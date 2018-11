Sorosék és a poszt-SZDSZ tartja szorításában a hazai felsőoktatást

A cikk arra is kitér, hogy 2018 szeptember végén különös társaság gyűlt össze az alapvető jogok biztosának hivatalában.

2018. november 21. 10:35

A Tűzfalcsoport blogstar oldal írása egy Lendvai Ildikó egykori MSZP-elnök által tett kijelentés felelevenítésével kezdi legfrissebb cikkét: „Az ellenzéki pártok természetesen Soros oldalán vannak.”

A cikk ezt követően pontokba szedve mutatja be, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban:

1./ A posztkommunista baloldal, a SZDSZ-es értelmiség és a Soros György által pénzelt civilek kéz a kézben tartják szorításukban a hazai felsőoktatási szférát. Az ELTE jogi Kara azonban e körben is jobban teljesít: az álcivil Magyar Helsinki Bizottság tananyag lett az eredetileg Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetemen. Emellett a Háttértársaság a melegekért társadalmi munkában veszi igénybe a joghallgatók segítségét egy „jogi tudásbázis” kialakításához.

2./ A Magyar Helsinki Bizottság szabályos hálózatot működtet a magyar felsőoktatásban, alapvetően a profiljukból fakadóan a különböző jogi karokon nemcsak itthon, de például a rendszeresen liberális össztűz alatt tartott Oroszországban is.

3./ Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala is hatékonyan szintetizálja a hazai Soros-világot és a tudományos szférát, miközben az Eötvös Károly Intézet igazgatója remekül ötvözi az egyetemi és a közéleti tevékenységet. Az EKINT igazgatója által szerkesztett, és a szervezet által támogatott könyvet pedig az ELTE ÁJK hivatalos könyvesboltjában veheti kézbe az érdeklődő joghallgató.

4./ A Soros-hálózat nemcsak a felsőoktatásban aktív. Az Amnesty International emberi jogi érzékenyítésben részesíti az állami intézményekben a magyar gimnazistákat. A „tananyag” szerint a liberális álcivil szervezetek az illegális migránsokat az 1956-ban a kommunisták elől menekülőkhöz hasonlítják, nyári táboraikban pedig a kisdiákokat a menekültek iránti megértésre érzékenyítik.

Az összefoglaló írás feleleveníti, hogy két évvel ezelőtt az előzetes letartóztatás hazai gyakorlatáról, illetve a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) kutatásának főbb eredményeiről tartott tudományos ülést az MHB jogi előadója, kutatási koordinátora.

Az ülés levezető elnöke: Dr. Gönczöl Katalin a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke. Mindketten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának oktatói voltak és az is közös bennük, hogy rendkívül kritikusak a jelenlegi kormányzattal szemben, egyúttal forrásaink szerint egyértelműen liberális szellemben nevelték a jövő jogászgenerációját.

Aki azt gondolná, hogy az említett esemény egy véletlen, egyszeri alkalom – nevezetesen, hogy egy, a Soros-hálózathoz tartozó szervezet prominense tudományos ülést (!) tart Gyurcsány Ferenc egyik volt államtitkárának, az SZDSZ egyik lehetséges köztársasági elnök-jelöltjének levezető elnöklése mellett, csalódnia kell – olvasható a cikkben.

Az érintett program ugyanis hűen tükrözi a jelenleg is az ELTE ÁJK-n uralkodó ideológiai viszonyokat és ez természetesen a joghallgatók számára elérhető tananyagban is testet ölt. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a hallgatók, az egyetemi évek során a társadalmi felelősségvállalásban is részt vegyenek. Ezért 2018. tavaszi szemeszterében Társadalmi felelősségvállalás címmel egy új, fakultatív kurzust hirdettek meg a Karon.

A képzés egyik sajátossága, hogy a félév során a tárgyfelvételkor kiválasztott szervezetnél lesz lehetősége különböző önkéntes munkákban részt vennie a fiatal joghallgatónak. Még a Háttértársaság a Melegekért, illetve a Menhely Alapítvány és a Magyar Helsinki Bizottság gyakorlati munkájában is.

A balliberálisok, a sorosisták és a magyar felsőoktatás prominenseinek összeborulása nem újdonság – emlékeztet a cikk, amely arra is emlékezteti olvasóit, hogy 2005. december 10-én, az emberi jogok világnapján a Magyar Helsinki Bizottság a TASZ-szal (Társaság a Szabadságjogokért) és a Másság Alapítvány / NEKI-vel közösen emberi jogi fesztivált szervezett a budapesti, ultraliberálisnak ismert Gödör Klubban. Az MHB „Az emberi jogok és a migráció: Idegenek közöttünk, magyarok Magyarországon – avagy mit tehet a magyar állam azért, hogy a határon túli magyarok valóban gyökeret ereszthessenek Magyarországon?” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést, amelyen „dr. Nagy Boldizsár egyetemi tanár (ELTE-CEU), és dr. Avarkeszi Dezső” (akkor MSZP, jelenleg DK) akkori országgyűlési képviselő vettek részt.

Nagy Boldizsár azóta is aktív, nevéhez fűződik a „szégyellem magam egykori tanítványaim miatt” hírhedt elszólás, amelyet a nemzetközi jogász a Stop Soros törvénycsomag kapcsán fogalmazott meg. Az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékének oktatója szerint egyébként a „magyar menekültügyi helyzet hazugságra épül,” szerinte ugyanis nincs tömeges migrációs nyomás, miközben 2015 óta 2,2 millió migráns érkezett Európába – emlékeztet a cikk.

Ezután a leleplező írás felsorol néhányat az MHB-hoz köthető oktatók közül.

Például Dr. Kiss Valéria neve onnan is ismert lehet, hogy ő volt a magyar bíráknak tartott érzékenyítő tréningek egyik vezetője A jogi kar oktatójaként ugyanakkor hátrányos megkülönböztetés jelenségének szociológiai értelmezése és emberi jogi kezelése címen nappali hallgatóknak tartott órákat, amelyek keretében a hallgató megtanulhatta a magyar megkülönböztetésmentesség jogi szabályait és képessé vált azokat alkalmazni és elhelyezni a magyar jogrendszerben. A kurzus ezen túl bevezette a joghallgatót a megkülönböztetés-mentességi jog európai és legfontosabb nemzetközi jogi összefüggéseibe – bármit jelentsen is ez.

Az előadók között találjuk mások mellett a keresztnevét szemet szúró magyartalansággal használó Somody Bernadette-t, a Soros Alapítvány által gründolt Eötvös Károly Intézet igazgatóját, aki nem mellesleg az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének főállású adjunktusa.

Ez az a szervezet, amit Majtényi László, a baloldali összeborulás legutóbbi államfőjelöltje, Soros régi „elvtársa” vezet; amely sosem késlekedik lesújtó véleményt nyilvánítani a jogállamiság magyarországi helyzetéről, a „fasizálódásról”; és amely bármikor kész Brüsszelhez vagy éppen Strasbourghoz fordulni, s ott feljelenteni a kormányt, ha az a magyar választók kétharmados többségének felhatalmazását élvezve például megköveteli a külföldről támogatott civil szervezetektől, hogy ezt a tényt jól láthatóan jelezzék a honlapjukon és kiadványaikon.

