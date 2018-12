Magyarázkodni kényszerül több ellenzéki politikus

Továbbra is a hétfői akciók miatt kényszerül magyarázkodni több ellenzéki képviselő. A DK-s Varju Lászlónak jelképes Oscar-díjat vitt „kimagasló színészi alakításáért” a Fidelitas. Hadházy Ákos ellen pedig – aki civilben állatorvos – panaszt nyújtott be két kollégája az állatorvosi kamarához, mert szerintük a képviselő viselkedése szembemegy a kamara etikai szabályaival. A politikus egyik lakossági fórumát is megzavarták – közölte az M1 Híradója.

2018. december 22. 09:45