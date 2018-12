Utcán a tomboló szélsőbaloldal

Pontosan tudjuk, hogy nem az úgynevezett túlóratörvény miatt züllesztették szerdán Ukrajnává Magyarországot. Mindenki tudja. Még az ellenzéki szavazók is tudják.

2018. december 15. 10:22

Fel akarták gyújtani az ország karácsonyfáját. Ennyi. Nincs szükség jelzőkre. Nincs szükség szemléletes képekre, kommentárokra, a helyszínen tartózkodó szemtanúk beszámolóira. Ez az egy mondat mindent elmond a szerdai tüntetésről és a tüntetőkről.

A parlamenti puccskísérlettel nem akarnék most sokat foglalkozni. Mindössze annyi történt, hogy Tordai B. és rikácsoló asszonykórusa megpróbálta erőszakkal megakadályozni a parlamenti munkát. Elállni a pulpitushoz vezető lépcsőt, fizikailag megakadályozni a levezető elnököt abban, hogy elfoglalja a helyét, nem áhítattól elcsukló hangon kimondott obstrukció, hanem erőszak.

A kétharmaddal törvényesen megválasztott kormányt akarták megakadályozni abban, hogy törvényt alkosson. Erőszakkal. Ha én mondjuk elállom valakinek az útját, hogy ne tudjon elmenni mellettem, ne tudjon eljutni oda, ahova szeretne, a családjához, a boltba vagy a munkahelyére, az a személyi szabadság korlátozása, bűncselekmény.

2,8 millió ember azért szavazott a kormánykoalícióra, hogy az a törvényalkotás munkáját elvégezze. Ez a népképviseleti demokrácia lényege. Az emberek négyévente elmennek szavazni, és leadott voksukkal megbízzák a szerintük legalkalmasabb pártot azzal, hogy törvényeket alkosson és működtesse az országot. Ezért kapják a fizetésüket a képviselők. Hogy dolgozzanak. Ezzel szemben közel hárommillió választópolgár akaratát tiporták sárba szerdán a választók által többször is megbuktatott ellenzéki törpepártok képviselői.

Pontosan tudjuk, hogy nem az úgynevezett túlóratörvény miatt züllesztették szerdán Ukrajnává Magyarországot. Mindenki tudja. Még az ellenzéki szavazók is tudják. A túlóratörvény rabszolgatörvénynek keresztelésével az ellenzéki pártok és az ellenzéki sajtó csak tovább hergelte a törvény szövegét nem ismerőket. Tovább, hiszen április 8-a óta uszítják a választási vereségükbe belenyugodni képtelen ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat. Cigányozva, vidékizve, agymosottazva és a hazai sajtóviszonyokról hazudozva több mint fél éve megkérdőjelezik az áprilisi választások legitimitását.

Természetesen senki nem lesz rabszolga. Természetesen hazugság, hogy három év után fizetik ki csak a túlórázókat. Természetesen az EU is hasonló túlórakeretet engedélyez. Természetesen a munkavállaló csak a saját hozzájárulásával túlóráztatható. Nem ezért támadta meg a Parlamentet és nem ezért akarta felgyújtani az újkommunista, vörös zászlós csürhe az ország karácsonyfáját. A frusztrált és bukott ellenzék azért akar Majdant csinálni Budapestből, mert nem tudja elviselni, hogy a Fidesz harmadszorra is kétharmaddal nyert. Az európai uniós és vörös zászlót lengetők, a francia himnuszt éneklők képtelenek elviselni, hogy egy nemzetben gondolkodó jobboldali kormányra szavaztak a magyar emberek. Harmadszor is.

Ez zavarja őket, ezért hergelik a népet, ezért diktatúrázzák Magyarországot. Az ellenzék képtelen elviselni, hogy le van váltva. Önkényt és diktatúrát emlegetnek, holott a randalírozóknak hajuk szála sem görbült, annak dacára, hogy centiméterekről üvöltöztek a rendőrök arcába, helyükről kitépett KRESZ-táblákkal, padokkal, szánkókkal és szeméttel dobálták, füstgránáttal és üvegekkel hajigálták a tűrni kénytelen rendőröket, rabszolgázva, gyalázva őket.

2006-ban a símaszkos bűnözők egy kokárda miatt is nyomorékra verték a Gyurcsány ellen tüntetőket. Szemeket lőttek ki, bilincselés közben ujjakat törtek, és órákig térdepeltették a demonstrálókat. Az állítólagos diktatúra rendőrei most viszont mindössze akkor fújtak egyet-egyet, amikor már megunták, hogy órákon keresztül próbálnak áttörni a soraikon.

Példás nyugalommal tűrtek. Csak akkor szakadt el náluk a cérna, amikor azzal szembesültek, hogy a Marseillaise-t éneklő zavart elméjűek feldöntik a Kossuth téren felállított karácsonyfát körbevevő szánkókat, majd elkezdik petárdákkal és tüzekkel dobálni a feldíszített fát. Nálam is ekkor szakadt el. Mindannyiunkban ekkor szakadhatott el. A tomboló tüntetők ezután azt kezdték el skandálni, hogy „Gyújtsuk fel!”. Az ország karácsonyfáját.

Tavaly bejárta az internetet az a felvétel, amin az látható, hogy muszlim migránsok felgyújtanak egy köztéren felállított karácsonyfát. Fáklyaként lobogott a karácsonyfa. Nálunk meg karácsony előtt pár nappal az újkommunista csőcselék fel akarja gyújtani a Parlament előtt felállított karácsonyfát. A migrációt segítők és a migránsok nem véletlenül szövetségesek. Valami összeköti őket.

A Lenin-fiúkat, a vörös zászlók alatt randalírozó anarchista ateistákat az ellenzék politikusai vezették a rendőrsorfalnak. A magukat a valódi keresztény és polgári értékek őrzőjének hazudó jobbikos politikusok pulzusemelkedés nélkül nézték, ahogy az EU-s és CEU-s zászlókat lengető szélsőbaloldali csürhe először ellopta, majd fel is gyújtotta az ország karácsonyfáját körbevevő szánkókat. Szél Bernadett, Kunhalmi Ágnes és a Jobbik elnökségi tagjai meg sem próbálták megakadályozni a barbár tombolást, később sem intették önmérsékletre a magukból kikelteket. Sőt! Izgalomtól kipirult arccal hergelik azóta is az erőszakos anarchistákat.

Összenő, ami összetartozik. A Lenin-fiúk szövetségre léptek az egykorvolt nemzeti párttal, a Jobbikkal és a balliberális politikai elittel. Szerda este óta a rendőrök hősiesen és higgadtan őrzik a Parlamentet, a karácsonyfát és a demokráciát. Köszönet érte! Mi pedig megpróbáljuk megőrizni a hidegvérünket és a higgadtságunkat. Nem lesz könnyű.

Apáti Bence

magyaridok.hu