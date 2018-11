Egy jenki senki

Nem szokásunk, hogy teljes anyagot átvegyünk egy balliberális orgánumtól, de most megtesszük. Ilyen döbbenetesen magyargyűlölő, elfogult és szélsőségesen vadliberális, kioktató és buta egyoldalúságot - ráadásul a térség állítólagos szakértőjétől (?) - ritkán olvashatunk. Hát tessék!

2018. november 30. 02:11

Thomas O. Melia: Orbán nem fog tudni megszökni

Elérkeztünk egy pontra, amikor a magyar kormány Európa leginkább problematikus gaztevőjének szerepét vette fel – állítja Thomas O. Melia. A PEN Amerika – az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának – washingtoni igazgatója, a Transzatlanti Demokrácia Munkacsoport Irányító Bizottságának tagja gyakori látogató volt Magyarországon hosszú éveken át mint civil aktivista, és 2010 és 2015 között mint az Egyesült Államok helyettes államtitkára. A diplomata lapunknak adott interjújában felhívja a figyelmet arra, hogy Putyin nemcsak Orbánt, hanem Trumpot is elbűvölte, megvédi Konrád Györgyöt, és üzen „régi Twitter-barátjának”, Deutsch Tamásnak is.

– Hogyan látja a legújabb magyarországi fejlemények – például a Gruevszki-ügy vagy az orosz fegyverkereskedők Moszkvának való kiadása – az Egyesült Államokból?

– Magyarország a jelenlegi kormány irányítása alatt továbbra is úgy viselkedik, mint a leggyengébb láncszem a nyugati szövetségesi rendszerben. Kezdve a még mindig titkos paktummal, amelyet az Orbán-kormány a Roszatommal kötött, és amellyel megsértette az uniós közbeszerzési szabályokat, és Oroszország befolyását erősítette a Paksi Atomerőműben (és így az európai energiahálózatban) a nyugati alternatívák rovására. Magyarország folyamatosan akadályozza a NATO együttműködését Ukrajnával is. Szijjártó Péter a múlt héten Brüsszelben megismételte ezt a politikai blokkolást, majd ezen a héten Oroszország fokozta az Ukrajnával szembeni katonai agresszióját az Azovi-tengeren lévő Kercsi-szoros erőszakos katonai blokádjával.

Ezzel egy időben – éppen az a kormány, amely annyira ellenséges a bevándorlókkal, akik menedékjogért folyamodnak háborúk és elnyomás elől menekülve – Magyarország hírnevet szerzett mint „Európa hátsó ajtaja”, amely néhány igazán rosszindulatú egyén számára nyitva áll. A hírhedt „aranyvízum”, azaz a letelepedésikötvény-program, amely gyorsított eljárásban adott EU-s tartózkodási engedélyt a szíriai diktátor pénzembereinek vagy sok-sok kínai „befektetőnek”, éppen annyira erősíti ezt a képet, mint a fegyverkereskedők Oroszországnak történt kiadatása, amellyel megússzák a felelősségre vonást az Egyesült Államokban.

Thomas O. Melia szerint Magyarország a jelenlegi kormány irányítása alatt úgy viselkedik, mint a leggyengébb láncszem a nyugati szövetségesi rendszerben Fotó: cbw.ge

Most pedig Magyarországon kapott menedéket a macedón politikus, akit egy rendes bírósági eljárásban korrupció miatt ítéltek el jogerősen, és aki úgy kerülte el a börtönbüntetését, hogy útlevél nélkül, varázsütésre megérkezett Magyarországra – mint a magyar miniszterelnök vendége. És valóban, a jelentések szerint magyar diplomaták szállították Gruevszkit már Szkopjéból, keresztül Albánián egészen Budapestig. Már nem „csak” aggodalom, hogy Putyin kedvenc miniszterelnöke a NATO-ban ül, vagy hogy erodálódnak a demokratikus fékek és ellensúlyok Magyarországon. Elérkeztünk egy pontra, amikor a magyar kormány, úgy tűnik, Európa leginkább problematikus gaztevőjének szerepét vette fel.

– A Gruevszki-ügyben egy kritikus Twitter-bejegyzésben azt a kérdést tette fel, ki teszi meg ugyanezt majd Orbán Viktorért, amikor eljön az ő ideje? Eljön tehát a magyar kormányfő ideje is?

– A magyarországi korrupció valós történetei – beleértve a visszaéléseket az uniós forrásokkal, amelyek éppen a miniszterelnök belső köre és családja számára hoznak előnyöket, és amely esetekkel a kormány és az általa uralt bűnüldöző hatóságok nem foglalkoznak – végül világossá válnak majd az egész világ és természetesen minden magyar számára is. Ez csak idő kérdése.

Nézze csak meg a történetet, amely a The New York Times honlapján, majd vasárnap a lap nyomtatott változatának címoldalán jelent meg. Ben Novak és Patrick Kingsley cikke részletesen mutatja be az Origo bukását: sok éven át volt komoly hírportál, de mostanra a kormányzati szócsővé silányult. Hasonló történetek keringenek a kormányzati nyomásról és üzletemberekről. És az igazság végül mindig nyilvánosságra kerül. Orbán nem fog tudni megszökni az igazságszolgáltatás elől, még akkor sem, ha az őt érintő történelmi ítélet akkor fog megszületni, amikor már csak az unokái olvashatják el, miféle bűnöket követett el.

Ha viszont előbb eljön a számvetés ideje, akkor abban reménykedhet, hogy lesz egy hely, amely menedéket biztosít számára. Lehet, hogy lesz egy szép kertes dácsája Oroszországban vagy Kazahsztánban, azokon a helyeken, amelyeket annyira csodál. Persze az is lehet, hogy számára lesz egy lágyabb menekülőút, mint azoknak az üzleti partnereinek, akik részt vesznek az ügyleteiben. Nekik tényleg komolyan aggódniuk kell a jövőjükért Európában.

– Egyelőre azonban felelősségre vonásról szó sincs, sőt, az Orbán-rezsim virágzik. Mit gondol a mai magyarországi belpolitikai helyzetről?

– Ebben a sajnálatos időszakban, amelyet az elmúlt kilenc év jelentett Magyarországon, az egyik visszatérő súlyos probléma éppen a szólás- és véleményszabadság elnyomása volt. A folyamatos médiafelvásárlások, illetve a független és magánhírforrások bezárása, a nyilvánosság csatornái feletti totális ellenőrzés és befolyásszerzés, amelyet a kormánypárt és körei hajtanak végre, mind-mind a Kádár-rendszert idézik, ma egy kicsivel több üzleti lehetőséget és utazási esélyt engedve a magyaroknak.

Más szempontból a szabad véleménynyilvánítás elnyomására tett erőfeszítések magukban foglalják azokat a drákói törvényeket, amelyeket 2017-ben, majd pedig 2018 júniusában fogadtak el a magyar Országgyűlésben, hogy kriminalizálják a civil szervezetek munkáját, különösen azokét, amelyek humanitárius vagy jogi segítséget nyújtanak a menekülteknek. Az összes magyar menekültnek és leszármazottaiknak szerte a világon könnybe lábad a szemük, amikor meghallják ezeket a budapesti intézkedéseket.

– Valóban ilyen jól láthatók a magyar kormány okozta esetleges problémák az Egyesült Államokból?

– Az Orbán-kormány csatája azért, hogy bezárja Magyarország legjelentősebb és legmegbecsültebb intézményét, a budapesti Közép-európai Egyetemet (CEU), nemcsak oda vezetett, hogy több tízezer tüntető volt az utcákon Budapesten, hanem széles körű nemzetközi felháborodást is kiváltott. Kollégáim a PEN Americában már korábban, e hónapban csatlakoztak hozzám egy kétpárti nyílt levél aláírásával, amely a CEU kiűzetése ellen tiltakozik.

És ha már a PEN, a globális írószövetség szóba került: fontos megemlítenem a felháborodást, amelyet a Konrád György és más írók elleni sorozatos támadások miatt érzünk. Konrád az elmúlt hónapokban ismét céltáblájává lett olyan trollok támadásainak, akik a becsmérlő hivatalos nyilatkozatokat visszhangozzák. Konrád az egyik leghíresebb, a kommunizmus idején üldözött magyar író, aki vezető szerepet játszott a magyar kulturális és politikai életben, mióta 1990-ben véget ért a kommunizmus időszaka Magyarországon. Olyan világhírnevet szerzett, hogy a nemzetközi írószövetség közössége őt választotta meg a nemzetközi PEN elnökének, így 1990 és 1993 között ő vezette a világszervezetünket. Nagyon szomorú, hogy a mai magyar kormány csatlósai támadják a 85 éves Konrád Györgyöt, ahelyett hogy tiszteletüket fejeznék ki élete és nemzetért végzett munkája iránt.

– Mint a magyar ügyek és a térség szakértője, hogyan látja, Donald Trump valamiféle ideológiai közösség miatt szemet hunyhat afelett, hogy Orbán Putyin iránti elkötelezettsége biztonsági és NATO-szövetségesi kockázatokat hordoz?

– Érdekes, hogy Putyin nemcsak Orbánt, hanem Trumpot is elbűvölte, az elmúlt napok pedig azt mutatják, hogy mind Trump, mind pedig Orbán magáévá tette az igazság utáni világ mantráját, amely szerint túl nehéz lenne eldönteni és tudni, mik a tények a fontos kérdésekben.

Emlékezzünk csak vissza! Trump a múlt héten is ezzel állt elő a CIA elemzésének megállapításaira reagálva, miszerint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös adott megbízást a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolására. Erre az amerikai elnök azt mondta: „talán ő, talán nem”, Orbán pedig néhány nappal később úgy nyilatkozott, fontos, hogy a magyar kormány ne kommentálja a Nikola Gruevszki elleni ítéletet, mert Macedóniában bonyolult politikai játszmák zajlanak, amelyekben az igazságszolgáltatás is részt vesz, majd hozzátette: „Én magam sem tudom, hogy mi igaz és mi nem igaz, mert ezt szinte lehetetlen eldönteni.”

– Lehet-e bármilyen fordulatot várni a jövő évi EP-választásoktól?

– Kíváncsian várom a kampányt, amely lehetőséget ad új politikai formációk megjelenésének, úgymint a magyar Momentum, amely érdekes kísérlet. És remélem, ha ismét vállalja a jelöltséget és újra is választják Deutsch Tamást régi barátomat a Twitteren, elkezdi majd kivenni a részét az európai parlamenti munkából, és képviselni azokat a választókat, akik támogatják.

Névjegy

Thomas O. Melia 1957-ben született Frankfurtban. Jelenleg a PEN America washingtoni igazgatójaként dolgozik. A PEN America olyan nonprofit szervezet, amely az irodalom és az emberi jogok előmozdítása révén védi és ünnepli a szabad véleménynyilvánítást az Egyesült Államokban és világszerte. Melia korábban az Obama-adminisztráció helyettes államtitkáraként felelt az USA és Eurázsia ügyeiért (2015–2017), előtte a demokráciáért, az emberi jogokért (2010–2015).

Kormányzati megbízásait megelőzően a Democracy International német jogvédő szervezet ügyvezető igazgatója volt, de dolgozott a Freedom House ügyvezető igazgatójaként is. Először 1989-ben, a Nemzeti Demokratikus Intézet programigazgatójaként látogatott Magyarországra, amikor az 1990-es választásokat megelőzően képzési programokat szervezett a feltörekvő politikai pártok számára – ideértve a Fidesz nevű kis, akkor liberális pártot is.

2011-től Melia az Egyesült Államok fő megbízottjaként többször sürgette a különböző antidemokratikus intézkedések visszafordítását Magyarországon. Ezért a fideszes európai parlamenti képviselő, Deutsch Tamás 2011. július 27-én egy hírhedt tweetben üzent neki, amellyel újból bemutatta a magyar közvéleménynek Thomas Meliát.

