Sorosnak is útjában volt Nikola Gruevszki

A tíz éven át hivatalban volt kormányfő ellen már követtek el merényletet Macedóniában.

2018. november 23. 09:40

Robbantásos merényletet is követtek el Nikola Gruevszki ellen, így a Magyarországon menedékjogot kapott macedón exkormányfő a hazájában folyamatos életveszélyben volt – mondta a Magyar Időknek Cvetin Chilimanov, a macedón hírügynökség újságírója. Szavai szerint a nemzeti szuverenitás mellett kiálló Gruevszki eltávolítása a nyílt társadalmakat hirdető Soros-hálózat érdekében is állt.

– A Nikola Gruevszki számára megítélt magyarországi menedékjogot bírálók nem vesznek tudomást arról, hogy a korábbi macedón kormányfő egy önkényuralmi rendszerből menekült el, ahol politikai ellenfelei üldözték, és az élete is veszélyben volt – nyilatkozta a macedón MIA hírügynökség szerkesztője.

Cvetin Chilimanov elmondta: a jelenleg hivatalban lévő, Zoran Zaev nevével fémjelzett balliberális vezetés olyan iszlamista és albán nemzetiségű terroristákat helyezett szabadlábra, akiket Gruevszki miniszterelnöksége alatt zártak börtönbe, és akik az exkormányfő életére törhetnek. – Egy merényletet már elkövettek Gruevszki ellen, felrobbantották az autóját, s ő is kis híján életét veszítette – emlékeztetett a Stop Operation Soros (SOS) mozgalom alapítója.

Szavai szerint a konzervatív miniszterelnök biztonsága érdekében volt szükség a páncélozott járműre, amelynek megvásárlását a jelenleg hatalmon lévő szociáldemokrata SDSM párt Tank-ügynek nevezett, és igyekezett korrupciós botránynak beállítani. Mint mondta, Gruevszkinek semmilyen haszna nem származott az autó megvételéből, a jármű mindössze a volt kormányfő biztonságos közlekedését segítette elő. Megjegyezte: Angela Merkel német kancellár a balkáni országban tett szeptember eleji látogatásakor szintén ezt a megerősített Mercedes gépkocsit vette igénybe.

– A Nikola Gruevszki ellen felhozott vádak és a vele szemben indított eljárások tisztán politikaiak. Az SDSM és a köré csoportosuló balliberális tömb, az Európai Unió és egy Macedóniába rendelt amerikai diplomata felügyelete alatt korábban létrejött egy különleges ügyészség, amely kifejezetten a korábbi kormánypárt, a konzervatív VMRO köréből vádol meg embereket – fejtette ki Chilimanov.

Tüntetés Szkopjéban, 2015-ben. A konzervatív miniszterelnök elleni vádak tisztán politikaiak Fotó: Europress/AFP

Hozzátette: Gruevszki minisztereit, kormányának magas rangú tisztviselőit mind megvádolták, s többükkel is nyíltan közölték: ha a korábbi kormányfő ellen tanúskodnak, akkor szabadon engedik őket. – Olyan nevetséges vádakat hangoztatva is igyekeztek korrupciót bizonyítani Gruevszkire, hogy a népszerűségének növelése érdekében írt alá új autópályák építéséről szóló szerződést a kínai kormánnyal. Az eljárással azonban minden rendben volt, semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy bárkitől pénzt fogadott volna el – fejtette ki az újságíró.

Szavai szerint Zoran Zaev kormányzata azért is akart megszabadulni Gruevsz­kitől, mert az exminiszterelnök nem hajlandó aláírni egy megállapodást Görögországgal arról, hogy megváltoztassák Macedónia nevét.

– A Gruevszki-féle vezetés meg akarta őrizni a nemzeti szuverenitásunkat. A dokumentumnak – amelyet viszont Zaev aláírni készül – egyik kitétele, hogy a történelemkönyveket is át kell írni oly módon, hogy a macedónokról ne önálló etnikumként beszéljenek, hanem bolgárokként vagy szerbekként, tehát az identitásunkat is elveszíthetjük – adott hangot aggodalmának Chilimanov.

Hozzátette: a proeurópai Gruevszkinek a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett fontos volt, hogy NATO- és EU-tagsághoz juttassa országát.

– Zaev korrupciós ügyeire, szemben Gruevszkiével, egyértelmű bizonyítékok vannak, el is ítélték, csak a saját pártjához tartozó államfőtől ­amnesztiát kapott. Az is a bűnösségét bizonyítja, hogy az ítéletet nem akarta bíróságon megtámadni – mutatott rá Chilimanov, aki arra hívta fel a figyelmet: Sztrumica polgármestereként Zaev köztulajdonban lévő földeket adott el, megkárosítva a közvagyont, de ingatlanpanamákba is keveredett. Szavai szerint Zaev a saját vállalatával üzleti kapcsolatban álló cégnek adott engedélyt bevásárlóközpont építésére, s az ingatlan az építőcég tulajdonába került.

A jelenlegi miniszterelnök amnesztiával kerülhette el a felelősségre vonást Fotó: REUTERS/Ognen Teofilovski

– A hatalmon lévő kormányfő korábban zsarolással próbálta elmozdítani pozíciójából az alkotmányosan megválasztott miniszterelnököt. Hiszen figyelemre méltó, hogy Gruevszki koncepciós perében a szabadságvesztéséről szóló ítélet meghozatalát majdnem egy hónapig elhalasztották a népszavazás lezárulásáig, ezzel is zsarolni akarták, hogy mozgósítsa a támogatóit az ország nevének megváltoztatása ügyében – hangsúlyozta Chilimanov.

Az SOS alapítója arról is beszámolt, hogy nagyjából 80, Soros György által támogatott NGO működik Macedóniában, amelyek különböző intézeteket, programokat és sajtóorgánumokat gründoltak, és a baloldali újságírás normáit terjesztik. Álláspontja szerint a Soros-katonák között számos egykori kommunista van, akiknek Gruevszki sok fejfájást okozott azzal, hogy miniszterelnöksége alatt elérhetővé tette az ügynökaktákat, s feltárta a múltjukat. Az újságíró úgy véli, a nemzeti érzelmű lakosság körében Gruevszki megítélése most is kedvező.

Utánanyúlnának Szkopje nem áll el a kiadatási kérelemtől, Macedónia kérni fogja Magyarországtól, hogy vonja vissza a Nikola Gruevszkinek megadott menekültstátust – jelentette be Renata Deszkoszka macedón igazságügyi miniszter a Vesti.mk szkopjei hírportál tegnapi beszámolója szerint. Az igazságügyi tárca vezetője azt hangoztatta: a státus megadása hamis állításokon alapul, és ilyen esetben a magyar törvények lehetővé teszik annak visszavonását vagy semmissé tételét.

