Soros György ismét tárgyalt az uniós elittel

Az EU vezetői titkolják, miről egyeztetnek a milliárdossal.

2018. november 27. 09:54

– Elgondolkodtató, hogy mindig csak tőlünk kívánja meg Brüsszel a transzparenciát, de amikor mi kérdezzük az Európai Bizottságot vagy a bizottság tisztviselőit, hogy miről tárgyaltak zárt ajtók mögött Soros Györggyel, akit soha, sehol, senki sem választott meg, nem kapunk választ – reagált tegnap a Magyar Időknek Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára.

Soros György ugyanis tegnap ismét Európába látogatott, hogy a kontinens jövőjéről tárgyaljon, s a megbeszéléseken értesüléseink szerint a CEU ügye is napirendre került. Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke fogadta a spekulánst Brüsszelben.

Figyelemre méltó, hogy az EP-választásokhoz közeledve Soros az elmúlt hónapokban a korábbinál is intenzívebben hallatta hangját az európai ügyekben. Mint azt korábban is megírtuk, Timmermans saját bevallása szerint is két évtizedes jó kapcsolatot ápol a milliárdossal, és rendszeresen egyeztetnek.

Ezeken a nem nyilvános tárgyalásokon főként Európa egységének megerősítéséről esik szó. A korábbi sajtóhírek szerint Timmermans találkozott a legtöbbet a biztosok közül a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli központjának képviselőivel is.

Az Open Society European Policy Institute (OSEPI) befolyásos szervezet, legfőbb terepük az Európai Parlament és az Európai Bizottság. EP-akkreditációja 12 lobbistájuknak van, akik összesen 52-szer, vagyis szinte hetente találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel.

A korábbi határidőnaplók alapján Timmermansnak az OSEPI embereivel folytatott megbeszélésein szó volt a magyar civiltörvényről, a CEU-t is érintő jogszabályról és a migrációról is. Az Open Society Foundations belső adatbázisából kiszivárgott kiadvány pedig a 751 európai parlamenti képviselőből 226-ot említ Soros embereként.

Közben az Anadolu török állami hírügynökség beszámolt róla: Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa felhagy törökországi tevékenységével annak ellehetetlenítésre hivatkozva, és a lehető leghamarabb jogi jelenlétének felszámolását kérelmezi a bíróságon.

Ultimátum

A Független Diákparlament ismét ultimátumot adott a kormánynak, amelyben arra szólítják fel a honatyákat, hogy írják alá a CEU-szerződést. Közleményükben tudatták: csatlakoznak a Soros-egyetem melletti tüntetéshez, és mozgósítják aktivistáikat. Indokként említették egyebek mellett, hogy véleményük szerint olyanok tiltanak be képzéseket, akik nincsenek tisztában azzal, mit tanítanak az intézményben. Mint írták, fontosnak tartják a társadalmi nemek tudományának és a kisebbségi politikának az oktatását is. Bár elismerték: nem tudják megítélni, hogy az egyetemen folyó kutatási tevékenységnek van-e létjogosultsága tudományos körökben, de úgy gondolják, ezt a tudományos világnak és a munkaerő­piacnak kell meghatároznia.

