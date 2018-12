A törvényeket a politikai provokátoroknak is be kell tartani

Azok, akik az elmúlt napok agresszív cselekményeinek résztvevői voltak, nem tisztelnek senkit és semmit - mondta Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke pénteken az MTI-nek.

2018. december 14. 14:40

A kormánypárti politikus kifejtette: nem tisztelik az alapvető értékeket, nem tisztelnek másokat, nem tisztelik a kereszténységet, "a nemzet karácsonyfáját, magát a karácsonyt, a kis Jézust sem".

Kitért arra, hogy a tüntetők azt ordították, égjen a karácsonyfa, égjen a rendőr, a keresztény értékeket valló magyar embereket gyalázták.

Ezeknek az agresszív politikai provokátoroknak egyetlen céljuk van csak, a balhé és a rongálás - mutatott rá Latorcai János.

Az Országgyűlés alelnöke részletezte, hogy a szerda és csütörtök esti tüntetések résztvevői a nemzet karácsonyfája körül elhelyezett, a rászoruló gyermekek részére készített szánkó-kerítést szétrugdosták, a díszvilágítást elszaggatták. A karácsonyfa drótkötelét kibontották, a fát megpróbálták feldönteni. 20 szánkó eltűnt, egyet felgyújtottak, a nemzet főterére frissen telepített növények egy részét kitépkedték, a rendezett parkot feldúlták - sorolta.

Kitért arra is, hogy a füves területen tüzet gyújtottak, a sétányon a padokat, a járólapokat és a nemzet lobogójának árbócát összefirkálták. A főlépcső előtti öntöttvas oszlopokat összekötő robusztus láncot elvitték és a főlépcsőt festékkel, a Országház bejáratainak környékét tojással beszennyezték. Betörték a Ház ablakát is.

Közölte: ami történt, számunkra elfogadhatatlan, mert a törvényeket mindenkinek be kell tartania. A hétköznapi emberek betartják a törvényeket, nem lopnak és nem rongálnak. A törvényeket a politikai provokátoroknak is be kell tartani, ők sem lophatnak, ők sem rongálhatnak - jelentette ki Latorcai János.

A Parlament festékkel megrongált főlépcsője az előző napi Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel tartott demonstráció után, 2018. december 14-én. MTI/Máthé Zoltán

A Parlament egyik betört ablaka az előző napi Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel tartott demonstráció után, 2018. december 14-én. MTI/Máthé Zoltán

A Szabad Egyetem és a Hallgatói Szakszervezet Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel meghirdetett demonstráció résztvevői és rendőrök a Parlament előtti Kossuth téren 2018. december 13-án. MTI/Mónus Márton

Fotók: Ripost

MTI