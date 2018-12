I. Vádak, tények és remények...

2018. december 3. 10:40

Motto: Sorjáznak a szónoklatok, amelyek diktatúrában csak és csakis egyszer, azaz egyszer hangoznának el. Vannak még, akik emlékeznek rá… Tényleg diktatúra lenne, miként a parlamentben hetente állítják? - Akkor e tudósítás sem jelenhetne meg, s ha mégis, a szónokokkal rabszíjon találkoznánk...

Köszönettel tartozunk!

NYITRAI ZSOLT, (Fidesz):- Tisztelt Országgyűlés! Ma, november 27-én van a magyar véradók napja. Ezen alkalomból azt javaslom, hogy itt, a Magyar Országgyűlés nyilvánossága előtt hangsúlyozzuk a magyarországi véradók fontos szerepét, segítségét, áldozatvállalását!.

- Tisztelt Országgyűlés! Nélkülözhetetlen az a segítség, amelyet a magyar véradóktól kap a nemzet, hiszen évente nagyságrendileg 400 ezer véradás történik, 250 ezer segítő szándékú véradónak köszönhetően. A vér nélkülözhetetlen a nagyobb műtétekhez, életmentő kezelésekhez, gyógyászati vérkészítmények előállításához. A vér és a véradás az életet jelenti. Emberi vért csak emberi szervezet tud termelni. A gyógyításban a vérkészítmény-alkalmazás szerepe nem pótolható. Számos betegség vagy vérveszteséggel járó állapot emberi vér adása nélkül nem kezelhető. Az önkéntes véradók segítsége nélkül évente több mint 400 ezer vérre szoruló beteg gyógyulására nem kerülhetne sor. Ahhoz, hogy hazánkban, Magyarországon a vérellátás folyamatos és biztonságos legyen, naponta közel 2 ezer véradás szükséges.

- Tisztelt Országgyűlés! A hazai véradásokat a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezi. A véradásszervezői mozgalomnak köszönhetően naponta országosan 60 helyszínen lehet a véradóknak élni a segítséggel, lehetőség szerint minél közelebb az otthonukhoz, munkahelyükhöz. A véradás egyfajta önkéntes szűrővizsgálat is egyben, hiszen ezáltal saját egészségünkért is sokat tehetünk, segítünk, és magunkat is vizsgáljuk. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából már egy telefonos applikáció figyelmeztet bennünket, hogy véradás után eltelt 56 nap, és újra mehetünk vért adni, ugyanakkor azt is megmutatja, hogy ezt hol tehetjük hozzánk a legközelebb. A véradások száma a nyári évszakban a legalacsonyabb, így ekkor különösen érdemes erre odafigyelnünk.

- Tisztelt Országgyűlés! Arra biztatom a képviselőcsoportok tagjait, hogy aki teheti, az adjon vért! A véradás nemzeti ügy! Ma, a magyar véradók napján köszönettel tartozunk a Magyar Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt munkatársainak, önkénteseinek, hogy egész évben szervezik a véradásokat, hiszen napi közel 2 ezer véradásra van szükség. Köszönet az Országos Vérellátó Szolgálatnak és a szolgálat munkatársainak, hogy ők is részt vesznek a véradások szervezésében, valamint hogy megőrzik a vérkészletek stabilitását, megelőzve ezzel a vérhiány kialakulását.

- Tisztelt Országgyűlés! Itt, a Ház nyilvánossága előtt szeretnék köszönetet mondani a több mint 250 ezer véradónak, hogy személyes segítséget nyújtanak az élethez, a gyógyításhoz. Arra kérjük Magyarország Kormányát, hogy adjon meg minden támogatást a véradóknak. A véradás nemzeti ügy, tisztelet a magyar véradóknak! (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)

Célkresztben a szabadszombat?

PINTÉR TAMÁS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf fideszes képviselők éppen egy hete gondoltak egyet, és nyolc óra pihentető alvás után kigondolták azt, hogy miért ne dolgoztassák hülyére a magyarokat, mert ők ezt is megtehetik! Miért maradjon a dolgozóknak heti egy kötelező pihenőnapjuk, ha elég nekik havi egy is? Miért ne dolgozhatnának évi 250 óra helyett 400-at túlórában? Azaz miért ne tölthetnének távol családjuktól plusz 50 napot a kétkezi dolgozók?

- Képviselőtársaim! Megdöbbentő és sokkoló dolgokat tartalmaz a munka törvénykönyvének tervezett módosítása. Ezek után már kevésbé lepődtünk meg azon, hogy mindezt önálló képviselői indítványként terjesztették elő, elkerülve a szükséges egyeztetéseket és szakmai vitákat a munkaadókkal és a szakszervezetekkel, hiszen nem is lett volna egyetlenegy olyan épeszű ember sem, aki erre rábólint! A javaslat több pontja is dolgozó- és munkavállaló-ellenes lépéseket tartalmaz. Három évre emelnék a munkaidőkeret tartalmát az eddigi egy év helyett, vagyis a munkáltatók számára lehetővé tennék azt, hogy három év átlagában számoljanak el a dolgozókkal, a túlmunkákkal és az ezzel járó szabadnapokkal. Ez a lépés csalásokhoz is vezethet, amelynek eredménye az lehet, hogy a dolgozókat az egészséges határon túl is agyonterhelhetik. Nem elvárható ugyanis a munkavállalótól, hogy évekre visszamenőleg tudja azt, hogy mennyit is dolgozott, és az óraszáma megfelel-e a törvényben előírtaknak.

- Képviselőtársaim! Tudják, hogy még mit jelent ez? Hogyha valakit akár két és fél évig túlórára kötelezhetnek, csak utána kapja meg az ellentételezést! A javaslatnak a másik arcpirító része a túlórák számának drasztikus növelése a jelenlegi 250 óráról 400 órára. Ez heti egy plusz munkanapot jelent. A munkáltató ezzel lehetőséget kap arra, hogy mondjuk, minden szombaton behívja a dolgozóját egész napra dolgozni! A megemelt óraszám miatt a magyar munkás egy évben akár 14 hónapnyi munkát is el kell hogy végezzen, ami egyszerűen embertelen és elfogadhatatlan! Ha az Országgyűlés fideszes többsége megszavazza ezt a tervezetet, azzal a magyar gazdaság, illetve a magyar munkások sírját ássa meg! A Jobbik Magyarországért Mozgalmat felháborítja a munka törvénykönyvének tervezett módosítása, és azt nemcsak család-, hanem egyenesen életellenesnek tartjuk. A Fidesz által a családok évének nevezett időszakban ugyanis a magyar dolgozók ezreit fosztanák meg attól, hogy a megérdemelt szabadidejüket nyugodt körülmények között a családjaikkal tölthessék.

- Képviselőtársaim! Ha a tervezetet elfogadják, egy másik tragikus következménnyel is számolniuk kell. Az ilyen kiszámíthatatlan és a dolgozók kizsigerelését szolgáló munkakörülmények felállításával a gazdasági kivándorlást fogják segíteni azokba az országokba, ahol normális és nyugodt körülmények között dolgozhat a munkaerő. Már eddig is 600 ezer magyar ment külföldre dolgozni. Miért akarják azt, hogy rohamtempóban elüldözzék ezeket az embereket, akik itt maradtak? És mindenre az a magyarázat, miszerint a dolgozók érdekében nyújtották be ezt a javaslatot, hogy aki többet akar dolgozni és keresni, az megtehesse, egyszerűen nevetséges és szomorú is!

- Képviselőtársaim! A munkaerőhiányt nem a munkaórák, hanem a fizetések emelésével kell megoldani! Ma már nem az ’50-es éveket írjuk, amikor kényszerítve a munkavállalókat elvárják azt, hogy ingyen robotoljanak a gazdaságért szombatonként. A munka törvénykönyvének tervezett módosítása szakmaiatlan, embertelen és családellenes! A Fidesz ezzel ismét a multik oldalára áll a magyar kétkezi dolgozókkal szemben, hiszen ez a módosítás csak nekik áll érdekükben! (Taps a Jobbik és a Párbeszéd padsoraiban.)

BODÓ SÁNDOR, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! A képviselő úr felvetését hallgatva azt kell hogy mondjam, hogy a munkaerőpiac egy folyamatosan változó színes, gazdag világ, és itt a gyors reagálás a rugalmasság, a hatékonyság érdekében elengedhetetlen! A munkaidő szervezésével és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet a munkaidő beosztásának jelenlegi szabályait, a munkaidőkeret jobb alkalmazásának feltételeit célozza módosítani. A tervezet célja, hogy számos gazdasági területen az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállaló, valamint az őket alkalmazó munkáltató számára korunk gazdasági környezetéhez igazodó munkakörülmények kialakítását tegye lehetővé.

- A munkaidő-szervezésről szóló törvénytervezet nem célozza a munkabérek jelenlegi szabályainak módosítását, bár a munkaidőkerettel összefüggésben egyes bérkérdések is felmerülnek, így az alábbi kedvező adatokra kívánom képviselőtársam figyelmét felhívni. A kormány az elmúlt időszakban határozott lépéseket tett a munkabérek színvonalának jelentős emeléséért. A kormány tehát nemhogy lerontaná a béreket, hanem radikális lépéseket tett azok pozitív irányú elmozdításáért! 2010-17 között a reálbérek a családi kedvezmény hatását is figyelembe véve nemzetgazdasági szinten átlagosan 36,3 százalékkal emelkedtek, ami kétszeresen meghaladta a GDP ezen időszak alatt bekövetkezett 17 százalékos növekedését. Az átlagosnál jóval nagyobb mértékben gyarapodott a többgyermekes munkavállalók bérének vásárlóereje, így a kétgyermekeseké 45,8 százalékkal, a három- vagy többgyermekeseké pedig 64,8 százalékkal. A reálkeresetek dinamikus növekedése a 2018. január-augusztus közötti időszakban is folytatódott. A mérsékelt infláció mellett az első félévben nemzetgazdasági szinten a reálkeresetek a családi kedvezménnyel együtt 9,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ha ez a tendencia folytatódik ‑ márpedig folytatódik ‑, akkor 2016-17 után az idei év lehet a harmadik, amikor nagyjából egyhavi bértöbblethez juthat egy átlag magyar munkavállaló. A legfrissebb adatok szerint családi kedvezmény nélkül 2018 első nyolc hónapjában 9 százalékkal növekedtek a reálkeresetek az előző év azonos időszakához képest. A keresetnövekedés a versenyszférában továbbra is jelentős mértékű. A jelentős növekedésben fontos szerepet játszik a 2016. november hónapban a szociális partnerekkel megkötött többéves bérmegállapodás. A magyar minimálbér összege 2010-ről 2018-ra forintban kifejezve 87,8 százalékkal emelkedett, nemzeti valutában számítva az uniós országok közül a harmadik legnagyobb mértékben.

- Képviselő Úr! Felhívom a figyelmét arra, hogy a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló irányelv nem rendelkezik a túlmunka maximumáról, annak maximális mértéke a napi és heti pihenőidő, a heti munkaidő és az éves szabadság rendelkezéseinek a fényében alakítható ki. A tagállami szabályok ezért egymástól jelentősen eltérően rendezik a kérdést. Az irányelv csupán annyit mond, hogy a túlmunkát korlátozni kell. Az irányelv szerint hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő ‑ a túlórát is beleértve ‑ nem haladhatja meg a 48 órát, tehát a javaslat szerinti módosítás megfelel a munkaidő-irányelv rendelkezéseinek. Az Európai Unió munkaidőre vonatkozó irányelve a túlóra hosszára vonatkozóan nem tartalmaz közvetlen szabályt, annak maximális mértéke a napi és a heti pihenőidő, a heti munkaidő és az éves szabadság rendelkezéseinek a fényében alakítható ki. A tagállami szabályok ezért egymástól jelentősen eltérően rendezik a kérdést. Ausztria és Németország a munkajogi szabályok zömét kollektív szerződés útján rögzíti. A törvényi minimumszabályoktól a munkáltatók és a szakszervezetek az egymással kötött megállapodás szerint eltérhetnek. Mindkét országban a heti munkaidő maximális mértéke 60 óra lehet megállapodás esetén. A visegrádi országokban, hasonlóan Magyarországhoz, nincs olyan komoly történelmi alapja a kollektív tárgyalásos szabályozásnak, mint a nyugat-európai országokban, ezért itt a törvény részletesebb követelményeket rögzít. Lengyelországban és Szlovákiában a munkavállaló beleegyezésével bármely ágazatban 400 óra lehet a túlmunka ideje.

- Képviselő Úr! A most javasoltak szerint a munkavállalóknak három év során folyamatosan minden hónapban meg kell majd kapniuk az alapbérüket, még akkor is, amikor a beosztásukból eredően az átlagosnál kevesebb munkát végeznek. A jövőben is ki kell majd fizetni a bérpótlékokat a beosztástól eltérő túlmunkáért is. A gazdasági felzárkózás pedig ezzel együtt kell hogy járjon, így ezt követi a bérek felzárkóztatása is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Elképesztő kontra, - rekontra!

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Tisztelt Ház! Miközben a mai német sajtó újabb részleteket tárt fel arról, hogy hogyan jutott el Gruevszki Magyarországra, azért nem baj, ha azt is megállapítjuk, hogy Orbán Viktor szerint meg kellett menteni az ő szövetségesét. Orbán Viktornak egy köztörvényes bűnöző a szövetségese! Magyarországnak embercsempész kormánya és embercsempész miniszterelnöke van! De hogy pontosan lássuk, hogy kikkel van dolgunk, amikor a Gruevszki-ügyről beszélünk, akkor azt is beszéljük meg, hogy Gruevszki rokona vezette a titkosszolgálatokat. Az már önmagában teljes képtelenség, hogy egy miniszterelnök rábízza a saját rokonára a titkosszolgálatokat. De ennek a Gruevszkinek a rokona 20 ezer macedónt figyeltetett meg, és ezzel is lebukott. Ez egy ilyen ember volt. Ez az ember, ez a Gruevszki Orbán Viktor szövetségese! Ezt az embert mentegeti és menekíti az Orbán-kormány! Ő az Orbán-kormány és Orbán Viktor személyes VIP-migránsa, akiről a mai napig nem tudjuk, hogy került ide, legalábbis hivatalos verzióban nem. Egyáltalán jelenleg hol tartózkodik, Mészáros Lőrinc valamelyik luxusszállodájában, esetleg valamelyik gyógyfürdőjében piheni ki a fáradalmakat?

- A kérdés az, hogy kinek az érdekeit képviselte Orbán Viktor, amikor ezt a manővert végigcsinálta. Vajon mit tudhat Vlagyimir Putyin Orbán Viktorról? Ezek az információi még a rendszerváltás előtti Orbán Viktorról származnak, vagy esetleg az utóbbi évek korrupciós botrányairól vannak bizonyítékai, amelyek alapján gyakorlatilag tartótisztjévé válik a magyar miniszterelnöknek! Az is egy nagy kérdés, hogy hogyan viszonyul ehhez az Európai Néppárt, amelyik most éppen csúcsjelöltnek választotta meg ‑ a Fidesz támogatásával ‑ azt az embert, aki egyébként megszavazta a Sargentini-jelentést. Jó lenne tudni, hogy ennek a nemzetközi és európai következményei hogyan alakulnak. Mit szól ehhez a történethez a NATO, mit szól ehhez a történethez az Egyesült Államok? Ugyancsak ma reggeli hír, hogy az Egyesült Államok nagykövetsége jelzi, hogy kételkedik Magyarország szövetségesi elkötelezettségében a fegyvercsempész ügy kapcsán, amikor önök lecsaptak egy orosz fegyvercsempész brigádra, és a bűnözőket valamiért mégiscsak Putyinnak adták ki és nem az Egyesült Államoknak. Ez sem azt jelzi, hogy önök elkötelezettek lennének az Európai Unió vagy a NATO-szövetségeseink iránt. Azt is érdemes megjegyezni, ha már a Gruevszki-ügynél tartunk, hogy tegnap elhangzott itt a parlamentben az is, hogy miféle kommunista tempó ennek a történetnek a folyamatos előhozása. Szeretném jelezni, miközben mindenkit sajnálok, akit bármilyen rendszerben meghurcoltak, hogy ez az ügy maga a kommunista tempó! Szeretném jelezni, hogy az ötvenes években Hruscsov, Kádár, Tito, Mao pontosan így rakosgatták az embereket, és döntötték el, hogy ki az, akit kimenekítenek valahonnan, ki az, akit fölakasztatnak, ki az, akit száműznek. Amit önök csinálnak, az pontosan a kommunista tempó! Ne másokat kommunistázzanak, akik ezt önökön számonkérik!

- S ha már itt tartunk, azt is beszélik ebben az országban egyre többen, hogy Orbán Viktor azért szöktetett meg egy embert, mert ő is keresi majd az utat, hogy mi lesz az ő menekülési útvonala, amikor majd eljön a számonkérés! Mert el fog jönni, merthogy rendszer még nem maradt fent, és még egyetlen diktátor sem maradt örökké hatalmon, Orbán sem fog maradni! Ezért aztán nagyon fontos lesz az igazságszolgáltatás szempontjából, hogy talál-e olyan országot, biztonságos országot vagy nem biztonságosat, ahova el tud menekülni a magyar miniszterelnök, és mindazok, akik ezt a rendszert hitvány módon kiszolgálták! Ennek az idejét természetesen ki fogjuk várni. És természetesen ennek az igazságszolgáltatásnak is el fog jönni az ideje! S mielőtt még veszett gyurcsányozás és „elmúltnyolcévezés” lesz erre a válasz, nos, az a nyolc év 16 évvel ezelőtt kezdődött. Csak szeretném jelezni, hogy a Medgyessy-kormány idején csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a Gyurcsány-kormány idején csatlakoztunk a schengeni övezethez. A Gyurcsány-kormány úgy tárgyalt az Európai Unióval, hogy az utolsó pillanatban még 1 milliárd eurót, folyó áron 320 milliárd forintot szerzett Magyarországnak, s Magyarországnak Európa-szerte és az Egyesült Államokban is megbecsült kormánya volt. Akkor még fogadták a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban, és nem kellett hitvány sorosos kampányokat csinálni ennek a reményében. Azt gondolom, hogy ezek az idők el fognak múlni, és el fog jönni a számonkérés is. (Taps a DK soraiban.)

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Legelőször is határozottan visszautasítom a Magyarország törvényes kormányát ért megalapozatlan, becsmérlő szavait, és visszautasítom azt, amit a miniszterelnök úrról mondott! Miniszterelnök urat és Magyarország törvényes kormányát, a Fidesz-KDNP-frakciószövetséget 2018. április 8-án kétharmados többséggel választották meg a magyar választópolgárok. (Arató Gergely: Kisebbséggel választották meg! ‑ Gréczy Zsolt: Ráadásul csalással!) …A DK-s padsorokban a képviselők között izgalom került elő. Úgy tűnik, hogy nem tudják végighallgatni türelmesen a válaszomat, mert nem is kíváncsiak az igazságra, pedig én az igazságot mondom!

- Képviselő Úr! Ami az ön által szóba hozott ügyet illeti, szeretném elmondani, hogy a bevándorlási és menekültügyi hatóság által lefolytatott eljárások mindenben megfelelnek a magyar törvényeknek és a nemzetközi jogszabályoknak. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2018. november 20-án tartott zárt ülésén a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója hiteles tájékoztatást adott a menekültkérelemről. A magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak tájékoztatást egyetlen menekültügyi eljárásról sem, a döntésről egyedül a kérelmezőt lehet a törvényeknek megfelelően tájékoztatni.

- Képviselő Úr! Ha menekültkérelmekről van szó, Magyarország mindenkinek megadja a tisztességes eljáráshoz való jogot. Önöknek az is fáj, hogy Macedónia is kerítést épített, mert önök az illegális bevándorlást akarják erősíteni. (Arató Gergely: Mikor mondtuk ezt?) Sokkal fontosabb lenne, ha azzal foglalkoznának, hogy a balkáni útvonalon jelenleg is körülbelül 70 ezer migráns várakozik arra, hogy az Európai Unió területére jusson. (Arató Gergely: Már csak 69 999!) A görög hatóságok az elmúlt napokban 14 ezer migránst hoztak át a szárazföldre, akik bármelyik pillanatban útnak indulhatnak Európa felé. Önöket nem érdekli az sem, hogy a migránskártyáknak mi lesz a hatása; több száz euróval feltöltött, névtelen bankkártyákat osztogatnak a migránsok között, nem tudjuk, hogy ezt mire költik a migránsok és milyen hatása lesz az embercsempész-hálózatokra.

- Képviselő Úr! Ha önöknek valóban fontos lenne Magyarország és a magyar emberek biztonsága, az a biztonság, amelyet ez a kormány évek óta szavatol, és ezt a biztonságot egyébként szerte a világban is elismerik, és Magyarországot Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országának tekintik, szóval, ha ezeket az értékeket önök tiszteletben tartanák, akkor nem állítanának olyanokat, amiket ön is említett, teljesen megalapozatlanul, amikor az 50-es évekbeli diktátorokhoz hasonlította a jelenlegi magyar kormányt. Ezt határozottan visszautasítom! Úgy gondolom, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt ért valótlan és megalapozatlan állításait is vissza kell utasítanom. Fölhívom figyelmét, és a tisztelt Ház figyelmébe is ajánlom, hogy a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szakmai munkája az Európai Unió vonatkozásában is az egyik legjobb, szakmailag teljes mértékben elismert munka. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkatársainak azért a munkáért, amit az elmúlt három és fél évben Magyarország biztonsága érdekében végeztek. (Arató Gergely: Nem is látták ezt a kérelmet. ‑ Az elnök csenget.)

- Tisztelt Országgyűlés! Magyarország Kormánya betartja a törvényeket, a magyar hatóságok is a magyar törvények és a nemzetközi jogszabályok szerint járnak el. Kérem önöket, kérem képviselőtársamat, hogy ennek megfelelően értékelje ezt a munkát! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Névvel vagy név nélkül?

MELLÁR TAMÁS, (Párbeszéd): - Képviselőtársaim! A KSH a 2021-es népszámlálásnál azt tervezi, hogy hosszú idő után ismételten pontos névvel végzi el az adatfelvételt. Felmerül a kérdés, hogy vajon miért tervezi ezt, hiszen a 2001-es és a 2011-es népszámlálás sikeresen lebonyolódott úgy, hogy nem volt szükség arra, hogy nevet is vegyenek föl. A hivatalos indoklás szerint a KSH négy fontos dolgot említ, hogy miért van erre szükség. Az egyik pont az, hogy így jobban lehet hasznosítani az adatokat, hiszen össze lehet kapcsolni a különféle adminisztratív adatbázisokat, és ez komoly előnyöket fog jelenteni. Ez kétségkívül így van, de csak abban az esetben, ha ilyen adminisztratív adatbázisok rendelkezésre állnak. Sajnálatos módon azonban ezek nincsenek meg, tehát hiába lesz név szerinti fölvétel, nem lesz mit igazából összekapcsolni. A másik érv az, hogy az önkitöltés esetén így majd az emberek komolyan veszik a kérdőívek kitöltését, és megfelelő adatokat fognak közölni, hiszen a korábbiakban volt rá példa, hogy fals adatokat közöltek. Azt gondolom azonban, hogy a szoftverek módosításával, illetve a lakcím alapján ezt a kérdést is megfelelően lehet kezelni, tehát rá lehet venni az embereket arra, hogy ne fals adatokat adjanak meg. A harmadik érvük az, hogy több európai országban is név szerinti népszámlálási fölvétel van, tehát van rá nemzetközi gyakorlat. Ez kétségkívül így van, de olyan országokról van szó, amely országokban régóta demokrácia van, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere jól működik, ahol az állam működése átlátható, ahol tehát megfelelő bizalom van az emberekben, hogy az államhoz juttatott adatok nem kerülnek rossz kezekbe és rossz felhasználásra. Végül a negyedik az érvként, hogy az adatrögzítés pillanatában automatikus módon elvégzi az adatok álnevesítését, - ez van benne a törvényben. Szeretném fölhívni az önök figyelmét, hogy itt nem egy pillanatról van szó, hiszen az adatfölvételtől az adat feldolgozásáig hónapok fognak eltelni. Vajon ez idő alatt ki és hogyan, milyen módon juthat hozzá az adatokhoz? Másrészt pedig az álnevesítést egyébként az igazi név kikerülésével is meg lehet tenni, hiszen akár a lakcímből is lehet generálni álneveket, amelyek azonosításra alkalmasak, ahogy ez a korábbiakban is történt.

- Mik azok a veszélyforrások, amelyek miatt azt gondolom, hogy nem lenne szabad ezt a törvényt így semmiképpen sem elfogadni? Az első dolog az, hogy ha nevet is fognak kérni, akkor sokan majd meg fogják tagadni a szenzitív kérdésekre a választ. Hiszen vannak olyan kérdések, amelyekre nem kötelező a válaszadás, például nemzetiségi hovatartozás, vallási hovatartozás vagy az egészségügyi helyzet. Tehát egy olyan adatfelvétel lesz, amely bizony nem fogja mutatni a tényleges helyzetet. A másik dolog az, hogy a feldolgozás időszakában kiszivároghatnak adatok. Ez annál is inkább elképzelhető, mert a Statisztikai Hivatal azt tervezi, hogy elemző kft.-t fog létrehozni, ami az adatok előkészítését, feldolgozását és közzétételét fogja végezni. Csodálkozom ezen, hiszen legjobb tudomásom szerint emberemlékezet óta létezik a népszámlálási főosztály a KSH-ban. Akkor a népszámlálási főosztály egyébként mit fog tenni? Valószínűleg azért van erre szükség, mert így könnyebben ki lehet majd az adatokat játszani. És végül hadd említsek még valamit! Van nekünk egy nagyon-nagyon rossz történelmi tapasztalatunk. Az 1941-es népszámlálás adataival ugyanis a politika nagyon durván visszaélt. Bizonyos társadalmi csoportokat üldözött ennek alapján és rendelte el a kitelepítéseket. Ugye, 1944-45-46-ról beszélek?! Arra szeretném kérni önöket, hogy ne adjuk meg a lehetőségét annak, hogy ilyen felvétel legyen! Legyen továbbra is név nélküli az adatfelvétel, mert nagy a csábítás! Azt gondolom, biztonságosabban tudunk aludni akkor, ha a régi módszer szerint történik majd a népszámlálási fölvétel. (Taps a Párbeszéd soraiban.)

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Ön jól láthatóan sportot űz abból, hogy a volt munkahelyeit becsmérli. Hogy ebből egyébként a Párbeszéd-frakció milyen következtetéseket von le, az rájuk tartozik, de mi már láttunk ilyet. Ön először is a Századvég Gazdaságkutató egyik vezetője volt, majd miután onnan távozott, olyanokat állított nagy nyilvánosság előtt, amelyek alapján jogerős bírósági döntés van arról, hogy ön nem mondott igazat, és bocsánatot kellett kérnie. Ön korábban a KSH-nak is elnöke volt, és információim szerint ugyanígy járt el a KSH-val kapcsolatban is. Szakmai konzultációra fogadták önt, tisztességgel fogadták önt, minden kérdésére válaszoltak, ön pedig képviselői minőségére hivatkozva kötekedett a portással, és hozta kellemetlen helyzetbe a volt titkárnőjét, aki egyébként még mindig ott dolgozik a KSH-ban, ezzel is bizonyítva, hogy egy független szakmai intézményről van szó.

- És most ugyanezt csinálja itt a parlamentben! Visszaél képviselői minőségével, mert a parlamentbe hozza azt a szakmai nünükéjét, nem tudok máshogy fogalmazni, a saját szakmai baklövését, és ezt kéri számon a volt munkahelyén, ezt kéri számon a parlamenten, s ezzel nyomást gyakorol egyébként egy független, az európai jog alapján is független intézményre. Ugyanis a történethez az is hozzátartozik, amit ön elfelejtett említeni, hogy a hazai népszámlálások történetében éppen a 2001-es volt az első olyan alkalom, ahol a név felvételére nem került sor. Ezt Majtényi László akkori adatvédelmi biztossal karöltve önök ketten találták ki. Tehát ez valójában az önök szakmai nünükéje! A 2011-es népszámlálás is ennek alapján zajlott így, és 2011-ben csak Magyarországon került sor a népszámlálás személyazonosításra alkalmatlan módon történő összeírására.

- Képviselő Úr! A nemzetközi gyakorlat nem ismeri azt az összefüggést, amit ön mondott. 22 európai országból, amelyek 2011-ben kérdőíves adatgyűjtést végeztek, 21-ben a népszámlálás személyazonosításra alkalmas módon történt, ráadásul egyébként a nemzetiségi és a vallásról szóló adatok felvétele mellett több esetben, több mint tíz esetben ezen adatok felvétele mellett is a személyazonosításra alkalmas módon. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a szakmai sztenderd. De miért szól mégis így a törvényjavaslat? Azért, mert a KSH fontosnak tartotta, hogy ezzel kapcsolatban a magyar állampolgárok véleményét is megkérdezze, hogy ők hogy élnék meg az adataik védelmével összefüggésben. És az jött ki a közvélemény-kutatásokból, hogy a válaszadók 83 százaléka megadná a nevét, tehát az a probléma és az a veszély, amire ön itt próbált célozni, egyszerűen nem létezik! A magyar emberek szívesen megadják statisztikai célból az azonosításhoz szükséges módon a nevüket. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Szégyen!) És hogy mi indokolja ezt? Egyszerűen a módszertani biztonság miatt egyértelmű azonosítást tesz lehetővé, és az adminisztratív adatokkal való összevetést szolgálja a név megadása, ami kizárólag statisztikai célú, megfelelő törvényi garanciák mellett és ellenőrzött módon történik. Ezt egyébként, az ehhez szükséges garanciákat a törvényjavaslat tartalmazza!

- Képviselő Úr! Ön egyébként hasonló dolgokat szokott mondani az inflációval kapcsolatban is. Az is egy kedvenc témája, mindig azt mondja, az az ön érzése, hogy az infláció magasabb, mint azt a hivatalos inflációs adatok mondják. Azt tudom mondani önnek, hogy a tudomány igazolja, az ön érzéseit a tudomány kutatja, ezt hívják érzékelt inflációnak. Tehát annak, amit ön mond, valójában van anamnézise, van diagnózisa és terápiája is tudományos szempontból. Szóval, én arra szeretném önt kérni, hogy az ezzel kapcsolatos nyomásgyakorlásról és információs kampányról is tegyen le.

- Képviselő Úr! A népszámlás, amit 2021-ben tervez az ország végrehajtani, a társadalmi, gazdasági, politikai döntések előkészítéséhez, a helyi közösségek jobb megismeréséhez, tudományos kutatások és elemzések elvégzéséhez kifejezetten szükséges, ezért arra szeretném kérni önt, hogy ne éljen vissza képviselői minőségével, ne állítson valótlanságokat, ne kérjen számon a volt munkahelyein szakmai nünükéket, szakmailag zsákutcás elképzeléseket! Ne támadja politikai alapon az uniós jog és a magyar jog alapján független intézményeket, és ezzel ne próbálja nehéz helyzetbe hozni azt a nemzetstratégiai programot, amit népszámlálásnak nevezünk, és ami véleményünk szerint rendkívül fontos! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

