Gyurcsány egyértelművé tette, mi az ellenzék szándéka

2018. december 18. 23:40

-Magyarország jogállam, ez az Alaptörvényben rögzített alapjog. A kormány egy dolgot kér: tartsák be a törvényeket. Úgy tűnik, egy új ellenzéki összefogás formálódik, és az ellenzék valódi vezetője Gyurcsány Ferenc. Ő tette nyilvánvalóvá az igazi szándékot: ők nem egy törvény ellen tüntetnek, hanem a cél, hogy az egész rendszer bukjon meg – mondta Hollik István a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.



A kormányszóvivő szerint a túlóratörvény elleni tiltakozás egy színjáték. A törvényesség határát súroló, sőt átlépő eszközökkel akarják megbuktatni a kormányt.



Visszataszító, ahogy Gyurcsány az egész akció élére áll – mondta a politikus.



Hollik István szerint Gyurcsány volt az, aki kimondta az egész tüntetés és akciósorozat valódi szándékát, hisz sokáig nem volt világos, mit is szeretnének.



Ő egyértelmű politikai célt fogalmazott meg, ami a rendszer megbuktatása.



-Mi van ha még több akció van az ellenzék tarsolyában? Ha bénítani akarják és tudják a kormány munkáját – kérdezte Hollik Istvántól a műsorvezető.



-Az, hogy valaki nem ért egyet a kormánnyal, nem jogosítja fel arra, hogy ne tartsa be a törvényeket – válaszolta a kormányszóvivő.



