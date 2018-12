Nem ígérték neki, hogy adásba is kerül

2018. december 10.

A hvg.hu részletes riportban számolt be arról a tüntetésről, amit Hadházy Ákos volt LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő hívott össze az MTVA székháza elé, hogy tiltakozzon a propagandisztikus szerkesztési gyakorlat ellen.

A lap tudósítása szerint az eseményen nem voltak túl sokan, csak néhány száz ember verődött össze a Kunigunda úton. A tüntetést 60 rendőr biztosította.

Beszédet mondott a társszervező Nagy Navarro Balázs, a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezete (TFSZ) éhségsztrájkjáról elhíresült alelnöke, Dömsödi Gábor Pásztó volt polgármestere, egykori újságíró, Gulyás Balázs politikai aktivista, Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője és Herczeg Zoltán divattervező is.

A tömeg többnyire csöndben hallgatta a szónokokat, csak Mészáros Lőrinc nevére csattant fel némi füttykoncert, de skandálás nemigen hallatszott. A helyszínen piros lapokat osztogattak a résztvevők között, amit aztán a 20. percben egyszerre mutattak fel a kormánynak azzal, hogy ki vagytok állítva.

Hadházy Ákos egy óra után lépett színpadra és a propaganda kártékonyságáról, a rendszert összetartó lopásról és az ügyészség megszállásáról beszélt. Beszéde alatt rendőrsorfal sorakozott fel a székház előtt. Hadházy végül egyedül be tudott sétálni az épületbe és egy kamera rögzítette, ahogy elmondta követeléseit, de állítása szerint nem ígérték neki, hogy adásba is kerül. Azt mondta, ez nem lepi meg, mert a szombati szakszervezeti tüntetés is csak fél percet kapott a közmédiában, és az ő kezdeményezését is agyonhallgatták.

Be akart jutni a szerkesztőségbe is, hogy megkérdezze, miért hamisítanak híreket, de oda nem engedték bejutni. A képviselő kiegyensúlyozott közmédiát, az állami hirdetések visszaszorítását és az MTVA tartalomért felelős vezetőinek távozását követelte.

