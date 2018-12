Optimista kérdések és válaszok...

2018. december 17. 09:38

Előjáték: Az ellenzék a karácsonyi tüntetést szervezve előbb elfoglalta, majd látványosan kivonult az ülésteremből, a kormányt szidalmazó szónoklataikat parlamenten kívül ismertettél a hallgatósággal. Így történt, hogy a Tisztelt Házban, ezúttal a kérdések óráján is „csak” kormánypárti kérdések és válaszok hangzottak el.

Mit tesz a fogyasztóvédelem az ünnepek előtt a vásárlók védelmében?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Karácsony közeledtével érdemes szólni arról, hogy ebben az időszakban mire figyeljenek fokozottabban a fogyasztók. A fogyasztóvédelemre is nagyobb feladat hárul ilyenkor, hiszen az ő kötelességük a különféle lehetséges fogyasztóvédelmi problémák minimalizálása, illetve azok megelőzése, kiszűrése. A leggyakoribb árucikkek ilyenkor a karácsonyi fényfüzérek és egyéb világító dekorációs eszközök, amiket már az ünnepeket megelőző időszakban is használnak a vásárlók akár kinti, akár benti díszítésként. De ugyanilyen fontos odafigyelni az internetes vásárlásra is. Ezen a területen komoly eredmény már, hogy a korábbi időszak 54 százalékos problémaarányát sikerült 13 százalékosra csökkenteni.

- Államtitkár Úr! A Fogyasztóvédelemi Hatóság a karácsonyt megelőző időszakban fokozottabban ellenőrzi a vásárokat, üzleteket, ajándékboltokat, a vállalkozások és a családok védelme érdekében. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések során egyebek közt vizsgálják a megfelelő ártájékoztatást, hiteles mérőeszközöket használnak-e és azt, hogy a vásárló kapott-e blokkot a vásárláskor. A híradásokból is tudjuk, hogy az elmúlt időszakban már több száz vállalkozást ellenőriztek a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei. Éppen ezért kérdezem:

- Hogyan értékeli az eddigi fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, milyen tendenciát tapasztaltak a fogyasztókat érintő jogsértések tekintetében?

- Milyen további intézkedéseket foganatosítanak a hatóságok a fogyasztók védelme érdekében? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KARA ÁKOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt országos fogyasztóvédelmi vizsgálat a magyar családok biztonságos karácsony előtti készülődését szolgálja. A korábbi évekhez hasonlóan a Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az ünnepi időszak jellegzetes termékeit. A karácsonyi vásároknál, kitelepüléseknél az árfeltüntetés mellett a mérőeszközök meglétét, hitelességét, a fogyasztói igények érvényesítéséhez elengedhetetlen nyugtaadást és a panaszügyintézésről szóló fontos tájékoztatást ellenőrzik.

- A karácsony előtti ellenőrzések során is érvényesül az az elv, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság elsősorban konzultatív szemléletű, tehát a kkv-k esetében első alkalommal csak figyelmeztetés és nem bírságkiszabás történik. Mivel egyre többen szerzik be az ajándékokat az interneten, ezért az Innovációs Minisztérium IT-laboratóriuma az egész éves ellenőrzés mellett novembertől már kiemelten vizsgálja a webáruházakat is. Az ellenőrzések további kiemelt területe a termékbiztonság, azaz a veszélyes termékek kiszűrése az üzletekben, a webáruházakban és természetesen az említett ünnepi vásárokban is. A biztonság jegyében példaként említhető, a fényfüzérek és az úgynevezett világító díszek vizsgálata, amelynek eredményeként a Fogyasztóvédelmi Hatóság több veszélyes terméket is kivont a forgalomból. Az ellenőrzések a vásárlók mellett a tisztességes és jogkövető vállalkozások érdekeit is szolgálják! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Mindenféleképpen fontos az ellenőrzés, mert laikusok vagyunk sok esetben, főleg elektronikus cuccoknál, nem mindegy, hogy mit veszek, mit viszek haza, az unokáim, ha játszanak velük, mennyire biztonságosak. Nagyon bízom benne, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság segítségével minden magyar családnak boldog karácsonya lesz! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KARA ÁKOS. - Képviselő Úr! Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt célja, hogy folyamatos aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel hozzájáruljon a magyar családok nyugodt karácsonyi készülődéséhez, az ünnepek békéjéhez és biztonságához. A fogyasztóvédelem ellenőrzései egész évben, decemberben folyamatosak lesznek továbbra is az elkövetkezendő napokban karácsony ünnepéig vásárokban, üzletekben is. Ugyanakkor a magyar vásárlók, családok és tisztességes vállalkozások nem csak az ünnepi időszakban számíthatnak a fogyasztóvédelemre. 2019-ben is ellenőrizzük például az e-kereskedelmet, és továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a termékbiztonságot. A gyermekek biztonsága érdekében újra ellenőrizzük majd a nyári táborokat, kalandparkokat, az idősek védelmében pedig az árubemutatókat is, ahol korábban nagyon hatékony lépéseket tudtunk hozni a kormányzat döntéseivel. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Milyen jövő vár Európára Guy Verhofstadt és más mániákusan bevándorláspárti politikusok hatalomra kerülése esetén?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az európai parlamenti választásokhoz közeledve egyre jobban kirajzolódik két markáns, eltérő álláspont Európa-szerte. Az egyik a Soros eszméit valló multikulturalista, bevándorláspárti oldal, a másik a több ezer éves európai keresztény kultúra fennmaradásáért küzdő bevándorlásellenes tábor. A kérdés az, hogy bevándorlókontinenssé, ezáltal bevándorlóországgá válunk, vagy meg kívánjuk tartani magunknak, amit ezerévesnél is régebbi történelmünk során felépítettünk. Egyértelmű, hogy a májusi EP-választás sorsdöntő lesz Európa jövőjének szempontjából. Világos, hogy a következő öt év ágazati kérdéseit az fogja meghatározni, hogy meg tudjuk-e fékezni az illegális bevándorlást, és tudjuk-e kezelni a már ideérkezett több millió, azonosítatlan illegális bevándorlót!

- Államtitkár Úr! Jól látszik, hogy a Soros-hálózat brüsszeli helytartói egyre agresszívebbek. Már-már beteges módon ragaszkodnak az illegális bevándorlás további erősítéséhez. Elég, ha csak a fű alatt elfogadtatni kívánt migránsvízumra vagy a névtelen migránsbank-kártyákra gondolunk. A témában legutóbb a mániákusan bevándorláspárti Guy Verhofstadt ment neki a magyar embereknek és a miniszterelnöknek, csak azért, mert mi nem kívánunk bevándorlóország lenni! Az illegális migráció fenntartásáért és Soros politikájának érvényesítéséért megszállottan küzdő politikus alpári stílusában a politika trágyadombját emlegette, csak azért, mert a kormány intézkedéseinek eredményeként megvédtük hazánk és a schengeni övezet határait. Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelből ilyen szavakkal illessék azt a nemzetet, amely kiáll Európa keresztény kultúrájának fennmaradásáért! Komoly veszélyforrás Európa megmaradásának szempontjából, hogy a brüsszeli bürokraták Soros érdekeit képviselve foggal-körömmel ragaszkodnak az illegális bevándorlás fenntartásához. Ezért is kérdezem:

- Milyen jövő vár Európára, ha Guy Verhofstadt és társai kerülnek hatalomra jövő májusban? (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Azt hiszem, láthattuk, hogyha egy demokrácia nem tökéletes, hogyha a demokráciát egyesek, pár tucatnyian akár az Országgyűlésben, akár az Európai Unióban félreértelmezik, vagy csak saját maguk formájára akarják megváltoztatni, az hova vezet. Látjuk azt, hogy amikor Brüsszelben szavaztak néhány hónappal ezelőtt, és nem sikerült az ő irányukba elvinni a szavazást, akkor mit csináltak: kitaláltak egy teljesen új módszert, meghamisították az addigi joggyakorlatot, és most újraszavaztatják az embereket. Láthattuk itt az Országgyűlésben is, hogy ha a többség elfogad egy javaslatot, őnekik nem tetszik, akkor anarchiába akarják borítani az Országgyűlést is.

- Képviselőtársam! Egyértelmű a válasz arra a kérdésre, amit ön feltett: hogyha azok, akik most többségben vannak még egyelőre Európában, főleg Nyugat-Európában, ők megtartják a többségüket, akkor Európát meg fogják szállni. Akkor Európának abban az értelemben, amit az elmúlt évszázadokban megtapasztaltunk, megéltünk, történelme, hagyománya, kereszténysége és kultúrája teljes mértékben háttérbe fog szorulni. Egyértelmű a válasz: hogyha azok az emberek kerülnek hatalomra, akik egyébként semmiféle felhatalmazással nem rendelkeznek mindarra, amit most tesznek, akkor nagyon nagy bajba kerül Európa. Éppen ezért a magyar kormánynak három és fél éve teljesen egyértelmű a válasza: illegális bevándorlást nem engedünk, segíteni a bajbajutottaknak segítünk, de a segítség helyben kell hogy legyen, éppen ezért azt gondolom, hogy ez a követendő példa más nemzetek számára is és mindazoknak is, akik majd májusban szavazni fognak! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

ÁGH PÉTER: - Államtitkár Úr! Miközben Guy Verhofstadt nem csinál mást, mint fröcsögve és gyűlölködve támadja Magyarországot, addig a kormány világos és egyértelmű felhatalmazás alapján azt teszi, ami a dolga: megvédi az országot, megvédi azért, hogy ne legyünk mi is bevándorlóország! Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű és világos, hogy Európa jövőjének történelmét most írjuk. Most van szükség arra, hogy megakadályozzuk azt a felelőtlen politizálást, ami eddig zajlott, annak a folytatását. Óriási nagy küzdelemre lesz májusban, ezért összefogásra hívjuk mindazokat a polgárokat, akik igenis azt gondolják, hogy felelős politizálásra van szükség Brüsszelben, felelős politizálásra van szükség az Európai Unióban, és ezért le kell győzni azt a tábort, amely a bevándorlást akarja erőltetni, és demokráciából akarja kioktatni a magyar embereket is. Guy Verhofstadt ebben az interjúban is arra utalt, hogy meg kell találni azt a formát, hogy mi az, ami a magyar parlamentet jobb belátásra tudja bírni, mi az, ami a magyar parlamentnek új döntési mechanizmust tud adni úgy, hogy ezt ők akarják írni, ők akarják irányítani. Azt gondolom, hogy mindez jól tükrözi azt, hogy miként viszonyulnak ők a demokráciához. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS: - Képviselő Úr! Verhofstadt elég kemény fába vágta a fejszét, mondhatnám azt is, hogy elég kemény almába harapott bele, - néha látszik is rajta. Amikor Magyarország megvédését határoztuk el 2015-ben, akkor nem gondoltuk, hogy néhány év múlva azok, akik ócsároltak minket, azok, akik mindennek elmondták a magyar nemzetet és a magyar vezetőket, azok a nemzetek, akik szembefordultak velünk, azok néhány év múlva igenis követni fogják a magyar példát, és nemcsak hogy követik, hanem azokat a vezetőket elzavarják, akik nem akarják megtenni a nemzeteik és Európa megvédését. Én biztos vagyok benne, hogy az európai emberek többsége lassan most már felébred! Biztos vagyok benne, hogy az európai embereknek a többsége észreveszi, hogy az a ’68-as anarchista társaság, akit az ön által is említett úriember ‑ ha egyáltalán lehet annak nevezni ‑ is képvisel, előbb-utóbb el kell hogy tűnjön Európa politikai színpadáról! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Milyen intézkedéseket tett a kormány annak érdekében, hogy Magyarországon érvényesüljön a gyűlöletkeltéssel szembeni zéró tolerancia?

KOVÁCS SÁNDOR, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A közelmúltban nyilvánosságra került az a májusi, a Jobbik tisztújító kongresszusán készült hangfelvétel, amelyen a párt országgyűlési képviselője, Szávay István azzal hencegett, hogy leütött egy zsidó származású nőt a szórakozóhelyen. A hangfelvételen egyéb, származásra vonatkozó durva kijelentéseket is tett, amelyek már önmagukban is megalapozhatják a gyűlölet bűncselekmény elkövetését. Szávay István ígérete ellenére még mindig nem adta vissza mandátumát, és a Jobbik továbbra is tagjai között tudja a politikust.

- A 2010-es kormányváltást megelőzően hasonló stílusú, a köznyugalmat súlyosan zavaró megnyilvánulások sokaságával találkozhattunk az országban, amikor Budapest utcáin szabadon vonulhattak olyan szervezetek, amelyek antiszemita, gyűlöletkeltő mondatokat és elveket tűztek zászlajukra. A baloldali pártok által vezetett kormányok csak asszisztáltak ezekhez a cselekményekhez, érdemi lépést nem tettek az ellen, hogy ilyen szervezetek és őket képviselő személyek ne terjeszthessék nyíltan félelemkeltő, erőszakos nézeteiket. A szocialista-liberális kormányok csődje összekovácsolta és felerősítette a szélsőséges hangokat, amelyek egyik ilyen képződménye a Jobbik volt!

- A 2010-es választásokat követően Magyarország Kormánya minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy visszaszorítsa a szélsőségeket. Jól látható, hogy ez sikerült, hiszen ma Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, ahol félelem nélkül élhetnek az emberek, ellentétben Európa egyes csúcsdemokráciáival, ahol mindennapossá váltak az antiszemita megnyilvánulások, a vallási és etnikai közösségek közötti feszültségek. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat:

- Milyen intézkedéseket tett a kormány annak érdekében, hogy Magyarországon érvényesüljön a gyűlöletkeltéssel szembeni zéró tolerancia? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Ha nemzetközi szervezetek vezetőivel Magyarországon találkozunk és beszélünk, akkor érdekes módon nem ugyanazt halljuk vissza, mint sokszor nyugat-európai vagy észak-amerikai sajtótermékeknek egyes részéből. Elismerik azt a hatalmas nagy törekvést és azt a sok-sok pozitív döntést, amit a magyar kormány a magyar emberek többségének akaratából megtesz a magyarországi zsidó közösségekért. Már csak azért is meg kell ezt tennünk, mert Európa harmadik legnagyobb közössége Magyarországon él, Közép-Európán belül pedig a legnagyobb. Éppen ezért nagyon sok olyan lépést tettünk meg az elmúlt nyolc évben, amelynek gyakorlata ma már teljesen természetes a magyar közösségen belül és a zsidóságon belül élők érdekében. Ha csak azt nézzük, hogy az egyházi törvényen belül, 32 bevett egyházon belül ott van három zsidó felekezet, ez nagyon fontos. Kórházakat, óvodákat, iskolákat tarthatnak fönn, és ez mind-mind az elmúlt évek erősödő tendenciájának köszönhetően egyre több ember ellátását is szolgálja.

- Képviselő Úr! Mindenképp fontos, hogy zéró toleranciát hirdettünk meg jogszabályi kereteken belül, és nem engedjük azt, amit ön is említett, hogy fölvonuljanak olyan emberek, akik a gyűlöletet szítják, másik oldalról pedig a karhatalmi szervek becsukott szemmel vagy széttárt karokkal nézik az ilyen gyűlöletkeltő felvonulásokat. Mindenképp fontos az szerintem, hogy magyar támogatással megvalósulhat az Európai Unió minden államára kiterjedő antiszemitizmus-monitoring. Érdekes, hogy egyébként ezzel kapcsolatban tiltakoztak balliberális szervezetek. Érdekes, amikor mi az antiszemitizmus ellen lépünk föl bármelyik országban, így leginkább Magyarországon, azt ők nem tudják tolerálni, de ha mi hasonló lépést megteszünk más országban, akkor pedig pont az ellenkezőjét állítják és teszik! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KOVÁCS SÁNDOR: - Államtitkár Úr! Engedje meg, hogy otthonról hozzak néhány példát, hiszen nemrégiben keresett meg egy zsidó szervezet, hogy Csengerben, ahol köztudottan egy nagyon híres zsidó rabbi van eltemetve, szeretnének olyan turisztikai központot nyitni, ahol ezt a fajta hitbéli elkötelezettségüket tudják gyakorolni, látogatni tudják. De emellett meg kell említenem annak a választókerületnek a roma lakosságát is, akikkel közösen tudunk ünnepelni mindenféle félelem nélkül. Úgyhogy köszönöm szépen a kormány eddigi munkáját és azt a zéró toleranciát, amit ezeknek a kisebbségeknek a védelmében, illetve a többségi társadalom érdekében megtett! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Az elmúlt évek során Kaposváron, Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron, Szegeden, Pécsett, Vácon, Mádon, Keszthelyen, Kiskunhalason, valamint a határon túl akár a Partiumban, akár pedig Beregszászon, akár pedig Szabadkán, tehát Kárpátalján és Délvidéken is tucatnyi zsinagógát újítottunk meg. Vagyis segítettünk azoknak a megújulásában, pontosan azért, mert a megmaradásnak az egyik alapja ‑ egyébként nem csak őnáluk, nemzetiségeknél is igaz ez ‑, hogyha a vallásukat tudják gyakorolni. Sajnos elég szomorú összehasonlítást tudnánk mondani, hogy az elmúlt évek során mi történt egyébként Franciaországban, Németországban és sok nyugat-európai országban, ahol inkább növekszik most már az antiszemitizmus, ahonnan inkább menekülnek most már a zsidó közösségek, és egyre kevésbé tudják gyakorolni mind kulturális programjaikat, mind pedig ‑ ami még fontosabb ‑ zsidó vallásukat is. Egyértelműen azt látjuk, hogy mindez azért van, mert ahogy a migráció növekszik, ahogy az erőszakos migráció növekszik, bizony az ellenkező hatását váltja ki a szemitizmus, illetve az antiszemitizmus kapcsán. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért nem támogatja Soros a családpolitikánkat?

DUNAI MÓNIKA, (Fidesz): - Államtitkár Asszony! Ma nemcsak Magyarország, de egész Európa is az előtt a kérdés előtt áll, hogy a migrációt választjuk megoldásként a népesedési kihívásainkra, vagy pedig a gyermekvállalás támogatását. Jelenleg két álláspont ütközik Európában: azoké, akik bevándorlással akarják kezelni a demográfiai problémákat, és a közép-európai, magyar állásponté, amely szerint a demográfiai gondokat saját erőforrásainkra támaszkodva kell megoldanunk.

- Mi a Fidesz-KDNP-ben az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy a családokat megerősítsük, hogy a lehető legtöbb támogatást megadjuk a szülőknek és a leendő szülőknek, hogy gyermekeket vállaljanak, gyermekeket neveljenek. Ezzel szemben Bauer Tamás, a Demokratikus Koalíció politikusa például arról értekezett, hogy a demográfiai helyzet kezelésére a bevándorlás hatékonyabb módszer, mint a gyermekszületés. Diszkriminatívnak tartja továbbá az egynemű párokkal szemben a gyermekek apához és anyához fűződő jogait, és függetlenné tenné a munkavégzéstől a családoknak adott támogatásokat. Az MSZP pedig tagadja, hogy létezne szülőket és gyermekeket is támogató családpolitika Magyarországon. A probléma az itt, hogy az ellenzék azt sem érti, miért fontos, hogy több magyar gyermek szülessen, és mi a baj a bevándorlással.

- Mi a Fidesz-KDNP-ben maximálisan támogatjuk a családokról szóló nemzeti konzultációt, amelynek során minden állampolgárt megkérdeztünk a családok védelméről, ami jó iránymutatást fog adni, hogy a magyar család- és népesedéspolitika minél erőteljesebb, eredményesebb és még hatékonyabb legyen. Kérdezem ezért:

- Miért szükségszerű a magyar családok támogatása az illegális migráció helyett? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

NOVÁK KATALIN, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! A kérdés valóban az nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára, hogy milyen megoldást választunk a demográfiai problémáink orvoslására? Nincsen ma olyan európai ország, ahol elegendő gyermek születne, egyik országban sem éri el a születések száma azt a szintet, hogy akár csak meg tudják tartani a népességüket. Így van ez Magyarországon is, ezért döntöttünk 2010-ben úgy, hogy a családok támogatását előtérbe helyezzük.

- Mi nem tömeges betelepítésekkel, nem migrációval, hanem a gyermekvállalás támogatásával szeretnénk választ adni a népesedési kihívásainkra! Ezért dupláztuk meg 2010-hez képest 2019-re a családtámogatásokra fordított összegeket, ezért vezettük be a gyed extrát, ezért vezettük be a családi adókedvezményt, ezért indítottunk el egy nagyon komoly otthonteremtési programot, ezért támogatjuk a munka és a család összeegyeztetését, ezért segítjük a lehető legtöbb eszközzel a felelős módon való gyermekvállalást és a gyermeknevelést, az ingyenes gyermekétkezést vagy az ingyenes tankönyveket vagy éppen az Erzsébet-táborokat. Az eredményeink is megvannak már, hiszen húsz éve nem volt ilyen magas a gyermekvállalási kedv, vagy húsz éve nem kötöttek annyi házasságot, mint amennyit a tavalyi évben. De nem dőlhetünk hátra, még mindig van bőven hova előrelépnünk… (Taps a kormánypártok soraiban.)

Milyen fejlesztésekkel támogatja Békéscsabát a Kormány a Modern Városok Program keretében?

HERCZEG TAMÁS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Mindenekelőtt szeretném köszönetemet kifejezni Magyarország Kormányának azért, mert a „Modern városok” program keretei között stratégiai partnerként tekint Békéscsabára! Ennek köszönhetően állíthatom, hogy a békési megyeszékhely az egyik legjelentősebb összegű támogatással bír a program keretében, és azt is elmondhatjuk, hogy az egy főre eső támogatás tekintetében, tehát a „Modern városok” programból a lakosságszámot illető egy főre eső támogatások tekintetében is kimagaslóan szerepel a város. A békési megyeszékhely tehát az egyik legjelentősebb összegű támogatással bír, ugyanis a régiós fejlesztések tekintetében több mint 450 milliárd forintnyi fejlesztési forrást biztosított eddig számára a kormány. 378 milliárd forintnyi támogatásnak köszönhetően épülhet meg a Békéscsabát Kecskeméttel összekötő, nagyon várt gyorsforgalmi út, beleértve a Békéscsaba-Nagykőrös, valamint a Nagykőrös-Kecskemét közötti szakaszt is. Ezen beruházás mellett a régiót tekintve még több közlekedésfejlesztési projekt is megvalósításra kerül, amelyekkel az országos hálózatba bekapcsolódva új perspektívák nyílnak meg a régióban élők számára.

- A közlekedésfejlesztés mellett kiemelten fontosak a különböző gazdaságélénkítési projektek is, amelyeknek köszönhetően a régió vonzóvá válhat a befektetők és a gazdasági élet egyéb szereplői számára. Az pedig a gyakorlatban is igazolt tény, hogy az említett fejlesztési beruházások eredményeként javul az itt élő polgárok életminősége, új munkahelyek létesülnek, a családok biztos jövedelemforráshoz jutnak, nő a fogyasztás, erősödik a szolgáltatói szektor, valamint fellendül, fellendülhet a turizmus. Az élet különböző területeit érintő programelemek megvalósulása várható ebben a kormányzati ciklusban a békéscsabaiak számára, értve ez alatt a közoktatást, a sportot, a szakképzést, a helyi közlekedést, a felsőoktatást. A „Modern városok” program keretében nyújtott támogatásoknak köszönhetően a Békéscsabán és annak vonzáskörzetében lakók életminősége javulni fog, valamint az élet különböző területein megragadható lehetőségeik száma növekvő tendenciát mutat majd. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem:

- Milyen fejlesztésekkel támogatja Békéscsabát a kormány a „Modern városok” program keretében? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Biztos, hogy keretbe kell helyezni ezt a hatalmas nagy támogatást, amit kap a város. Először is, 2010 előtt teljes leépítése volt a térségnek, egész Békésnek, így Békéscsabának is, aminek következtében munkahelyek vesztek el. A termelők nem találták értelmét a termelésnek, ezért mezőgazdasági területeket hagytak adott esetben szabadon, és sorolhatnám azt a sok-sok rossz, negatív döntést, amit az előző, szocialista-liberális kormány döntései következtében megszenvedett a térség, így Békéscsaba is. Ezért első lépésben teljesen egyértelmű volt, hogy a városnak a helyzetét kell konszolidálni. Az a jelentős támogatás, amit a konszolidáció során megkapott Békéscsaba, őket, a várost is nagymértékben segítette.

- Képviselő Úr! Valóban, a „Modern városok” program szerződésének megkötésére volt szükség. 455 milliárd forintot kap az elkövetkező években, illetve kapott már Békéscsaba. Ebből már 128 milliárd forintra tulajdonképpen le is szerződtek, és több mint 105 milliárd forintból, ami talán az egyik legfontosabb, infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre, leginkább az útépítések kapcsán. De föl kell sorolnom azokat is, illetve érdemes fölsorolni, hogy mi az, amit még megcéloz Békéscsaba tekintetében a „Modern városok” program: munkahelyteremtés cégek támogatásán keresztül, a tudás egyetemi lehetőségekkel; a sport, ami mindenképp fontos a fiatalok számára, és a turizmus azért is, hogy mások is fölkeressék Békéscsabát és környékét. Köszönöm képviselő úrnak, a város jelenlegi vezetésének és mindenkinek, akik a kormánnyal együtt sokat tettek, és tesznek a város és az ott élő emberek jobb és szebb életéért! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

