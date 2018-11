Egy ÁVÓ-s csemete meg a történelem

2018. november 27. 00:22

Kedves gyerekek, a mai történelemórát Schmidt Mária néni tartja. Nagyon figyeljetek, mert tőle megtudhatjátok, hogyan lehettek öntudatos és büszke magyar polgárok. De még ennél is fontosabb, hogy Orbán Viktor bácsi feltétlen híveivé váljatok.

Tudjátok, ő Magyarország miniszterelnöke és csak akkor lehet maradásotok e hazában, ha úgy gondolkodtok, mint ő. És Schmidt Mária néni ebben segít nektek. Hogy sose legyen kisebbségi érzésetek, s kellő önbizalommal álljatok mindenkivel szemben. Meglehet, szüleitektől - netán más felnőttektől - azt hallottátok, hogy egy olyan kis országban éltek, amely nem lehet jelentős tényező a világban. Tudatlan és gonosz marxista történészek is ezt igyekeztek elhitetni mindenkivel. De ennek most véget vetünk. Erős nemzeti identitással bíró közösséget hozunk létre, amely képes arra, hogy megőrizze, megtartsa és tovább is hagyományozza nemzeti sajátosságait. Mostantól tehát nem kell nyűglődnötök a világ történelmével, az összefüggések megértésével, a belőlük származó következtetésekkel.

Majd ha kicsit nagyobbak lesztek, foglalkozhattok azokkal is, de addigra már - remélhetően - megalapoztuk, hogy tisztában legyetek vele, a mi édes hazánk a legfontosabb. Ahogy azt Orbán Viktor bácsi már nem egyszer megmondta. Akkor majd azt is megértitek, miért volt szükség az állandó küzdelemre Soros György bácsival és az általa támogatott erőkkel, továbbá Brüsszellel, Yokohamával és Canberrával, szóval a világ minden olyan részével, amely nem képes elfogadni, hogy a mi utunk az egyetlen helyes út. Ha jól figyeltek és megfogadjátok Schmidt Mária néni intelmeit, akkor a ti gyerekeiteknek már egyértelmű lesz, hogy az egyetemes történelemből csak annyi lényeges, amennyi a magyar történelem szempontjából releváns. És akkor Orbán Viktor bácsi is nagyon büszke lesz rátok.

(Szolgálati közlemény: mindez nem vicc. Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum igazgatója, a miniszterelnök tanácsadója. Történelemtanítási útmutatásai összhangban vannak pártunk és kormányunk politikájával.)

Sebes György: Történelemóra

Népszava