Jövő tavasszal érkezik a Guerilla

Személyes történelem - fiatalok az 1848-49-es szabadságharc végső óráiban

A rövidfilmjeivel Cannes-ban és Berlinben is sikereket elért Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla 2019 tavaszán kerül a hazai mozikba a Proton Cinema gyártásában, a Mozinet forgalmazásában. 1849-ben, a világosi fegyverletétel után sokan még nem tudják, hogy a szabadságharc elbukott. Barnabás korábban megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. Most útnak indul, hogy megkeresse és hazavigye a testvérét. A háborúval való találkozás azonban olyan élmény számára, amelynek hatására újra kell értékelnie a bátorságról és felelősségről alkotott képét. A történet két testvér viszonyán és egy szerelmi háromszög történeten keresztül mutatja meg az erdőben harcoló fiatal gerillák életét. A Guerilla hiteles korrajz, amelynek kérdései nem is lehetnének aktuálisabbak.

2018. november 26. 16:50