mezítlábas” kérdések tervezett témái.

Azonnali kérdések és válaszok órája

Az azonnali kérdéseket benyújtási határideje az ülés előtt egy óra. Nem nehéz kitalálni: a miniszterelnököt hívnák párbajra a legszívesebben, s feltehetően válaszol is, ha nem szólítják „halaszthatatlan” teendői máshová. Ami viszont nélküle is biztos: látványos tapsok, nyomdafestékkel is küzdő közbeszólások, füttyök dörömbölések élénkítik a Tisztelt Ház hangulatát.

Napirend után

Híven a hagyományokhoz napirend utáni felszólalások zárják a napot. Feltehetően messze néznek, mert a padsorok ilyenkor már üresek. Magnóra veszik, így legalább hallhatja majd a rokonság.

Bartha Szabó József