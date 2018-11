KDNP: történelmi jelentőségű a II. Rákóczi Ferenc-emlékév

Történelmi jelentőségűnek tartja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), hogy az Országgyűlés keddi döntésével 2019-et II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította.

2018. november 27. 15:53

Vejkey Imre, a kisebbik kormánypárt frakcióvezető-helyettese budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: az emlékév hozzásegít, hogy öntudatos, büszke magyar polgárok legyünk, a nemzet közös történelmét - legendás hőseivel együtt - mélyebben megismerjük úgy, hogy abból a mindennapi küzdelmek során is meríteni lehessen.

Ahhoz is hozzásegít, hogy a marxista történelemszemléletet oda helyezzék, ahová való, a történelem szemétdombjára, illetve, hogy meghaladják azt a Nyugat-Európában honos történelmi szemléletet, amely azt kívánja sulykolni Közép-Európa és a magyarság felé, hogy mindig le volt hozzájuk képest maradva. Ez nem volt így, ezt bizonyítják a szabadságharcaink és Rákóczi személye is - mondta Vejkey Imre.

Kiemelte: a sikeres jövőnk azon áll vagy bukik, hogy értékes múltunkat és az azt jelképező személyeket megfelelően tiszteljük-e, vannak-e emlékéveink, amikor a hőstettekre emlékezhetünk.

Elmondta, a döntéssel a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt kívánnak tisztelegni. Kimondták, hogy az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza azokat a rendezvényeket, megemlékezéseket, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc szabadságküzdelmének mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében.

A kormánypárti politikus Novák Katalin családügyekért is felelős államtitkár egyszülős családokat érintő nyilatkozatára reagálva újságírói kérdésre azt mondta: a KDNP-nek az az álláspontja, hogy minden családot támogatni kell, legyen akár egy- akár kétszülős. Arra a felvetésre, létezhet-e olyan jogalkotási terv, ami hátrányosan érinti az egyszülős családokat, azt mondta: ő nem tud ilyenről.

További kérdésre, miszerint ellenzéki pártok az isztambuli egyezmény ratifikálását követelik, azt mondta: szerinte elegendőek a kormány által megtett lépések. Hozzátette: az egyezményben vannak olyan pontok, amelyek érdemesek lennének a nők védelme érdekében a támogatásra, ugyanakkor olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek gendertémák.

MTI