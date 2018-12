Kormánypárti interpellációk...

Hogyan értékeli az Otthon Melege Program eddigi eredményeit? A Budapesti Útépítési Program keretében mekkora közútfejlesztés valósulhat meg 2019-ben a fővárosban? Kárpátaljai magyarok jövője a magyar-ukrán kapcsolatok fényében!

2018. december 17. 14:00

Előjáték: Az ellenzék a karácsonyi tüntetést szervezve előbb elfoglalta, majd látványosan kivonult az ülésteremből, a kormányt szidalmazó szónoklataikat parlamenten kívül ismertettél a hallgatósággal. Így történt, hogy a Tisztelt Házban, e héten „csak” kormánypárti interpellációk hangzottak el.

Hogyan értékelik az Otthon Melege Program eddigi eredményeit?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A Fidesz-KDNP-komány gazdaságpolitikájának eredményeképpen támogatásban részesülhetnek az elavult, nagy energiaigényű eszközeik lecserélésére a családok, és ennek köszönhetően modern, energiatakarékos gépek kerülnek a magyar háztartásokba. A 2014-ben útjára indított „Otthon melege” program háztartási nagygépek cseréjének alprogramja eddig több mint 200 ezer család életkörülményeit tudta javítani, és a modernebb, jobb energiafelhasználású háztartási gépek támogatásával az energiafelhasználást csökkenteni. Az „Otthon melege” programban a kormány az elmúlt években mintegy 30 milliárd forintot fordított erre a támogatásra. A program része Magyarország nemzeti éghajlatváltozási stratégiájának is, így környezetvédelmi célokat is szolgál, és a teljes program által éves szinten 100 ezer tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás.

- Államtitkár Úr! Idén háztartási nagygépek cseréjére régiónként november 5. és 21. között lehetett beadni pályázatot, ahol hűtő-, fagyasztó- és mosógép cseréjéhez kérhetett támogatást a lakosság. A nemrég zárult 2018. évi alprogramban a kérelmezők száma meghaladta a 119 ezret, az igényelt összeg pedig elérte az 5 milliárd forintot. A híradások szerint idén a pályázatban részt vevők igényeit látva a kormány az ország gazdasági teljesítményének köszönhetően megemelte a támogatás összegét. Azt gondolom, mindannyiunk közös célja, hogy a lehető legszélesebb körben tudjunk segítséget nyújtani a családoknak az energiafogyasztástól függő 20, 40, illetve 45 ezer forintnyi összeggel amellett, hogy családok ezreinek csökkenti a támogatás a rezsiköltségét, éves szinten mintegy 15-20 ezer forinttal. Mindezek alapján az „Otthon melege” programmal kapcsolatban kérdezem államtitkár urat:

- Hogyan értékeli az „Otthon melege” program eddigi eredményit?

- Milyen lakossági energiamegtakarítást ösztönző program várható a jövőben? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Az „Otthon melege” programmal a kormány a magántulajdonban lévő lakóépületek energetikai korszerűsítését ösztönzi és segíti, csökkentve a magyar családok rezsikiadásait. A támogatott beruházások közelebb visznek az ország energia- és klímapolitikai célkitűzéseinek teljesítéséhez is. A programban meghirdetett pályázati konstrukciók elsődleges célja, hogy gyors, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassák mind a társasházakban, mind a családi házakban élő lakosokat az ország egész területén. A teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozott programban mostanáig tíz alprogramot hirdettünk meg a lakóépületek és a háztartások energiahatékonyságának javítására, megújuló energiát hasznosító rendszerek telepítésére. Legutóbb idén novemberben nyitottuk meg újra a hűtő-, fagyasztó- vagy mosógépek cseréjére irányuló pályázati alprogramot. A támogatási lehetőség iránt a megszokottnál is élénkebb érdeklődés volt tapasztalható. Az alprogramra a tavalyi számot közel kétszeresen meghaladva 119 ezer kérelem érkezett be. A pályázók az eredetileg tervezett 2 milliárd forintos keretösszeghez képest összesen 5 milliárd forint támogatást igényeltek. Az ország gazdasági teljesítményének köszönhetően a szükséges további 3 milliárd forintot is biztosítani tudtuk a pályázatok támogatására.

- Képviselő Úr! Az „Otthon melege” program eddigi kiírásaival a kormány több mint 320 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járul hozzá, mintegy 35 milliárd forint összértékű vissza nem térítendő támogatást nyújtva. Az emberek a program segítségével megközelítőleg 70 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat. Energetikai szempontból a pályázatot benyújtók által végrehajtott korszerűsítéseknek évente összességében 300 millió kilowattóra energiamegtakarítás köszönhető. Ez az energiamennyiség 100 ezer átlagos méretű magyar háztartás éves fogyasztásával egyenértékű. A magyar családok rezsikiadásaikból alprogramtól és komplexitástól függően éves szinten 10-180 ezer forint közötti összeget spórolnak meg a programnak köszönhetően. A támogatott háztartások összes megtakarítása elérheti az évi 10 milliárd forintot.

- Az intézkedések eredménye nem csak gazdasági szempontból jól mérhető és kimutatható. A program kedvező hatásai társadalmi és ökológiai értelemben is figyelemre méltók, hiszen a korszerűsítések a lakosság elégedettségét szolgálják, és az évente 120-130 ezer tonnával csökkenő szén-dioxid-kibocsátásnak köszönhetően alacsonyabb a környezeti terhelés is. Fenntarthatósági szempontból további pozitív következmény az, hogy a felszabaduló szén-dioxid-kvóták nemzetközi piacokon történő értékesítésével azok bevétele újabb lakossági energiahatékonysági intézkedések alapjául szolgál.

- Képviselő Úr! Tárcánk folyamatosan vizsgálja a már felfüggesztett alprogramok újranyitásának és az új pályázati kiírások meghirdetésének lehetőségét, amelyeknek köszönhetően növekedhet az energiahatékonyság, és tovább mérséklődhetnek a háztartások energiaköltségei is. A következő hónapokban az Innovációs és Technológiai Minisztérium az „Otthon melege” program folytatására további új alprogramok meghirdetésére készül. A kormány számára alapvető fontosságú, hogy olyan programokkal támogassa a magyar családokat, amelyeknek köszönhetően energiafelhasználásuk és rezsiköltségeik tovább csökkennek. Határozott szándékunk tehát, hogy folytassuk a sikeres és népszerű „Otthon melege” programot, amely a jövő év végéig kitűzött összesített eredménycélként akár már minden tizedik magyar háztartást elérhet. Köszönöm a figyelmet, és kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! Megnyugtató hallani, hogy ez nem egy lezárt program, hanem a kormány tervezi a jövőben is a támogatásokat folytatni. Köszönöm a válaszát, elfogadom! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A Budapesti Útépítési Program keretében mekkora közútfejlesztés valósulhat meg 2019-ben a fővárosban?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Budapest nemcsak az ország és a magyar nemzet fővárosa, hanem mára Európa egyik legdinamikusabban fejlődő, legélhetőbb településeinek egyike. Biztonságának köszönhetően pedig egyre népszerűbb és látogatottabb turisztikai célpont szerte Európában. Mi, budapestiek ezért is szeretünk itt élni. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Budapest 2010-et követően többet fejlődött, mint az azt megelőző 20 évben összesen, többek között a Fidesz-kormány segítségének köszönhetően is. Új közintézmények, megújuló közterületek, sportberuházások, Liget-projekt, sok száz milliárd forintos állami támogatás, nemzetközi rendezvények igazolják mindezt. Mi büszkék vagyunk arra, hogy a Fidesz többet tett Budapestért, mint bármely már politikai párt. (A teremből távozó Bana Tibor a kormányzó pártok padsorai felé: Szégyelljétek magatokat!) Mindezek ellenére egyébként vannak még elvégzendő feladatok. Az egyik ilyen: a múlt örökségét felszámolandó a belterületi földutak problémája. Éppen ezért a fővárosi Fidesz kezdeményezte, hogy egy négyéves program keretében az összes belterületi földút szilárd útburkolattal való ellátását. (A teremből távozó Z. Kárpát Dániel a kormányzó pártok padsorai felé: Büszkék lehettek…) A kormány a tavalyi év végén döntött, és ennek eredményeképpen a 2019. évi költségvetésből 10 milliárd forint összegű forrást különített el erre a célra. A rendelkezésre álló forrással reményeink szerint az önkormányzatokon keresztül ez hatékonyan és gyorsan megvalósulhat. A fővárosi önkormányzatok a budapesti útépítési program keretében idén november 30-áig nyújthatták be egyedi támogatási kérelmüket a Miniszterelnökséghez, a 100 százalékban tulajdonukban lévő szilárd útburkolat nélküli utak aszfaltozására. Budapesti, XVI. kerületi egyéni választókerületi képviselőként, ahol egyébként a kerületemben korábban is nagyon-nagyon sok út épült önkormányzati önerőből, bízom benne, hogy ezen program keretében az a 10 milliárd forint, amely rendelkezésre áll, valóban nagyon sok budapesti lakoson segít, javítva életminőségüket, és a mindennapi munkájuk során a családjuk által ott tapasztalt környezetet is. Mindezek alapján kérdezem államtitkár urat:

- A budapesti útépítési program keretében mekkora közútfejlesztés várható 2019-ben? (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Nyugodt körülmények között lehet dolgozni Budapesten. Szerintem ez egy fontos dolog. Az elmúlt évek során is a kormány nagyon sok olyan útépítési programot valósított meg, közösen Budapest fővárossal, illetve a budapesti kerületekkel, amelyek a korábbi évtizedeket nem túlzottan jellemezték. Első lépésben a 2019. évi költségvetésben 10 milliárd forint összegű forrást biztosít a kormány, és hamarosan döntés is születik azokról a beérkező pályázatokról, amelyeket ön is említett. Ez azt jelenti, hogy jelenleg Budapesten 260 kilométer szilárd burkolat nélküli út van, amelyek a következő években több mint 50 milliárd forintos támogatással szilárd burkolatot fognak kapni. Az összesítés alapján 14 kerület nyújtott be kérelmet 188, összesen 45 kilométer hosszúságú útszakaszra 8,86 milliárd forint értékben, az igényeket a jövő évben a kormány pedig teljesíteni fogja. Ütemezetten szeretnénk megvalósítani ezeket az útépítéseket, közösen a fővárossal, közösen a kerületekkel, így a következő négy év programja szerint, amit garantál a kormány, 2022-ig az összes kerület még le nem betonozott útjának aszfaltozása meg fog történni… (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Államtitkár Úr! Ez nagyon jó karácsonyi hír a közel kétszáz kilométer földút mellett élő budapestiek számára. Köszönöm a válaszát, természetesen elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Kárpátaljai magyarok jövője a magyar-ukrán kapcsolatok fényében!

ZSIGMOND BARNA PÁL, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A határon túli magyar közösségek közül alighanem a kárpátaljai magyarság helyzete a legnehezebb. Szerzett jogaikat az ukrán kormány sorozatosan csorbítja és csorbítani kívánja, jövőjüket kockáztatva ezáltal. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget egy hónapon belül két támadás is érte, mindeközben az Európai Unió és a NATO tagállamai látványosan kitérnek az állásfoglalás elől. Örömmel láthatjuk azonban, hogy a magyar kormány, így a Külgazdasági és Külügyminisztérium már eddig is határozottan és keményen kiállt a kárpátaljai magyarság jogainak csorbítása ellen. A minisztériumnak a nyelvtörvény, az oktatási törvény, valamint az állampolgársági törvény negatív rendelkezései elleni kemény fellépése, a magyar közösség jogait védő határozott álláspontja komoly fegyvertény a magyar-ukrán bilaterális kapcsolatok jövője terén is. Bizton állíthatjuk, hogy az Ukrajna elnöke által sürgősségi eljárással beterjesztett állampolgársági törvénytervezet visszavonása nagymértékben köszönhető a miniszter úr, a minisztérium, de a teljes magyar politika és közélet erőfeszítéseinek, és bízunk abban, hogy az ellentmondást nem tűrő hozzáállás a többi törvénytervezetet is hasonlóan a kárpátaljai magyarság számára pozitív irányba fogja elmozdítani. Kérdezem tehát államtitkár urat:

- A magyar-ukrán kapcsolatok alakulása fényében hol tartunk most a kárpátaljai magyarság jogainak megvédése terén?

- Várhatjuk-e a közeljövőben a kialakult konfliktus feloldását, az ukrán kormány belátását, amely szerint a nemzeti közösségek szerzett jogai elidegeníthetetlenek? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MENCZER TAMÁS, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Köszönöm a téma felvetését. Már többször volt módunk Ukrajnáról, illetve akárpátaljai helyzetről beszélni itt, ebben a Házban, de nem lehet elégszer, különös tekintettel arra, hogy a helyzet további párbeszédért és további gondolatcseréért kiált. Egy kis kronológiai áttekintés, mi is történt az elmúlt időszakban. Magyarország és a magyar kormány határozottan támogatta Ukrajna vízumliberalizációs tevékenységét, törekvéseit, illetve az Európai Unió és Ukrajna között megkötött társulási megállapodást. Ezért is éltük meg hátbaszúrásként, amikor ezen egyezmények megkötése után sorozatosan olyan magyarellenes lépések következtek, amelyek közül néhányat ön is említett. Az oktatási törvény volt talán az első lépés, amellyel elvették a nemzetiségi diákok anyanyelven tanulási lehetőségét. Korábban 3 és 23 éves kor között, tehát a teljes oktatás spektrumában lehetett anyanyelven tanulni, az új rendelkezés szerint ez az alsó tagozat végéig adott, utána pedig nem. Minden olyan nyelvtörvénytervezet, ami az asztalon van Ukrajnában, súlyosan rontja a helyzetet a korábbi nyelvtörvényhez képest, amit az Alkotmánybíróság eltörölt. Korábban egy 10 százalékos küszöböt állapítottak meg régión belül, és ha megvolt ez a 10 százalékos részarány, akkor lehetett a nemzetiségi nyelvet a közigazgatásban, a médiában, a kultúrában, ezen területek egyes részeiben használni. Most ezt szeretnék 30 százalékra vagy afölé emelni.

- Említeni kell azt az úgynevezett halállistát is, ahol kárpátaljai magyarokat listáznak, és Ukrajna ellenségének nevezik meg. Említeni kell azt a titkosszolgálati akciót is, amit a beregszászi főkonzulátusunkon hajtottak végre. Említeni kell valóban, ahogyan azt ön is megtette, hogy a KMKSZ ungvári irodáját rövid időn belül kétszer támadták meg, kétszer próbálták felrobbantani, és másodszor sikerrel is jártak. Történik mindez úgy, hogy a jelen körülmények között is Magyarország és a magyar kormány korrekt partnere Ukrajnának. Most is segítünk, amikor segítséget kérnek, mert például Kárpátalján nem biztosított az ivóvízellátás, és nyilvánvalóan a tiszta vizet utána nemcsak a magyar nemzetiségűek ihatják, hanem az ukrán nemzetiségűek ugyanúgy. Most is üdültetünk ukrán gyerekeket, akiknek a szülei érintettek voltak a kelet-ukrajnai harcokban, és lehetne még sorolni. E tekintetben tehát a magyar álláspont egyértelmű: a párbeszédet fenn kívánjuk tartani. Egyébként ma is találkozik külügyminiszter úr ukrán partnerével Brüsszelben. De nem tudjuk támogatni Ukrajna euroatlanti integrációját addig, ameddig a jogfosztás nem fejeződik be, és az elvett jogokat nem adják vissza.

- Képviselő Úr! Természetesen nagy aggodalommal figyeltük hogy a közelmúltban Ukrajnában hadiállapotot vezettek be. Soha nem jó, ha egy szomszédos országban hadiállapotot vezetnek be, különösen nem akkor, ha ott 150 ezer magyar él. Annak örülünk, hogy ez a hadiállapot „csak” 10 megyét érint, Kárpátalja megyét nem. Tehát a kárpátaljai magyarokat ilyen értelemben az, ami történt, illetve a hadiállapot bevezetése nem érinti. Ezzel együtt természetesen bízunk abban, hogy minden érintett fél a minszki megállapodásokat be fogja tartani, mert csak ezt és csak a tárgyalásos utat látjuk arra alkalmasnak, ami a probléma rendezése felé hathat. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kárpátaljai magyarok vezetőivel, amióta a hadiállapotot bevezették, még ha az Kárpátalját nem is érinti, napi kapcsolatban vagyunk. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

ZSIGMOND BARNA PÁL, (Fidesz): - Köszönöm, elfogadom államtitkár úr válaszát! Megnyugtató azt látni, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik törődik a határon túli magyarokkal, kiáll a kárpátaljai magyarság érdekében. Talán még emlékszünk Orosz Ildikó könnyek között elmondott köszönetére október 23-án a Terror Háza előtt, amikor azt mondta, hogy mellettünk csak a magyar kormány áll ki. Milyen jó azt tudni és érezni, hogy a magyar kormány viszont ott van mögöttünk. Fontosnak tartom, hogy tegyük egyértelművé ukrán barátaink számára is, hogy csak akkor támogatja Magyarország Ukrajna euroatlanti integrációját, ha az ottani magyarságot nem érik támadások, visszaáll az élet, mondjuk így, a régi kerékvágásba. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

