Rendet tesz a Betyársereg

2018. december 15. 00:58

Nem ért egyet a rabszolgatörvénnyel, de a „patkánylázadásnak” titulált Kossuth téri tüntetéssel sem: a parlamentet rongálókra pedig a Betyársereg embereit küldené az ex-jobbikos politikus.

A Betyársereg „jól képzett embereivel” tenne rendet a Kossuth téren a Mi Hazánk Mozgalom képviselője. A fegyelmet és keresztényi értékeket a jelek szerint valósággal szomjazó Volner János erről Facebook-posztjában írt:

Ellene vagyok a túlóraszabályozásra vonatkozó változásoknak és ellene is szavaztam. De! Annak, ami most történik, ehhez az égvilágon semmi köze nincs. Ezekben a napokban üli nászát a Nemzet ügyét eláruló jobbikos vezetés a baloldallal. Nem is akárhogyan: piócaként kapaszkodtak rá a munkavállalók teljesen jogos érdekvédelmi harcára: az egyesült ballib csürhe a Kossuth téren rombolt. Miféle utolsó féreg az, aki tönkreteszi és felgyújtja a rászoruló gyerekek szánkóit? Miféle aljamunka megrongálni az ország karácsonyfáját? Miféle magyar- és keresztényellenes patkánylázadás az, amelynek résztvevői ki akarják hozni a Nemzet templomából a Szent Koronát?

(...) És most jól nyissátok ki a fületeket, balliberális "barátaink": aki a Szent Koronát meg akarja gyalázni, az minket bánt. Aki a Parlamentet megrongálja, az nekünk okoz kárt. Szerencsére az egyenruhások profin és végtelen türelemmel kezelik a helyzetet. De ha egyszer úgy látjuk, hogy nem lesznek elegen, vagy egyszerűen csak veszélyben érezzük a Szent Koronát, kihívom a Kossuth térre a Betyársereg 300 jól képzett emberét és magunk teszünk rendet – írta a képviselő, aki ezek alapján volt jobbikos párttársaira is ráküldené a verőlegényeket. A M Hazánk Mozgalom Jobbikból kiváló országgyűlési képviselői – Volner János, Apáti István és Dúró Dóra – szerdán a kormánypárti politikusokkal maradtak,. amikor a rabszolgatörvény miatt tiltakozó ellenzék az eredménytelen obstrukció után kivonult a parlament üléséről. Apáti ezt az azonnali.h u kérdésére azzal magyarázta, hogy „Mi munkát végezni járunk az Országgyűlésbe, nem pedig kivonulni.” A Betyársereget uszítaná a tüntetőkre Volner János

Népszava