Elemzés a médiaegyensúlyról

A Médianéző Központ legújabb gyorselemzése szerint a magyarországi médiapiac továbbra is balliberális dominanciájú.

2018. december 4. 14:32

A Nézőpont Intézet blogján kedden közzétett elemzésben az olvasható, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) létrejöttével a magyar médiapiac szervezeti összetétele megváltozott, erőviszonyai azonban érdemben nem.

„Minden ezzel ellentétes vélekedés, tévhír és manipulációs kísérlet dacára kijelenthető és bizonyítható, hogy a médiapiacon – a közszolgálati médiumokat nem számolva – továbbra is balliberális, Magyarország kormányával szemben szinte kizárólagosan kritikus médiatermékek túlsúlya érvényesül” – fogalmaztak.

Mint írták, ha pusztán az új médiaholding potenciális közönségét hasonlítjuk össze a kormánykritikus oldal azonos bázison vizsgált számaival, úgy arra a következtetésre jutunk, hogy a konzervatív médiumok összesített potenciálja több mint másfél millióval kevesebb a kormánykritikusénál: 2 232 062 embert, míg a kormánykritikus orgánumok 4 440 630 embert érnek el, ami 67 százalékos kormánykritikus dominanciát jelent 33 százaléknyi kormánybarát eléréssel szemben.

De még akkor is, ha a médiaholdingon kívül maradt és kormánybarátként számon tartott orgánumok hasonló adatait is hozzáadjuk a KESMA alá tartozókhoz, úgy is kevesebb emberhez érnek el, mint a kormánykritikus médiapiaci szereplők, hiszen mindössze 3 092 527 fős közönségre számíthatnak, ami mindössze 41 százalékos elérés a kormánykritikus felületek 59 százalékával szemben – áll az elemzésben.

Közölték, a KESMA esetében minden közéleti médiafelületet vizsgáltak, s ehhez hozzásorolták a vállaltan kormánybarát Demokrata, pestisrácok.hu és Magyar Hírlap újságokat, továbbá a TV2 és a Super TV2 legnézettebb hírműsorait.

A kormánykritikus médiumok között az RTL Klub és az RTL II, valamint az ATV híradóit, a Klubrádiót, számos hetilapot – a többi között a 168 óra, HVG, Magyar Narancs hetilapokat – a Népszavát, valamint nagyon sok magas olvasottságú online híroldalt – a többi között a hvg.hu, az index.hu, a 444.hu, az atv.hu, a 24.hu, a napi.hu oldalakat – vették figyelembe.

Azt állítja a Mérce, hogy „…a magyar médiapiacon érezhető kormánypárti médiatúlsúly minden bizonnyal még erősebben fogja kifejteni hatását.” Forrás: https://merce.hu/2018/11/29/megszunik-a-vasarnapi-hirek/ Ezzel szemben a tény az, hogy a hazai médiapiac továbbra is balliberális dominanciájú. Forrás: a Médianéző Központ adatelemzésén alapuló elemzése itt érhető el: https://www.nezopontok.hu/?p=1997&preview=true.

MTI