Bence kitört a saját buborékából

2018. december 14. 00:18

Kétmillió embert értek el a szerdai, parlamenti ellenzéki akcióról közvetítette videói – állítja Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, aki szerint kicselezték az országgyűlés nyilvánosságát is szűkítő Fideszt.

Nem elég, hogy újságírókat tiltanak ki évek óta a parlamentből, hosszú ideje már a televízió sem közvetítheti a T. Ház üléseit. Tudatosan készült arra, hogy élőben tudósít?

Igen, két feltöltött telefont vittem a zárószavazásokra. Kövér László házelnök döntése miatt az újságírók az egész házban tíz méteres folyóson dolgozhatnak. Az ülésteremben pedig csak két, a sarokba felszerelt kamera adja az adást, amelyet ráadásul az országgyűlés hivatala szerkeszt. Talán nem a véletlen műve, hogy az elfoglalt pulpitust alig mutatták szerdán. Muszáj, hogy az országgyűlési képviselők tájékoztassák az embereket, a szerdai közvetítésem két videóposztja együtt már kétmilliós elérés felett jár.

Az utcán viszont csak néhány ezren voltak.

Örülnék, ha a nézők közül minél többen az utcán lennének. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy olyan emberek, akik korábban soha nem foglalkoztak politikával, most mégis bekapcsolódtak. Kitörtünk a saját buborékunkból.

Miért csak most jött létre az „új ellenzéki egység”?

A diákok végre nem azt mondták, hogy „fúj pártok” és a szakszervezetek körében is oldódott a pártellenesség. Ez az egység tehát túlmutat rajtunk. Az ellenzéknek az a feladata rövidtávon, hogy összekovácsoljon mindenkit, aki nem kér ebből a rendszerből. A dolgozóknak, diákoknak, nyugdíjasoknak, szakszervezeteknek és a pártoknak rendszeresen egyeztetniük kell, hogy miként lehetnek hatékonyak. Kellenek az útlezárások, a sztrájkok, és ott kell lenni a parlamentben is.

Ezek után visszatérhetnek még a szerdai események előtt parlamenti munkához?

Nem mehet minden úgy tovább, ahogy eddig. Ugyanakkor a szerdai nap csattanós választ adott azoknak, akik szerint be sem kellett volna ülni a parlamentbe. Mindig, mindenhol el kell mondanunk a véleményünket – főleg ha a társadalom öthatoda is velünk van. Most két hónap parlamenti szünet következik, ennyi időnk lesz kitalálni, mi lesz az új stratégia, amelyet egységesen követni kell.

Az utcai akciók már csak a közelgő ünnepek miatt is hamar kifulladhatnak.

Az év végi ünnepek alatt lesz pihenő, de fontos, hogy ennek a menetnek a végén az utolsó látványos ütést mi vigyük be. Az ellenzéki offenzívát még másfél hétig fenn kell tartani, és láttunk már hatalmas tüntetést január 2-án.

Népszava