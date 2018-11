A brazil szörny

Orbán Viktor gratulált a katonai diktatúráról ábrázoló, a nőket és a melegeket gyalázó Jair Bolsonaro elnökké választásához. Brazília új államfője erre meghívta magyar politikustársát.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután telefonon megbeszélést folytatott Jair Bolsonaróval, Brazília megválasztott elnökével - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A kormányfő gratulált a januárban hivatalba lépő új brazil államfőnek. Mint fogalmazott, Magyarország kész arra, hogy a két ország kapcsolatrendszerében szintet lépjenek – és nagy elismeréssel látja, hogy azokat az értékeket, melyeket Magyarország is fontosnak tart, Jair Bolsonaro győzelemre vitte a hazájában. Hogy lássuk, mik azok a brazil elnök képviselte értékek:

Mindezzel együtt Bolsanaro vallásos vezetőnek tartja magát, akárcsak a maga autokráciáját építő Orbán. A remek összhangot mutatja, hogy a brazil államfő azon melegében meghívta beiktatására a magyar miniszterelnököt. Mint korábbi elemző cikkünkben bemutattuk , Bolsonarónak győzelme ellenére nem lesz könnyű kormányoznia. Az általa vezetett, a Szociálliberális Párt (PSL) ugyan egy kis tömörülésből vált a harmadik legjelentősebb brazil párttá a kongresszusban, messze nincs elég többsége. Az országban az igazságszolgáltatásnak is jelentős hatalma van, így ha Bolsonaro túllépi kompetenciáit, hamar eljárás indulhat ellene. A politikai klíma azonban jelentősen megváltozhat. Azzal, hogy rendre a feketebőrűek, a melegek, a baloldaliak ellen hangolt, ezzel a szélsőjobboldaliak feljogosítva érezhetik magukat erőszakos bűncselekmények elkövetésére. Bolsonaro más tervei is aggodalomra adhatnak okot. Donald Trumphoz hasonlóan ő is kilátásba helyezte a Párizsi Klímaegyezményből való kilépést, s lehetővé kívánja tenni, hogy további jelentős erdőterületeket semmisítsenek meg a világ tüdejének is nevezett amazonasi esőerdőknél.