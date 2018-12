Orbán: vérfrissítés kell az Európai Parlamentben

Vérfrissítésre van szükség az Európai Parlamentben - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2018. december 7. 12:41

"Látom rajtuk a ciklus végi fáradtság jeleit", de a jövő évi EP-választás után lesznek új képviselők, és "szerintem javulni fog a demokrácia minősége" - fogalmazott a kormányfő.

Az úgynevezett migránsvízum kérdésében Orbán Viktor azt mondta: "elég vicces", hogy egy ügyben addig kell újra és újra szavazni, amíg a bürokraták szerint helyes eredmény meg nem születik.

Feltette ugyanakkor a kérdést, hogy miért tűrik el ezt az EP-képviselők, akiktől az emberek azt várják, hogy álljanak ki az őket odaküldők érdekei mellett.

Próbálnék én itt, a magyar parlamentben ilyeneket csinálni, nem csak az ellenzék, de még a saját frakciótagjaim is fellázadnának" - tette hozzá.

Semmilyen demokrácia sem tökéletes, a magyar sem, de a brüsszeli még messzebb van ettől - fogalmazott.

A Guy Verhofstadttal, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége EP-frakciójának vezetőjével fennálló vitára úgy reagált: ez jól rátapint a nyugat-európai és közép-európai országok demokráciája közötti különbségre. "Nekik egy ilyen elfáradt intézményes demokráciájuk van (...), és ha az elit úgy látja, hogy megtámadják, akkor megsértődik. Nekünk ez a luxus nem adatott meg, hogy ne támadjanak bennünket: 1990 óta vagyok parlamenti képviselő, 13. éve vagyok miniszterelnök, minden reggel azzal kelek, hogy derékon vágnak" - fejtette ki. Hozzátette: "itt életben kell maradni minden támadással szemben", "itt az ember nem királykodhat, itt utcai harcosként az evidensen jó döntésekért is meg kell harcolni".

Kijelentette: a Sargentini-jelentéssel megtámadták Magyarországot, és "mi legalább akkora erővel támadtunk vissza - de ha lehet, inkább nagyobbal -, mint ahogy megtámadtak bennünket". A kormány nem tűri el, hogy rombolják az ország tekintélyét, becsületét - közölte, megjegyezve: "aki belénk harap, annak erős fogsorral kell rendelkeznie, mert nem fogjuk ezt tűrni".

Azzal kapcsolatban, hogy a kormány megbízásából Brüsszel utcáit járó, a figyelmet a bevándorlási politika következményeire felhívó plakátos kisteherautót rendőrök állították meg, és leszereltették róla a Guy Verhofstadtot ábrázoló feliratot, a kormányfő úgy reagált: "a demokráciában az életerő ma Kelet-Közép-Európában erőteljesebb, mint Nyugat-Európában".

A családok védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban Orbán Viktor hangsúlyozta: újabb és újabb segítségeket kell nyújtani a fiataloknak a gyermekvállaláshoz, hogy úgy érezzék, ezzel nem romlik, hanem javul az életük minősége.

A gyermeknevelés "kétségkívül küzdelmes, kétségkívül helyt kell állni, kétségkívül anyagiakkal is jár", de ha azt lehet érezni, hogy a költségvetés is mellettük áll, "otthonteremtésben, bérben, adórendszerben, gyesben, gyedben, bölcsődékben segítséget nyújt", akkor érdemes vállalni - fejtette ki.

Felidézte a migrációs nemzeti konzultációt is, amelyen a legnagyobb volt a részvétel, amit úgy értékelt, hogy az emberek életösztöne jól működik Magyarországon, érezték, hogy a magyaroknak nagy erővel kell felállniuk a brüsszeli támadásokkal szemben.

A magyar gazdaság állapotáról szólva a miniszterelnök arról beszélt, hogy 2010-zel szemben - amikor legyengült, kivéreztetett volt az ország - mára erőteljes, növekedni tudó, az embereknek munkát adó, ütésálló nemzetgazdaság lett a magyar.

Ennek a kulcsa az volt - mondta -, hogy a kormány meghirdetett egy másfajta gazdasági rendszert, a magyar modellt, amely mellé az emberek is odaálltak. Az elért gazdasági eredményt figyelemreméltónak nevezte, kiemelve, hogy a gazdaságpolitikát a magyarok tehetségére és szorgalmára építették, ami meghozta az öt százalék fölötti növekedést.

Továbbra is hinni kell abban - folytatta Orbán Viktor -, hogy a szorgalom és a tehetség fenntartja a bővülést, a vezetők pedig nem kényelmesedhetnek el, nem szabad azt gondolni, hogy most már a bab is hús, hanem újabb és újabb erőfeszítéseket kell tenni a következő sikerekhez.

A nemzetközi összehasonlításokat úgy kommentálta: nem indokolatlanok az összevetések, de "a többiek nem nagyon érdekelnek, nekik megvan a saját életük (...), nem érdemes méricskélni". "Azt akarom, hogy a magyarok (...) saját logika mentén érezzék magukat sikeresnek, érezzék úgy, hogy van értelme annak, amit tesznek, és ne másokkal összevetve" - mondta, hozzátéve: sohasem érdemes a külföldiek életelvárásaival, fejlettségével meghatározni a saját életünk minőségét és céljait.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy még rengeteg tennivaló van, ezek közé sorolta, a szakképzés területét, a kis- és középvállalkozók vállalatvezetési képességének javítását és a bérek emelését, amelyhez pedig mindenképpen javítani kell a versenyképességet.

Az egészségügyi szakdolgozók napokban bejelentett béremelésével kapcsolatban a kormányfő azt mondta: a forrásfelhasználás sorrendjének meghatározásakor az egészségügyi szakértők az ápolónők helyzetének javítását említették az első helyen, úgy érzik ugyanis, talán ez a legkritikusabb pontja az ágazatnak. Jelezte, Varga Mihály pénzügyminiszterrel hosszú órákon át dolgoztak ennek teljesíthetőségéért, és végül egy négy évre felosztott - 70 százalékot meghaladó - béremelési programot hirdettek meg.

MTI - Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország!