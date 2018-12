Orbán: sikerült visszaverni a támadást Brüsszelben

Magyarországot a migráció kapcsán több ország is megtámadta.

2018. december 14. 17:20

Viharos körülmények között sikerült visszaverni azt a támadást a brüsszeli csúcstalálkozón, amely arra irányult, hogy több pénzt, több jogot kapjanak a migránsok – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltett videóban.

A kormányfő közölte: a brüsszeli csúcs békésnek indult, joviális tanácskozásnak tűnt, de viharosra sikeredett.

Orbán Viktor ismertetése szerint Magyarországot a migráció kapcsán több ország is megtámadta, és egy utolsó akciót vezettek annak érdekében, hogy azokat a célokat, amelyekkel a migránsokat be tudják hozni az Európai Unióba, most áterőszakolják a miniszterelnökök tanácsülésén.

„Azért mondom hogy utolsó kísérlet, mert hamarosan európai választások lesznek, és a dalnak vége lesz” – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, most még volt egy nagy támadás: több pénzt, több jogot a migránsoknak, és visszaszorítani azokat az országokat, amelyek nem kérnek a migrációból.

Ezt a támadást viharos körülmények között sikerült visszavernünk, a tanácskozás még folytatódik – tette hozzá Orbán Viktor.

A migrációról vitáznak Brüsszelben

Kétnapos uniós csúcs zajlik Brüsszelben. Csütörtökön a brit kiválás volt a téma, pénteken a migrációról vitáznak. Újra előkerülhetnek a kvótatervek is – közölte az M1 híradója.

A migráció és az unió menekültügyi rendszerének, a Dublini-rendszernek a reformjáról is egyeztetnek pénteken az unió állam- és kormányfői.

Az Európai Parlament elnöke csütörtökön a csúcstalálkozón ismét felhozta a már többször elutasított kötelező kvótákat. Antonio Tajani azt mondta, az Európai Parlament készen áll, hogy egy új javaslatot vegyen fontolóra a migránsok szétosztásáról.

Az unió soros elnöki tisztét átvenni készülő Románia elnöke az ülés előtt azt mondta, a kvóta nem megoldás. A jelenlegi soros elnök Ausztria kancellárja pedig hangsúlyozta, hogy már 2015-óta ellenzi a kötelező kvótákat és szerinte mostanra szinte mindenki megértette, hogy az nem megoldás.

A magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan, elutasítja a kötelező kvótát – jelentette ki Kovács Zoltán az M1-en. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt mondta, a szétosztás tévút és rossz gondolat, mert további meghívót jelent azok számára, akik útra keltek. Hozzátette, addig, „amíg nem tudjuk biztosítani az európai határokat, addig minden másról fölösleges és értelmetlen beszélni, mert magát a problémát kiváltó okot nem tudjuk kezelni.”

Csütörtökön a Brexit volt a fő téma az uniós csúcson. Az állam- és kormányfők nyilatkozatukban kiemelték, semmiképp nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződés. A bennmaradó tagországok egyúttal felkészülnek egy „kemény Brexitre”, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül hagyná el az uniót.

A magyar kormány ennek kapcsán a korábbi álláspontjához tartja magát, a Brexitnél a kabinet számára elsődleges az Egyesült Királyságban élő magyarok szerzett jogainak védelme. Magyarország csak olyan megállapodást támogat, ami a briteknek és az unióban maradó 27 tagállamnak egyaránt jó.

hirado.hu - M1 - MTI