Animációs Filmfesztivál indul szerdán Budapesten

5 nap, 6 helyszín, 14 egészestés film, 55 esemény, 300 animációs rövidfilm - szerdán kezdődik és december 2-áig tart a 16. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál Budapesten, ahol a közönség megnézheti az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait a világ minden tájáról.

2018. november 26. 11:51

Az animációs seregszemlét november 28-án 19 órakor a Kirikou figuráját megalkotó Michel Ocelot személyesen nyitja meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol legújabb filmjét, a Dilili Párizsbant vetítik. Itt lesz Pedro Rivero a nagysikerű Pszichonauták rendezőjeés a Kovásznai hagyományokat követő Candide kalandjaicímű magyar alkotás díszbemutatójára a film zenei rendezője, a francia Benjamin Efrati is Budapestre látogat.Az Adriai hullám című vetítéssorozatban Olaszország, Horvátország és Szlovénia kortárs animációs művészete mutatkozik be. Hagyományosan idén is lesz Világpanoráma válogatás és közel 5 órás éjszakai marathon-vetítés is.

A fesztivál november 28-án 19 órakor a Kirikou figuráját megalkotó Michel Ocelotlegújabb munkájával, a Dilili Párizsban című filmmel nyílik hivatalosan, mely a századfordulós francia művészvilág izgalmas karikatúráját is felrajzolja. A vetítés után közönségtalálkozóra kerül sor a rendezővel.

Idén közel 2050 nevezés érkezett. Az előzsűri ezekből válogatta ki a rövidfilmek versenyében szereplő 30 alkotást – köztük Bucsi Réka Solar Walk és Hegyi Olivér Take Me Please című munkáját – és a versenyző 5 egész estés animációt: Santiago Caicedo Tropical Virus című kolumbiai-ecuadori filmjét, a Még egy nap élet című alkotást - melynek elkészítésében a budapesti Puppetworks animációs filmstúdió is részt vett -, Denis Do Funan című munkáját, Kaspar Jancis Morten kapitány és a pókkiralynő című, családi animációját és a Széder-mazochizmus című filmet.

A fesztiválon további 8 egészestés film lesz majd látható. Michel Ocelot két korábbi alkotását, az Esti meséket és a Kirikou és a boszorkányt a Francia Intézetben nézheti majd meg a magyar közönség, a legújabb magyar sikert, a Ruben Brandt, a gyűjtőt pedig a Ludwig Múzeumban. Az Ernest és Céléstine télencímű francia animációban Ernest egy hatalmas medve, aki szeret zenélni és lekvárt enni. Magányos lakjába befogadja Célestine-t, az árva kisegeret, akivel sosem telnek el unalmasan a napjai. A Micsoda pompás torta! és Ó, Willy... című, a 19. század végén, a gyarmatosított Afrikában játszódóbelga, francia, holland koprodukciósantológiafilm öt különböző szereplő történetét meséli el: egy gondterhelt királyét, egy luxusszállodában dolgozó középkorú pigmeusét, egy expedícióban részt vevő csődbe ment üzletemberét, egy eltévedt hordárét és egy fiatal dezertőr katonáét. A Megyek a híd alá című dél-koreai filmben a Jun-Koo egészen kétségbe esik, mikor egycsapásra két állásajánlatot is kap: lehet belőle professzor, vagy a helyi szappanopera egyik szereplője. Zsűritagként az Anilogue vendége lesz Pedro Rivero spanyol rendező, ezért nagysikerű Pszichonauták című munkáját és más alkotásait is megnézheti a közönség.

Az idei fesztivál egyik különlegessége Kreif Zsuzsanna, Turai Balázs és Bera Nándor rendezésébenkészült, a Kovásznai hagyományokat követő Candide kalandjai című magyar alkotás díszbemutatója lesz. A 13 epizódból felépülő film épp úgy, mint az eredeti regény, az adaptáció a mai politika és vallás kortárs szatírája.

Az Anilogue zárófilmje Mamoru Hosodalegújabb alkotása, a Mirai - Lány a jövőbőllesz, melyben a négyéves Kun azóta haragszik a világra, amióta kishúga születésével felfordult az élete. Ám egy reggel titkos, mesebeli világot talál a kertjükben, ahol találkozik azzal a kislánnyal, aki majd az anyukája lesz és azzal a férfival, aki majd a dédnagypapája lesz.

Az Adriai hullám című vetítéssorozatban Olaszország, Horvátország és Szlovénia kortárs animációs művészete mutatkozik be. Hagyományosan idén is lesz Világpanoráma válogatás és 5 órás éjszakai marathon-vetítés is, a szombat esti Animált éj keretében.

