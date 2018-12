„Remélem végre leszámolunk az illúzióinkkal. Két történés rázza meg most Magyarországot, az egyikben a német állammal, a német felső vezetéssel összefonódó multik a kormány támogatásáért cserébe szipolyozzák ki a magyar munkavállalókat, a másikban pedig az amerikai külpolitika lényegében hagyta azt, hogy a CEU-t kibasszák Magyarországról.

Egyrészt nem gondolom, hogy Magyarország olyan nagyon fontos lenne, nyilván minkét esetben a politikai vagy a pénzügyi haszon nyert. Ez az élet rendje. Csak lássuk be, hogy ez az élet rendje és nem a szuezi válság miatt raknak minket a futottak még kalapba, hanem egyszerűen ott vagyunk.

Másrészt érdemes látni azt is, hogy Orbán jól számol azzal, hogy hát nem létezünk a politikai színpadon, tényleg csak akkor, amikor ő betrappol oda valami cuccal, így nem is nagyon kell a retorzióktól tartania.

Tehát lássuk be az az EURÓPA, NYUGAT, MODERNITÁS amelyet annyira áhítanak egyesek nem létezik.

Ettől még mindig a nyugati típusú demokrácia a legjobb rendszer amit ismerünk, és erre is kell törekednünk, hogy ez visszatérjen Magyarországra, méghozzá sokkal jobb minőségben, mint 2010 előtt, esetleg pár nyugaton is ismeretlen full extrával (részvételi aktorok, erősebb állami szabályozás, etc).

Minden generációnak van pillanata, amikor leszámol az illúzióival. Azt hiszem a mai napon több magyar generáció is leszámolhat több illúziójával is.”

Jámbor András: Leszámolunk az illúzióinkkal