Bécsbe megy és mégis marad a Soros-egyetem

Közleményükben azt írták: döntésüket azért most hozzák nyilvánosságra, hogy időben tudjanak hallgatókat toborozni a következő tanévre.

Kiemelték: az elmúlt 20 hónapban a CEU mindent megtett, hogy megfeleljen a magyar törvényeknek, felsőoktatási képzést indítottak az Egyesült Államokban, amit az amerikai hatóságok regisztráltak és jóváhagytak.

Ennek ellenére a magyar hatóságok jelezték, hogy nem fogják aláírni azt a megállapodást, amelyet több mint egy évvel ezelőtt véglegesítettek New York állammal, és amely hosszú távon elismerné és biztosítaná a CEU budapesti működését - közölték.

A közleményben idézték Michael Ignatieffet, a CEU elnök-rektorát, aki szerint "a CEU-t kiszorították", ami példátlan. "Egy amerikai intézményt kiszorítanak egy NATO-szövetséges országból. Egy európai intézményt elűznek az Európai Unió egyik tagállamából" - fogalmazott a rektor.

Michael Ignatieff szerint méltánytalanul járt el a kormány a saját állampolgáraival, a CEU-n dolgozó és tanuló több száz magyar állampolgárral, több ezer magyar CEU-s öregdiákkal és családjaikkal szemben.

Hétfői sajtótájékoztatóján a rektor kijelentette: New York állam szerint az egyetem megfelel a törvényben megfogalmazott kötelezettségeknek, de a magyar kormány nem fogadja el az amerikai állam álláspontját. Igyekeztek megfelelni az elvárásoknak, de a hallgatók miatt nem várhatnak tovább - fűzte hozzá. Úgy vélte: a kormány nem akarta megoldani a problémát.

Mint mondta, a magyaroknak fel kell tenniük a kérdést, hogy ki nyer ezzel a helyzettel, az országnak, a magyar felsőoktatásnak és tudománynak előnyére válik-e, ami történt.

Michael Ignatieff megjegyezte: a jogállamiság és a tudomány szabadsága elválaszthatatlan egymástól.

Enyedi Zsolt rektorhelyettes arról beszélt, hogy már nem látnak reményt a CEU működési engedélyének meghosszabbítására.

Fodor Éva rektorhelyettes a most következő időszakról azt mondta: a legfontosabb, hogy a tanulás és a tanítás minősége ne csökkenjen, továbbá meg kell őrizni az egyetem egységét, mert a CEU egyetlen egyetem annak ellenére, hogy több helyszínen oktatnak majd.

Az intézmény szerint a kormányzati döntések semmilyen összefüggésben nem állnak az egyetemen folyó szakmai munkával. A CEU oktatásának színvonalát az Egyesült Államok oktatási szervei és a Magyar Akkreditációs Bizottság is elismerte - magyarázták.

Úgy vélték, "egy elismert egyetem önkényes elűzése az akadémiai szabadság súlyos megsértése", és ez "egy sötét nap Európának, és sötét nap Magyarországnak is".

Kitértek arra: megőrzik magyar egyetemi akkreditációjukat, és arra törekszenek, hogy a jövőben is folytassanak tanítási és kutatási tevékenységet Budapesten.

Azt írták, köszönik a sok támogató gesztust, ugyanakkor szomorúan veszik tudomásul, hogy a magyar kormány figyelmen kívül hagyta "az Egyesült Államok kongresszusának, New York állam kormányzójának, a Velencei Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a világ vezető egyetemeinek, két tucat Nobel-díjasnak, és mindenekelőtt annak a sok ezer magyar állampolgárnak a véleményét, akik békés demonstrációkon" fejezték ki, hogy "szabad országra, szabad egyetemre" vágynak.

Közölték: a CEU amerikai akkreditációjú programjait az osztrák hatóságok már regisztrálták, és az egyetem minden új diákját Bécsben fogadja 2019 szeptemberében. A már felvett hallgatók Budapesten folytatják tanulmányaikat - tették hozzá.

Kifejtették: a CEU az Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmény, amely 1200 hallgatónak nyújt mester- és doktori képzéseket a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a közgazdaságtudomány, a jog, a hálózati- és kognitív tudomány területén. Az egyetem 770 munkatársat alkalmaz, és évi 8 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz adók, nyugdíj-, és egészségügyi járulékok, valamint beszállítói kifizetések révén. Közép-Európa legsikeresebb felsőoktatási intézményeként a 2018-2026 közötti időszakra az egyetem 19 millió eurónyi támogatást nyert el az Európai Unió kutatási versenypályázatain - írták.

Bécsbe megy és mégis marad a Soros-egyetem

Rétvári Bence parlamenti államtitkár politikai hadjáratnak nevezte a CEU ultimátumát, amelyet a Soros-egyetem adott a kormánynak. Az RTL Klub híradója korábban úgy értesült, hogy 49 képzés költözik Bécsbe, viszont 10 képzés, amelyet hazánkban sikerült akkreditálni, marad Magyarországon.

Az oktatásért is felelős humán tárca államtitkára a Hír Televíziónak az ügyről korábban azt mondta: az intézmény nem tudta bizonyítani, hogy külföldön is van működő egyetemi képzése, amelynek alapján Budapesten is kiadhat diplomát.

A CEU az amerikai Bard College-dzsal kötött együttműködési szerződésre hivatkozva állítja, hogy teljesítette a törvényi feltételeket, lapunk viszont úgy tudja, hogy komoly gondok vannak azzal az egyetlen szakkal is, amelyet a CEU a Bard campusán lévő faházban indított.

A Bard College mesterképzésért felelős tanulmányi osztályának vezetője, Janet Stetson telefonon ugyanis azt mondta egy érdeklődő hallgatónak, hogy a CEU-nak nincs mesterdiplomát adó képzése náluk.