A két politikus között megy az adok-kapok: Verhofstadt Brüsszelből plakáton is üzent: "Orbán elvette a pénzünket, most meg le akarja rombolni Európát." Ez az a molinó, amit a Momentum hozott Magyarországra, és elvitt a többi között Orbán házához is.

A kormány erre válaszul ugyanolyan típusú mozgó plakátot készített, ám az Euronews észrevette, hogy a plakáton szereplő szöveghez (miszerint 2015 óta százak haltak meg terrortámadásban, ám eközben Verhofstadt arról beszél, nincs migrációs válság) olyan képet használtak fel, amely egy Izrael elleni tüntetésen készült.

Guy Verhofstadt a CEU-ügyről: Ilyet a nácik csináltak utoljára