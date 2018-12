Véget ért a Merkel-éra

Merkel bábja ült a CDU elnöki székébe

Bár Angela Merkel pénteken könnyek között búcsúzott a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki székétől, attól nem kell tartania, hogy utódja megnehezíti a 2021-ig tartó kancellári pályafutását, helyét ugyanis a bábjaként ismert, mini-Merkelként emlegetett Annegret Kramp-Karrenbauer veszi át a tradicionális értékek mellett kiálló Friedrich Merz helyett.

2018. december 8. 12:08

Száznyolcvan fokos fordulatra továbbra sem kell számítani a német belpolitikában, elmaradt ugyanis a várt vérfrissítés a kereszténydemokratáknál: a párt pénteki, hamburgi tisztújító kongresszusán Annegret Kramp-Karren­bauert választották meg Angela Merkel utódjául, a párt eddigi főtitkára 517 szavazatot szerzett, ellenfelére, a párton belüli konzervatívabb vonalat képviselő Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) frakcióvezetőre pedig csupán 482 küldött voksolt.

Annegret Kramp-Karrenbauert mini-Merkelként is emlegetik Fotó: MTI/EPA

A sajtóban csak AKK-ként emlegetett politikus a mini-Merkel nevet is kiérdemelte, ugyanis gyakorlatilag ideológiai azonosságot mutat a kancellárral. A Deutsche Welle elemzője szerint Merkel a kongresszuson burkoltan, de maga is Kramp-Karrenbauer mellett szólalt fel, amikor arra emlékeztetett: a CDU-nak nem szabad a múltba fordulnia. Utóbbi nyílt támadásként is értelmezhető Friedrich Merz ellen, aki kampányában épp a nemzeti hívószavak és a tradicionális értékek jelentőségét hangsúlyozta.

„Amennyiben a Kereszténydemokrata Unió végleg le akarja zárni a Merkel-érát, Merzet választja elnöknek” – írta előzetes elemzésében a Handelsblatt üzleti lap, azt firtatva: ha a párt inkább a választások megnyerésére és a szociáldemokraták legyőzésére akar fókuszálni, AKK lehet a megbízhatóbb elnökaspiráns. A német sajtó egy része egyébként azt is felrótta Merznek, hogy bosszúvágyból akar CDU-elnök – és Merkel politikai döntéseinek részleges akadálya – lenni: 2002-ben ugyanis amiatt kellett távoznia a CDU/CSU közös parlamenti frakciójának az éléről, mert pártelnökként Merkel az ő posztját is magáé­nak akarta.

Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a kancellár valószínűleg 2021-ig tartó politikai pályafutását Kramp-Karrenbauer nem fogja megnehezíteni. Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke is azt hangoztatta a hamburgi kongresszuson, hogy a leendő CDU-elnöknek a közelgő európai választások fényében minden támogatást meg kell adnia Angela Merkelnek.

Friedrich Merz alulmaradt Annegret Kramp-Karrenbauerrel szemben Fotó: Reuters

AKK „jutalma” valószínűsíthetően az lesz, hogy – ahogy a CDU történetében hétből ötször történt – a jövőben ő kerülhet majd a kancellári székbe. Az elnökválasztás eredményének kihirdetése után egyébként az új pártelnök hangsúlyozta, valamennyi párton belüli irányzatnak együtt kell dolgoznia. – Nincs liberálisabb vagy konzervatívabb szárnya a CDU-nak, egy CDU van – idézte a Deutsche Welle a politikust. Friedrich Merz az új elnök támogatására kérte a küldötteket és a tagságot.

A tisztújítást megelőző, pártelnöki tisztségében utoljára felszólaló Merkel a párt előtt álló feladatokat sorolva kiemelte, hogy megosztottá vált a német társadalom, így „túl gyakran csak a legradikálisabb és leginkább üvöltő hangokat hallják meg”. Mint mondta, a CDU-nak és egész Európának „nagy próbatétel”, hogy „a háború, az erőszak, a terror, az éhínség és a kilátástalanság miatt a második világháború óta a legtöbb ember menekül el a hazájából”.

„A CDU-nak ebben a helyzetben is helyt kell állnia, ismét be kell bizonyítanunk, hogy határozottan megvédjük életformánkat, liberális értékeinket és érdekeinket, belül és kívül egyaránt” – mondta Angela Merkel tízperces tapssal fogadott búcsúbeszédében, amelyben kiemelte, hogy öröm és megtiszteltetés volt számára a párt vezetése.

Angela Merkel 18 évet töltött a CDU élén. A kancellár pénteki beszédében azt mondta: a Kereszténydemokrata Unió már nem az a párt, amelynek irányítását 2000-ben átvette, „és ez így van jól”. Angela Merkel 2005 óta Németország kancellárja. Népszerűsége 2015-ben, a bevándorlási válság miatt kezdett csökkenni. Egyre többen bírálták azért, mert megnyitotta a határokat, az elmúlt hónapokban pedig több tartományi választáson is történetének legrosszabb eredményét érte el a pártja.

Angela Merkelt 2000-ben választották meg a német kereszténydemokrata párt, a CDU elnökének. Öt évvel később ő lett a nagykoalíciós kormány vezetője, egyben Németország történetének első női kancellárja.

Angela Merkel 2005-ös győzelme után 10 évig gyakorlatilag töretlen népszerűségnek örvendett. 2009-ben, majd 2013-ban is újraválasztották.

(Fotó: EPA/Clemens Bilan)

A migráció jelentette a fordulópontot

A fordulópontot a 2015-ös migrációs válság jelentette. A Merkel vezette kormány a bevándorlási válság csúcspontján jelentette be, hogy minden szír migránst befogadnak. Később pedig azt is, hogy Németországban minden politikai menedékjogra jogosult bevándorlót tárt karokkal várnak.

„Mindenkinek kijár az emberséges és méltóságteljes bánásmód, ez a német önkép része” – jelentette ki Merkel, akinek nyilatkozata csak olaj volt a tűzre. Kijelentésének hatására még többen indultak el Németország felé, a könnyebb átjutás érdekében szinte mindannyian szírnek vallották magukat. És megtagadták a regisztrációt az útjukba eső biztonságos országokban.

„Sikerülni fog, megoldjuk”– jelentette ki akkoriban Merkel, később híressé vált mondatát, amely a német migrációs politika jelmondatává vált. Eszerint Németország mindenkit képes befogadni és integrálni.

Nem sikerült

Csakhogy 2015-öt követően ugrásszerűen megnőtt a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, ami a bevándorlásellenes erők erősödését eredményezte.

2015 szilveszterén, Kölnben bevándorló férfiak tömegével zaklatták a nőket. 2016 nyarán Würzburg közelében egy menedékkérő baltával támadt egy vonat utasaira. Egy hétre rá egy szír menedékkérő pokolgépes merényletett követett el

Ansbachban. 2016 decemberében egy bevándorló furgonnal hajtott az egyik berlini adventi vásárba, 12 embert ölt meg.

Elindult a lejtőn

Az Angela Merkel vezette CDU/CSU-SPD nagykoalíció gyengülését már a tavaly szeptemberi választások is jelezték. Bár 2017-ben ismét újraválasztották Merkelt, kormányt csak elhúzódó koalíciós tárgyalások után tudott alakítani.

Ez év szeptemberre a kancellár helyzete saját kormányában is meggyengült.

A CDU-CSU frakciója 13 év után nem a kancellár szövetségesét, hanem az egyetlen ellenjelöltet választotta a képviselőcsoport vezetőjének.

Októberben két egymást követő tartományi választáson pedig története legrosszabb eredményeit produkálták a kormánypártok. Bajorországban a CSU a voksok 37 százalékát szerezte meg, ezzel az elmúlt 70 év leggyengébb eredményét könyvelhették el

Nem sokkal később Hessenben vallott kudarcot az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió. A párt 50 éve nem szerepelt olyan rosszul, mint akkor. Merkel a hesseni választást követően jelentette be, hogy nem indul decemberben pártja elnöki posztjáért, és a 2021-ben esedékes Bundestag választáson sem méretteti meg magát, vagyis mandátumának lejárta után nem lesz többet kancellár.

Helyét a pártelnöki székben bizalmasa, Annegret Kramp-Karrenbauer foglalja el. Kancellári megbízatásából hivatalosan még három év van hátra.

Fotó: EPA/Clemens Bilan

magyaridok.hu - hirado.hu