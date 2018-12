Séta egy holland zöldinnel

Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember.

2018. december 7. 03:15

Eljött az Advent, a várakozás és a befelé fordulás ideje. Egy ilyen hektikus év után ebben a felbolydult világban jó lenne egy kis lecsendesedés, egy kis nyugalom.

Épp erről álmodoztam, nagy befelé fordulásokon gondolkoztam, amikor jött a hívás és máris itt sétálok a Duna-parton egy hölggyel, egy bájos holland hölggyel. Sétálunk, nézelődünk, beszélgetünk, nagy adventi nyugalomban.

Igen, az egy püspök szobra a híd mögött, szegényt onnan egy talyigán lökték a mélységbe, ezért viseli a nevét a Gellért-hegy. Hát cica, ez elég régen volt, el sem hiszed, 1046-ban. Tudod, nálunk már akkor kezdődött az államalapítás, keresztény ország lettünk, aztán a mártír püspököt első királyunkkal együtt 1083-ban szentté avatták.

Igen, nagyon szép ez a Duna. Nagyon szeretjük, mert méltóságos és örök. De cica, én másról is szeretnék beszélni veled, ja az a budai vár. Igen, ez is szép. Nem tudom, hallottál-e róla, vagy a nagy brüsszeli grémium és apparátus felfigyelt-e egy csodára. Hogy egy uniós állam településének díszpolgára lett egy magyar költő. Látod, nekünk mindenről a versek jutnak eszünkbe. Például az, hogy jó Budavár magas tornyán az érckakas csikorog élesen. De a költő nem ezért lett 2017-ben walesi díszpolgár, hanem egy másik verséért, amiben megénekelte a hős montgomery-i bárdok történetét. Ezt azért elmesélhetnéd Brüsszelben, cica, hogy kétszáz év után uniós díszpolgár lett egy magyar költő.

De beszélgessünk már végre. Egy kicsit zavarban vagyok, cica, hogy egy hírességgel sétálok, hiszen a nevedet, a szép olaszosan csengő nevedet szinte mindenki ismeri szép hazámban. Az én népemnek különben is jó a memóriája, plána ha hölgyekről van szó. Emlékszik még Szent Ezsébetre, Szent Margitra, Zrínyi Ilonára, Mária Teréziára, Erzsébet királynéra, Brunszvik Terézre, Schlachta Margitra és a többiekre, még Cservenkánéra is. De az elmúlt évben a te neved, cica, mindent überelt. Rólad írt minden újság, rád hivatkoztak a politikusok, rólad beszéltek az emberek, szóval nagyon ismert lettél. Ha pop-énekesnő lennél, biztosan örülnél ennek, de hát nem pop-énekesnő vagy.

És itt a probléma, cica. Ja, hogy mi ez, a Lánchíd. Neked is tetszik, hát persze, ezt egy korábbi uniós, még a Brexit előtti angol-skót projekt keretében tervezték és építették. Ez volt az első állandó híd ebben a városban.

Szóval nem vagy pop-énekesnő, az rendben van, de azért lásd be, hogy nem vagyok könnyű helyzetben. Írni, véleményt mondani, okoskodni nem olyan nehéz, de ha itt vagyok kettesben valakivel, akiről és akinek beszélni kellene, óvatosabb az ember. Szóval ki kell mondanom, Szent Margit ide, Erzsébet királyné oda, hogy tudja ez a nép, ki vagy és nem zárt a szívébe. Mondhatnám, cica, hogy igazságtalannak tartanak és utálnak, de nem mondom. Látod, itt az Akadémia épülete. Igazad van, ez is szép.

Tudod, az újságok mindenfélét írnak, nincs diplomád, van diplomád, ez nem érdekel engem annyira, azt viszont látom, hogy nem futottál be érzékelhető politikai karriert, csupán egy holland zöldpárti képviselő voltál, ráadásul úgy hallottam, ott akarod hagyni jövőre az európai parlamentet. Ez a te döntésed, a te jogod.

De mégis te lettél a név, a hivatkozás, mert felvállaltál és végigcsináltál valamit. Nem tudom, cica, hogy önként tetted-e, bár úgy látszik, hogy megszállottan örülsz a sikerednek, melynek erkölcsi, politikai, tudományos értéke igencsak vitatható. Innen úgy tűnik, hogy egy eszköz vagy valakik kezében, eszköz és brutális bonyolító, szervező és végrehajtó, a győzelem megvan és te ennek láthatóan örülsz, bár májusban levonulsz a világpolitika színpadáról.

Hát cica, ez gyanús is meg elkeserítő is. Gyanús, hogy csak egy végrehajtó voltál egy nagy apparátusban, egy kinyújtott ököl.

Ki ez, ki ez, ki ül itt, hát József Attila. A Dunáról is írt egy gyönyörű verset, ha felolvasnád vagy lefordítanád a holland zöldeknek, talán értenének belőle valamit. Még a nagyfőnököd is tanulhatna tőle, ez lenne a munkája és nem is kevés.

Jó, ez a Parlament, ez itt Andrássy, ott meg Tisza, nem voltak jóban, de mindketten jót akartak. Aztán az idő meg a világháború megoldotta, mert akkor még nem létezett LIBE-bizottság.

Szóval azt akarom mondani, azt kérdezném, cica, hogy miért vállaltad el ez a feladatot. Semmit nem tudsz egy országról, semmit nem tudsz a történelméről, a kultúrájáról, gőzöd nincs a lelkiségéről és belerántottak ebbe az egészbe, hogy fogadatlan prókátorként, gyáva Poncius Pilátusként ítélkezzél egy országról, egy népről, egy kormányról.

Cica, kezdek egyre dühösebb lenni, most már az sem érdekel, hogy miért és mennyiért vállaltad. A te dolgod, mégha nem is tudsz róla, a te igen nagy dolgod, neked lesz majd elszámolnivalód mindennel. Sok nehézséget, fájdalmat és dühöt okoztál nekünk, de akkor legalább ne vihogj ezen, mintha fantasztikus egyéni győzelmed lenne. Érted, cica, ha már megtetted, akkor legalább ne vihogj!

Na figyelj, ott egy sziget, egy Árpád-házi szentről elnevezett sziget, aki királyleányként kolostorba vonult. A zárda romjai ma is ott vannak, de oda már nem sétálok veled tovább, elegem van ebből az egészből. Ha nagyon akarsz, menj oda a Frans Timmermans-szal.

Tudod cica, fiatal zöld cica, fiatal zöld holland cica, menjél itt jobbra, megtalálod a romkocsmákat aztán beszélgess és mulass, ott vannak a fiatalok, a liberális kozmopolita humanista európai fiatalok meg a szintén humanista DJ-k. Ott van az európai jövő, nem a szigeti kolostorban.

Szevasz, de azért szégyelld magad, hogy ennyi mocskot szórtál szép hazámra. Kész, ezt befejeztük.

Én meg végre hazamegyek és befelé fordulok, mert most annak jött el az ideje.

(szék)