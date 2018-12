Magyar Parlamenti Imareggeli

II. Magyar Nemzeti Imareggelit köszöntő amerikai kongresszusi üdvözlet és annak háttere.

2018. december 10. 09:21

Az amerikai Kongresszus elnöke és az amerikai imacsoport tagjai a II. Magyar Nemzeti Imareggeli megtartásával egyidőben (2018. november 15.) levélben köszöntötték és méltatták a Magyar Nemzeti Imareggelit. Ez nagy megtiszteltetés, mert ilyen időbeli egybeeséssel történő kongresszusi köszöntés utoljára Carter elnök idejében volt, a Szent Korona 1978. január 6-i, Egyesült Államokból történő hazatérése alkalmából.



Az Imareggeli alapító gondolata Douglas Evans Coe-tól és Dwight D. Eisenhower amerikai elnöktől származik. Azt tapasztalták, hogy a republikánusok és a demokraták között annyira megromlott a viszony, hogy gyakorlatilag nem álltak szóba egymással. Megpróbáltak olyan közös „platfomot” találni, ahol nem az ellentétek számítanak. Ezt az egységet Jézus személyében találták meg, ebből alakult ki a máig működő kongresszusi imareggeli. Doug Coe szellemi és lelki kisugárzása lehetővé tette azt, hogy a kongresszusi imareggelik, nemzetközi szintet is elérjenek, így jött létre a „National Prayer Breakfast” (Nemzeti

Imareggeli). Az I. Nemzeti Imareggelit 1953-ban hívták össze, Washington D.C.-ben. Azóta a washingtoni Nemzeti Imareggeliket minden évben február első csütörtökén tartják. Ezeken az éppen regnáló amerikai elnök is részt vesz és beszédet mond. Így történt ez az elmúlt években, évtizedekben is, vagyis 2017-től Donald Trump, mint az USA 45. elnöke részt vesz és beszédet mond a Nemzeti Imareggeliken, de így tették ezt a megelőző elnökök, így Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) és Bill Clinton (1993-2001) is.



A washingtoni Nemzeti Imareggeliken az amerikai elnökökkel, fontos politikusok és ún. véleményvezérek (influencerek), Jézus szellemiségében imádkoznak a világ szinte valamennyi országból érkezően a világ vezetőiért, a békéért, a szegények megsegítéséért, valamint az összefogásért a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásában. Az elmúlt időszakban a magyar politikusok is meghívást kaptak a washingtoni Nemzeti Imareggelire. Az immár 67. alkalommal évente megrendezésre kerülő washingtoni Nemzeti Imareggeli sajátossága, hogy van egy republikánus és egy demokrata társelnöke. Ez a magyarországi megalakuláskor is így valósult meg. Volt egy kormánypárti társelnök, Vejkey Imre (KDNP) és egy ellenzéki, Teleki László (MSZP). Ők hívták meg Balog Zoltán alapító-képviselővel együtt (2017. évben) az I. Magyar Nemzeti Imareggelire a hazai és külföldi vendégeket, valamennyi Magyar Parlamenti Imareggeli tag támogatása mellett.

Idén novemberben már a II. Magyar Nemzeti Imareggeli összejövetelre került sor, melyen mintegy 16 országból közel 200 hazai és külföldi vendég vett részt. Az ünnepélyes megnyitóra a Magyar Országgyűlés felsőházi termében került sor. A három napos Magyar Nemzeti Imareggeli az imák mellett, a nemzetek közötti hídépítés által, a közös keresztény kultúra értékeit erősítette.

A II. Magyar Nemzeti Imareggeli vezérszónoka (keynote speaker) meghívott vendégként a volt lengyel miniszterelnök (most miniszterelnök-helyettes) Beata Szydło asszony volt, valamint Samuel Dale Brownback rendkívüli elnöki meghatalmazott nagykövet, továbbá Pete Marocco amerikai külügyminiszter-helyettes.



A Magyar Nemzeti Imareggeli alapja a Magyar Parlamenti Imacsoport, mely Vejkey Imre lelki vezetésével immár hat éve működik, és e hét keddjén fogja a 43. összejövetelét tartani. Az imareggeli eseményei és az azon elhangzottak nem sajtónyilvánosak.

Kozma Péter

